  • Новость часаРоссийские войска освободили Антоновку и Максимовку в ДНР
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Как наследие СССР помогает Китаю строить могучий флот
    Трамп пообещал прекратить все войны
    Дробницкий назвал три причины поражения Харрис
    Захарова объяснила победу Трампа на выборах в США
    Трамп объявил о победе на выборах президента США
    WP: Трампу принесла успех ставка на мужской электорат
    Трамп назвал Маска супергением и предложил возглавить аудит правительства
    Песков: Путин не будет поздравлять Трампа с победой
    Генсек НАТО призвал Трампа продвигать мир через силу
    Мнения
    Андрей Медведев Андрей Медведев Трамп хочет лепить из России таран против Китая

    В этой войне последнее дело – рассчитывать на каких-то западных политиков, их добрую волю и хорошие намерения. В этой войне мы можем рассчитывать только на себя самих, на наших людей, на русскую армию, промышленность, и на помощь Господа нашего и Спаса.

    0 комментариев
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Почему американский бигтех вдруг полюбил Трампа

    Республиканцы становятся «партией прогресса», представляющей интересы технологических корпораций и привлекающей поддержку с их стороны. Молодые республиканцы «технологического призыва» отходят от представлений о внешней политике эпохи Рейгана.

    0 комментариев
    Игорь Макаров Игорь Макаров У устойчивости России к западным санкциям есть три причины

    Фактически санкционеры сделали то, чего российские власти не могли добиться предыдущие три десятилетия: ограничили отток капитала из страны. Это естественным образом конвертировалось в рост инвестиций. В основном отсюда и аномальное ускорение экономического роста.

    10 комментариев
    6 ноября 2024, 12:48 • Новости дня

    Песков: Путин не будет поздравлять Трампа с победой

    Песков: Путин не будет поздравлять Трампа с победой
    @ Михаил Метцель/POOL/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Владимир Путин не собирается поздравлять Дональда Трампа с победой на выборах из-за недружественной политики США, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    По его словам, российский президент не планирует поздравлять Трампа с победой на президентских выборах, так как позиция Кремля связана с тем, что США являются недружественной страной, передает ТАСС.

    «Мне неизвестно о планах президента поздравлять Трампа с выборами», – сказал Песков.

    На ваш взгляд
    Дональд Трамп объявил о победе на выборах США и пообещал работать над прекращением всех войн в мире. Получится у Трампа остановить войны?



    Результаты
    4 комментария

    Также представитель Кремля объяснил оптимизм российских политиков по поводу победы Трампа его мирными устремлениями. По его словам, хотя Трамп и делал жесткие заявления во время предвыборной кампании, он также высказывался о намерениях прервать политику старых и новых войн.

    Кроме того, пресс-секретарь президента добавил, что Путин остается открытым к диалогу с США. Песков отметил, что это последовательная позиция, и напомнил о словах Путина, его готовности к контактам. Однако он подчеркнул, что вопрос о телефонном разговоре с Трампом можно будет обсуждать только после конкретных действий.

    Ранее Урсула фон дер Ляйен поздравила Трампа с победой на выборах. Владимир Зеленский также поздравил Трампа, выразив надежду на личную встречу, чтобы обсудить стратегическое партнерство и поддержку Украины.

    Также президент Франции Эммануэль Макрон направил свои поздравления, выразив готовность к дальнейшему сотрудничеству. Кроме того, канцлер Олаф Шольц поздравил Трампа с избранием президентом США, подчеркнув важность сотрудничества с Вашингтоном для процветания обеих стран.

    5 ноября 2024, 16:36 • Новости дня
    Путин поддержал создание единых учебников по русскому языку

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин выразил поддержку идее создания единых государственных учебников по русскому языку и языкам республик России.

    Глава государства на заседании Совета по поддержке русского языка и языков народов России отметил, что такие учебники должны быть сбалансированы и взаимосвязаны, передает РИА «Новости».

    «При всем уникальном этнокультурном, религиозном разнообразии нашей страны именно русский язык во многом определяет нашу духовную и национальную идентичность. Из этого, полагаю, следует исходить, формируя программу общего образования по таким учебным предметам, как «Русский язык» и «Язык народа, государственный язык республики Российской Федерации», – добавил российский лидер.

