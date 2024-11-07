Голливудские звезды все время врут. Причем делают это на автомате – иначе ничем не объяснишь вранье в мире, где все проверятся за пару кликов. И мы в очередной раз убедились, что работникам сцены и экрана лучше не открывать рта мимо сценария. Сократов из них не получается.17 комментариев
Путин: За формирование нового мира развернулась борьба
Президент России Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что старое мировое устройство уходит, а мир вступает в фазу серьезной борьбы за формирование новых принципов отношений между странами.
«Прежнее устройство мира безвозвратно уходит, можно сказать, уже ушло, а за формирование нового разворачивается серьезная, непримиримая борьба. Непримиримая прежде всего по той причине, что это даже не схватка за власть или за геополитическое влияние, это – столкновение самих принципов, на которых будут строиться отношения стран и народов на следующем историческом этапе», – приводятся его слова в Telegram-канале Кремля.
Путин добавил, что «от его исхода зависит, сможем ли мы все вместе совместными усилиями построить мироздание, которое позволит развиваться всем, решать возникающие противоречия на основе взаимного уважения культур и цивилизаций без принуждения и применения силы».
«Наконец, сможет ли человеческое общество остаться обществом с его этическими, гуманистическими началами, а человек остаться человеком?» – заключил президент.
Ранее Путин заявил, что международные процессы могут сделать следующие 20 лет истории более сложными для человечества.