Голливудские звезды все время врут. Причем делают это на автомате – иначе ничем не объяснишь вранье в мире, где все проверятся за пару кликов. И мы в очередной раз убедились, что работникам сцены и экрана лучше не открывать рта мимо сценария. Сократов из них не получается.17 комментариев
Путин заявил, что следующие 20 лет в мире могут стать еще более сложными
Международные процессы могут сделать следующие 20 лет истории более сложными для человечества, заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии «Валдая».
«Непредсказуем современный мир – это уж точно, – подчеркнул российский лидер. – Если оглянуться на 20 лет назад и оценить масштаб изменений, а затем спроецировать эти изменения на предстоящие годы, можно предположить, что следующее двадцатилетие будет не менее, а то и более сложным». «А насколько – конечно, зависит от множества, большого количества факторов», – уточнил он, передает ТАСС.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин неоднократно заявлял о своей готовности устанавливать, продолжать и расширять контакты с теми, кто готов к сотрудничеству с Россией на равноправной основе.