    Председателем Совета, на заседании которого обсуждалась данная инициатива, является советник президента Елена Ямпольская.

    В августе в Москве представили новую линейку единых учебников по истории для 5–9-х классов.

    Коментарии (0)
    6 ноября 2024, 03:33 • Новости дня
    Стали известны данные exit poll по выборам президента США в колеблющихся штатах
    Стали известны данные exit poll по выборам президента США в колеблющихся штатах
    @ Aimee Dilger/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Опубликованы данные exit poll компании Edison research об уровне поддержки кандидатов в президенты США в колеблющихся штатах: Аризоне, Висконсине, Джорджии, Мичигане, Неваде, Пенсильвании и Северной Каролине.

    В Аризоне о поддержке кандидата от республиканцев Дональда Трампа заявили 46% избирателей, столько же выразили поддержку кандидату от демократов Камале Харрис. При этом exit poll в 2020 году давал Трампу 48%, а кандидату от демократов Джо Байдену – 49%.

    В Висконсине, по данным exit poll, Трамп получает 44% голосов (в 2020 году – 43%), Харрис – 47% (у Байдена было 50%), передает РИА «Новости».

    В Джорджии о поддержке Трампа заявили 46% избирателей, Харрис – 49%. В 2020 году Трамп также набирал 46%, Байден – 50%.

    В Мичигане 45% избирателей заявили, что симпатизируют Трампу, 48% – Харрис. Трамп сохранил поддержку на прежнем уровне, а вот Байдена в 2020 году поддерживал 51%.

    В Неваде exit poll дает Трампу 47% (в 2020 году было 48%); у Харрис – 44%, Байден в 2020 году набирал 52%.

    В Пенсильвании Трамп также сохранил результат 2020 года – 47%. Харрис вновь получила меньшую поддержку, чем Байденв в 2020 году – 46% и 50% соответственно.

    В Северной Каролине о симпатиях к Трампу заявили 43% избирателей (в 2020 году было 47%). О поддержке Харрис сообщили 48% избирателей (Байден в 2020 году в exit poll набирал 50%).

    Напомним, на общенациональном уровне, по данным exit poll компании Edison research, Харрис поддерживают 48% избирателей, Трампа – 44%. При этом портал RealClearPolitics сообщал, что в большинстве колеблющихся штатов большей поддержкой пользуется Трамп.

    На ваш взгляд
    Кто победит на президентских выборах в США?



    Результаты
    32 комментария


    Коментарии (0)
    5 ноября 2024, 18:30 • Видео
    Выборы в США и Молдавии: главное

    В США выбирают президента, рейтинги популярности Дональда Трампа и Камалы Харрис примерно равны. А в Молдавии официальные итоги выборов уже подведены: Майя Санду проиграла внутри страны, но стала президентом диаспоры.

    Коментарии (0)
    5 ноября 2024, 19:52 • Новости дня
    Путин назначил главу программы «Время героев» Костюк врио губернатора Еврейской АО
    Путин назначил главу программы «Время героев» Костюк врио губернатора Еврейской АО
    @ Валерий Шарифулин/POOL/ТАСС

    Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому глава управления по работе с регионами фонда «Защитники Отечества» Мария Костюк назначается временно исполняющим обязанности губернатора Еврейской автономной области.

    «В связи с заявлением губернатора Еврейской автономной области Гольдштейна Ростислава Эрнстовича о досрочном прекращении полномочий... постановляю... Назначить Костюк Марию Федоровну временно исполняющей обязанности губернатора Еврейской автономной области до вступления в должность лица, избранного губернатором Еврейской автономной области», – цитирует указ РИА «Новости».

    Также документ принимает отставку Гольдштейна с поста главы ЕАО. Указ вступает в силу с дня подписания, с 5 ноября 2024 года.

    Мария Костюк – уроженка Еврейской автономной области, окончила Биробиджанский государственный педагогический институт. Она начинала карьеру с работы учителя в родном поселке. Почти 20 лет она трудилась на различных должностях в органах власти ЕАО. Была в должности начальника отдела в администрации муниципального района, дошла до должности заместителя губернатора по внутренней политике.

    Мария Костюк – мать Героя России старшего лейтенанта Андрея Ковтуна. Он погиб в ходе выполнения воинского долга в зоне специальной военной операции.

