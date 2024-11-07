Песков заявил о готовности Путина налаживать отношения с США

Песков: Путин открыт к контактам на основе равноправия и уважения

Tекст: Дарья Григоренко

«Президент Путин неоднократно говорил, что он готов к установлению, продолжению, расширению контактов со всеми, кто готов это делать с Россией на основе равноправия, уважения друг друга и принятия во внимание интересов и озабоченностей друг друга», – подчеркнул Песков, передает РИА «Новости».

Песков добавил, что «президент Путин был и остается открытым для таких контактов».

Ранее Песков не исключил возможности общения Владимира Путина с избранным президентом США Дональдом Трампом до его инаугурации, которая запланирована на 20 января 2025 года.