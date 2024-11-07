Песков не исключил возможности общения Путина с Трампом до инаугурации

Tекст: Александра Юдина

По словам представителя Кремля, общение Путина с Трампом до инаугурации «не исключено», передает ТАСС.

Он уточнил, что это зависит от самого Трампа, который ранее заявлял о намерении связаться с Путиным до официального вступления в должность.

Инаугурация Дональда Трампа назначена на 20 января 2025 года. Песков также отметил, что пока неизвестно, будет ли Россия представлена на церемонии инаугурации Трампа.

«Мы пока даже не знаем, кого будут приглашать. Это не к нам вопрос», – добавил Песков.

Ранее Песков заявил, что президент России не собирается поздравлять Трампа с победой на выборах из-за недружественной политики США. Представитель также отметил, что Путин открыт к диалогу с США, но Кремль ожидает конкретных действий от Трампа.