    В прошлом году она возглавила управление по работе с регионами государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества». В 2024 году также заняла должность заместителя директора Высшей школы государственного управления Президентской академии. В этой роли она руководит президентской программой «Время героев».

    Во вторник об уходе на другую должность сообщил глава Коми Владимир Уйба. Врио главы республики по предложению президента стал бывший глава ЕАО Ростислав Гольдштейн.

    Напомним, что ранее ряд участников программы «Время героев» получили назначения на государственные посты. Так, указом главы государства Герой ДНР Артем Жога назначен полномочным представителем президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе. Герой России Артур Орлов также по указу президента назначен руководителем «Движения первых». Алексей Кондратьев стал сенатором Российской Федерации. Герой России Игорь Юргин возглавил Министерство по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха (Якутия). Александр Суразов назначен министром молодежной политики и спорта Республики Алтай. Евгений Чинцов возглавил Городскую думу Нижнего Новгорода. Заур Гурциев стал первым заместителем главы города Ставрополя. Герой России Роман Кулаков стал депутатом Законодательного собрания Севастополя. Константин Яшин возглавил научно-производственный центр беспилотных авиационных систем «Самара». Герой России Владимир Сайбель стал заместителем начальника департамента социального развития ОАО «РЖД». Евгений Первышов назначен врио главы Тамбовской области.

    Коментарии (6)
    6 ноября 2024, 10:15 • Новости дня
    Трамп набрал 277 голосов выборщиков и победил на выборах президента США

    Fox News: Трамп набрал 277 голосов выборщиков и победил на выборах президента США

    Трамп набрал 277 голосов выборщиков и победил на выборах президента США
    @ Evan Vucci/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп обеспечил себе победу на выборах президента США, заручившись поддержкой 277 выборщиков, сообщил телеканал Fox News.

    Трамп победил на выборах президента США, набрав 277 голосов выборщиков. Этот результат превышает необходимый для победы минимум в 270 голосов, передает ТАСС со ссылкой на Fox News.

    Трамп победил в ключевых штатах США и стал лидером гонки, также сообщалось, что он планирует обратиться к своим сторонникам в Палм-Бич во Флориде.

    Команда кандидата в президенты США от демократов Камалы Харрис выражала беспокойство из-за первых результатов выборов в США.

    Коментарии (19)
    6 ноября 2024, 10:20 • Новости дня
    Американист: В прямом эфире происходит коллапс Демпартии США

    Американист Дудаков оценил предварительные итоги выборов президента США

    Американист: В прямом эфире происходит коллапс Демпартии США
    @ Thomas Slusser/AP/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Камала Харрис растеряла немалую поддержку среди испаноязычного электората, афроамериканцев и молодежи. В прямом эфире происходит коллапс коалиции Демпартии. Однако для них еще могут быть хорошие новости, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Согласно предварительным данным, следующим президентом США становится Дональд Трамп.

    «Дональда Трампа официально начали признавать победителем выборов. Согласно предварительным данным, он «забрал» Джорджию и Северную Каролину. Кроме того, у республиканца есть преимущество в других ключевых штатах: Висконсин, Пенсильвания, Мичиган, Аризона», – отметил американист Малек Дудаков.

    Он также указал на неутешительные для Камалы Харрис результаты. «Кандидат от демократов выступила не лучшим образом, растеряв немалую поддержку среди испаноязычного электората, афроамериканцев и молодежи. Мы наблюдаем коллапс коалиции Демпартии в прямом эфире», – подчеркнул собеседник.

    При этом политолог напомнил, что на предвыборную кампанию демократа было потрачено 1,9 млрд долларов. «Деньги далеко не всегда приводят кандидата к победе на выборах, особенно если тот является крайне неуспешным и неталантливым политиком, как Харрис», – уточнил спикер. Однако для Демпартии есть и хорошие новости.

    «Да, они проиграли президентскую гонку и борьбу за Сенат – в верхней палате американского Конгресса большинство получает Республиканская партия. При этом у демократов есть неплохие шансы взять большинство в Палате представителей и назначить своего спикера – Хакима Джеффриса», – уточнил он.

