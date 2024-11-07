Голливудские звезды все время врут. Причем делают это на автомате – иначе ничем не объяснишь вранье в мире, где все проверятся за пару кликов. И мы в очередной раз убедились, что работникам сцены и экрана лучше не открывать рта мимо сценария. Сократов из них не получается.16 комментариев
Песков заявил о готовности Путина налаживать отношения с США
Песков: Путин открыт к контактам на основе равноправия и уважения
Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял о своей готовности устанавливать, продолжать и расширять контакты с теми, кто готов к сотрудничеству с Россией на равноправной основе, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Президент Путин неоднократно говорил, что он готов к установлению, продолжению, расширению контактов со всеми, кто готов это делать с Россией на основе равноправия, уважения друг друга и принятия во внимание интересов и озабоченностей друг друга», – подчеркнул Песков, передает РИА «Новости».
Песков добавил, что «президент Путин был и остается открытым для таких контактов».
Ранее Песков не исключил возможности общения Владимира Путина с избранным президентом США Дональдом Трампом до его инаугурации, которая запланирована на 20 января 2025 года.