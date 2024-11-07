Путин заявил, что следующие 20 лет в мире могут стать еще более сложными

Tекст: Дарья Григоренко

«Непредсказуем современный мир – это уж точно, – подчеркнул российский лидер. – Если оглянуться на 20 лет назад и оценить масштаб изменений, а затем спроецировать эти изменения на предстоящие годы, можно предположить, что следующее двадцатилетие будет не менее, а то и более сложным». «А насколько – конечно, зависит от множества, большого количества факторов», – уточнил он, передает ТАСС.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин неоднократно заявлял о своей готовности устанавливать, продолжать и расширять контакты с теми, кто готов к сотрудничеству с Россией на равноправной основе.