    «В таком случае Конгресс будет разделен, и в нижней палате демократы смогут создавать Трампу проблемы, мстить ему за то, что он вернулся в президентское кресло. И это явная ложка дегтя в бочке меда республиканцев», – заключил Дудаков.

    Ранее в США закрылся последний на территории страны избирательный пункт Адъяк, находящийся на Алеутских островах (архипелаг на Аляске). Таким образом голосование на всеобщих выборах в Соединенных Штатах завершилось. Reuters прогнозирует, что на Аляске большинство голосов получит кандидат в президенты от республиканцев.

    По данным на 10.00 мск, Трамп получает 277 голосов выборщиков, обеспечивая себе победу на выборах президента США. У Харрис 226 голосов, передает Fox News. Кандидат от республиканцев лидирует во всех семи колеблющихся штатах: в Северной Каролине, Джорджии, Пенсильвании, Висконсине, Неваде, Мичигане и Аризоне.

    Помимо этого, Fox News прогнозирует, что Республиканская партия получат не менее 51 места в Сенате Конгресса США и тем самым получит контроль над этим органом. В Палате представителей демократы пока забирают 160 мест, в то время как республиканцы обеспечивают себе 186 кресел, для большинства необходимо набрать 218 портфелей.

    По мнению опрошенных газетой ВЗГЛЯД экспертов, независимо от того, кто именно станет победителем президентской гонки, новому главе Белого дома будет крайне трудно собрать в своих руках всю полноту президентской власти.

    Коментарии (9)
    6 ноября 2024, 06:56 • Новости дня
    New York Times оценила вероятность победы Трампа на выборах в 75%
    New York Times оценила вероятность победы Трампа на выборах в 75%
    @ Annabelle Gordon/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп одержит победу на выборах с вероятностью 75%, пишет New York Times.

    По прогнозу New York Times, Трамп сможет заручиться голосами 295 выборщиков. Его соперница Камала Харрис, по оценке издания, получит 243 голоса, передает ТАСС.

    Ведущий политический аналитик New York Times Нэйт Кон заявил, что Трамп имеет значительное преимущество на выборах президента США, лидируя в ключевых штатах Пенсильвания, Мичиган и Висконсин, передает РИА «Новости».

    По прогнозам телеканала Fox News, сейчас республиканец набирает голоса 211 выборщиков, Харрис – 117.

    Напомним, редколлегия New York Times опубликовала материал с призывом голосовать против Трампа на выборах. В статье говорилось, что Трамп не способен эффективно руководить страной и представляет угрозу для демократии. NYT также заявляла о возможном «когнитивном» угасании Трампа.

    На ваш взгляд
    Кто победит на президентских выборах в США?



    Результаты
    32 комментария


    Коментарии (6)
    5 ноября 2024, 14:40 • Новости дня
    Путин подтвердил готовность России к переговорам с Украиной
    Путин подтвердил готовность России к переговорам с Украиной
    @ Алексей Никольский/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот в Кремле подтвердил готовность России к переговорам с Украиной, напомнив, что ранее был разработан взаимно приемлемый договор, отвергнутый украинской стороной.

    Он напомнил, что Россия не только готова к переговорам, но и вела их на ранних этапах конфликта. Путин отметил, что был выработан взаимно приемлемый договор, который был парафирован украинской стороной, но впоследствии отвергнут по совету извне, передает ТАСС.

    Путин также выразил благодарность партнерам по БРИКС за их искреннее желание содействовать урегулированию украинского кризиса. Он отметил, что на заседании «аутрич»/«БРИКС плюс» на саммите в Казани обсуждалась обстановка на Украине и в ближневосточном регионе.

    «Мы, безусловно, ценим искреннее желание партнеров по БРИКС содействовать мирному урегулированию сложившейся ситуации», – подчеркнул президент России.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин готов к переговорам с Украиной.

    При этом Путин подчеркнул, что пока рано говорить о возможности договориться с Украиной из-за отсутствия предметных переговоров между Москвой и Киевом.

    Коментарии (36)
    6 ноября 2024, 11:50 • Новости дня
    Дробницкий назвал три причины поражения Харрис на выборах в США

    Американист Дробницкий назвал три причины поражения Харрис на выборах в США

    Дробницкий назвал три причины поражения Харрис на выборах в США
    @ Julia Nikhinson/AP/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Результаты Камалы Харрис на выборах в США обусловлены тремя факторами – расколом внутри демократов, отсутствием программы, которая мобилизовала бы избирателя, а также отказом губернаторов колеблющихся штатов применять админресурс, сказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий. Ранее Дональд Трамп объявил о своей победе на выборах, выступая перед сторонниками во Флориде.

    «Дональд Трамп забрал все ключевые штаты», – отметил американист Дмитрий Дробницкий. На этом фоне он обратил внимание на отказ кандидата от демократов выступать перед своими сторонниками. «Это плохой знак для Демпартии», – подчеркнул собеседник. По его мнению, тот факт, что сообщения об итогах выборов по округам идут в прямом эфире, может свидетельствовать лишь одно: команды отрицать победу Трампа им не поступало. 

    Дробницкий выделил несколько причин проигрыша Камалы Харрис. Первая – раскол внутри демократов, который не позволил им выступить единой коалицией. «Под конец президенства Джо Байдена они разделились. Так, например, Барак Обама лишь формально агитировал за Харрис, а на деле все понимали, что он против ее кандидатуры», – напомнил спикер.

    Вторая причина – демократы не предложили избирателям ничего, что могло бы переманить их. «Харрис сама по себе плохой кандидат, так ей еще подобрали и плохую команду. Ставка была сделана на женщину, да еще не белую, которая выступает за все либеральные идеи против злых «фашистов». И это стало большой ошибкой», – отметил эксперт.

    Третья причина – разлад Демпартии с губернаторами колеблющихся штатов. «Судя по всему, замена Байдена на Харрис, проведенная без консультации с губернаторами, привела к тому, что те отказались «накидывать» голоса в ее пользу. Особенно обиделся, как мне кажется, Джошуа Шапиро из Пенсильвании, который хотел быть вице-президентом, а его, что называется, бортанули», – считает Дробницкий.

    «Все это в совокупности привело к тому, что админресурс демократами применен не был. А без этого на нынешней электоральной карте побить Трампа было невозможно. Отсюда и такой результат», – акцентировал он. По мнению собеседника, предварительные итоги также свидетельствуют о том, что выборы 2020-го были украдены. «Не бывает таких разворотов в условиях поляризации в Соединенных Штатах», – уточнил политолог.

    Отдельно американист коснулся выборов в Конгресс. Те сенаторы, которые поставили на Трампа, выступили успешнее, чем те, кто дистанцировался, заметил он. «Но посмотрим, что будет дальше. Возможно, Демократическая партия перегруппируется и попытается оспорить победу республиканца. Правда, пока среди демократов раздрай и траур», – заключил Дробницкий.

    Ранее в США закрылся последний на территории страны избирательный пункт Адъяк, находящийся на Алеутских островах (архипелаг на Аляске). Таким образом голосование на всеобщих выборах в Соединенных Штатах завершилось. Reuters прогнозирует, что на Аляске большинство голосов получит кандидат в президенты от республиканцев.

    По данным на 11.30 мск, Трамп получает 277 голосов выборщиков, обеспечивая себе победу на выборах президента США. У Харрис 226 голосов, передает Fox News. Кандидат от республиканцев лидирует во всех семи колеблющихся штатах: в Северной Каролине, Джорджии, Пенсильвании, Висконсине, Неваде, Мичигане и Аризоне.

    На этом фоне Дональд Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе на президентских выборах, подчеркнув, что его успех не имеет прецедентов в истории страны. Трамп назвал себя 47-м президентом страны и выразил уверенность, что его управление станет «поистине золотой эпохой» в американской истории.

    Помимо этого, Fox News прогнозирует, что Республиканская партия получит не менее 51 места в Сенате Конгресса США и тем самым получит контроль над этим органом. В Палате представителей демократы пока забирают 160 мест, в то время как республиканцы обеспечивают себе 186 кресел, для большинства необходимо набрать 218 портфелей.

    По мнению опрошенных газетой ВЗГЛЯД экспертов, независимо от того, кто именно станет победителем президентской гонки, новому главе Белого дома будет крайне трудно собрать в своих руках всю полноту президентской власти.

    На ваш взгляд
    Дональд Трамп объявил о победе на выборах США и пообещал работать над прекращением всех войн в мире. Получится у Трампа остановить войны?



    Результаты
    4 комментария

    Коментарии (8)
    6 ноября 2024, 11:12 • Новости дня
    Трамп пообещал «прекратить все войны»

    Трамп заявил о намерении работать над прекращением всех войн

    Трамп пообещал «прекратить все войны»
    @ REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    Кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп, выступая в своем поместье Мар-а-Лаго во Флориде, заявил, что будет работать над тем, чтобы остановить войны.

    По словам Трампа, он будет работать над прекращением войн, а не начинать их, передает ТАСС.

    Ранее Трамп объявил о победе на выборах президента США.

    Сообщалось, что Трамп одержал победу на президентских выборах, получив поддержку 277 выборщиков.


    На ваш взгляд
    Дональд Трамп объявил о победе на выборах США и пообещал работать над прекращением всех войн в мире. Получится у Трампа остановить войны?



    Результаты
    4 комментария

    Коментарии (7)
    5 ноября 2024, 17:56 • Новости дня
    Путин раскритиковал элиты за использование мата

    Путин указал на необходимость повышения культуры для борьбы с матом в разговорной речи

    Путин раскритиковал элиты за использование мата
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин подчеркнул необходимость повышения культурного уровня общества для борьбы с матом, который при этом, по его мнению, является неотъемлемой частью русского языка.

    На заседании Совета по поддержке русского языка и других языков народов России президент заявил, что мат остается частью русского языка и бороться с его употреблением можно, повышая общую культуру, сообщает ТАСС. Путин отметил, что как физическая культура связана с культурой тела, так и культура языка отражает общую культуру человека.

    Президент подчеркнул, что работа над улучшением культуры языка требует усилий в различных направлениях, отметив, что это тонкая сфера. «Повышая общую культуру, нужно, безусловно, повышать и культуру языка, культуру речи, – уверен Путин. – Это такая тонкая сфера – и для того, чтобы повлиять на это, нужно работать по очень многим направлениям, повышая общую культуру».

    Кроме того, президент раскритиковал элиты, использующие мат для демонстрации близости к народу. «Когда наши представители так называемых элит самых различных, они частенько употребляют крепкое слово, полагаю, что делают это прежде всего для того, чтобы проявить свою крутизну и показать свою близость к народу. А ведь в России простой народ крепких слов-то особенно не употреблял, могу сказать по своей семье», – сказал он.

    Ранее около 70% москвичей заявили, что используют мат в повседневной речи, также были названы самые матерящиеся районы столицы.

    Коментарии (11)
    5 ноября 2024, 14:54 • Новости дня
    Путин объяснил планы Запада нанести стратегическое поражение России незнанием истории

    Путин назвал иллюзорными попытки нанести стратегическое поражение России

    Путин объяснил планы Запада нанести стратегическое поражение России незнанием истории
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин во время выступления на церемонии вручения верительных грамот назвал иллюзорными попытки нанести стратегическое поражение России.

    «Что касается Украины... Взятый рядом западных государств по сути враждебный курс на эскалацию и затягивание украинского конфликта, имея в виду нанести нашей стране стратегическое поражение, глубоко ошибочный. Такие иллюзорные расчеты могут строить только те, кто не знает и не хочет знать историю России, не принимает во внимание единство, силу духа и сплоченность российского народа», – сказал российский лидер, передает РИА «Новости».

    Также Путин на церемонии вручения верительных грамот в Кремле подтвердил готовность России к переговорам с Украиной, напомнив, что ранее был разработан взаимно приемлемый договор, отвергнутый украинской стороной.

    Напомним, президент 5 ноября принимает верительные грамоты у 28 прибывших послов. В их числе – представители Израиля, Индии, Армении, Азербайджана.

    Коментарии (3)
    6 ноября 2024, 01:50 • Новости дня
    Опубликованы данные exit poll по поддержке Харрис и Трампа на выборах в США

    Reuters опубликовало данные exit poll по поддержке Харрис и Трампа на общенациональном уровне на выборах в США

    Опубликованы данные exit poll по поддержке Харрис и Трампа на выборах в США
    @ Jeremy Hogan/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Как следует из данных exit poll компании Edison research, кандидата в президенты США от демократов Камалу Харрис на общенациональном уровне поддерживают 48% избирателей, кандидата от республиканцев Дональда Трампа – 44%, сообщает Reuters.

    По предварительным данным, поддержка Харрис составила 48%, то есть на 4 процентных пункта меньше, чем было у Джо Байдена в 2020 году, передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.

    Поддержка Трампа на общенациональном уровне упала на 2 процентных пункта с 2020 года – с 46% до 44%.

    NBC со ссылкой на данные exit poll также сообщает, что в пользу Харрис высказались 48% респондентов, при этом 50% опрошенных заявили, что не поддерживают ее. Оставшаяся часть опрошенных затруднилась ответить на вопрос. По отношению к Трампу 54% опрошенных американцев сказали, что не поддерживают его, 44% выразили поддержку.

    CNN после опроса американских избирателей в рамках exit poll сообщает, что избиратели Республиканской партии более лояльны к Трампу, чем избиратели Демократической партии – к Харрис. Около 75% избирателей по всей стране, включая около 80% избирателей Трампа и 66% избирателей Харрис, говорят, что их голоса были в основном отданы в поддержку кандидата, а не против оппонента.

    Как следует из данных exit poll телеканала CBS News, 88% избирателей Харрис уверены, что выборы проводятся честно. Среди сторонников Трампа так думают только 47% респондентов, 52% не уверены в честности проведения президентских выборов.

    Напомним, в США проходят выборы президента страны. Трамп заявил, что его ждет «большая победа». При этом он говорил, что в случае проигрыша готов признать поражение, если выборы пройдут честно.

    На ваш взгляд
    Кто победит на президентских выборах в США?



    Результаты
    32 комментария


    Коментарии (3)
    6 ноября 2024, 11:03 • Новости дня
    Трамп назвал Маска супергением и предложил возглавить правительственный аудит
    Трамп назвал Маска супергением и предложил возглавить правительственный аудит
    @ Alex Brandon/AP/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Дональд Трамп назвал Илона Маска супергением и предложил ему возглавить комиссию по аудиту и реформированию федерального правительства США, если будет избран.

    Дональд Трамп назвал американского предпринимателя Илона Маска супергением, передает ТАСС.

    Выступая в своем поместье Мар-а-Лаго во Флориде, Трамп отметил уникальность и особенность Маска, подчеркнув, что подобных людей, обладающих выдающимися способностями, в США немного.

    Трамп заявил, что он планирует предложить Илону Маску возглавить комиссию, которая займется аудитом и реформированием федерального правительства. Основной задачей комиссии станет устранение мошенничества и неэффективности.

    Илон Маск выразил готовность принять предложение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп объявил о победе на выборах президента США, команда Трампа заявила, что не ожидала настолько высоких результатов, а премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поздравил Дональда Трампа с победой, подчеркнув важность этого события для всего мира.

    Коментарии (11)
    6 ноября 2024, 09:43 • Новости дня
    Трамп победил в ключевых штатах США и стал лидером гонки

    AP: Трамп победил на выборах в Северной Каролине и Джорджии и лидирует в пяти штатах

    Трамп победил в ключевых штатах США и стал лидером гонки
    @ Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Кандидат в президенты США Дональд Трамп одержал победу в Северной Каролине и Джорджии, сохраняя лидерство в Пенсильвании, Мичигане, Аризоне, Висконсине и Неваде, сообщает агентство Associated Press.

    Трамп одержал победу в Северной Каролине и Джорджии, которые дают по 16 голосов выборщиков, передает РИА «Новости».

    Эти результаты укрепляют его позиции в гонке за президентское кресло, поскольку оба штата считаются решающими в текущем электоральном цикле, передает Associated Press.

    На данный момент Трамп также сохраняет лидерство в Пенсильвании, где по итогам подсчета 90% голосов он набирает 51,2% против 47,7% у кандидата от демократов Камалы Харрис. В Мичигане подсчитано 90% голосов, и Трамп лидирует с 52,3% против 46% у Харрис. В Аризоне, где подсчитано 51% голосов, у Трампа 49,9%, а у Харрис 49,2%.

    В Висконсине и Неваде, которые дают 10 и шесть голосов выборщиков соответственно, Трамп также удерживает лидерство. Эти штаты считаются «колеблющимися», так как их электорат не отдает предпочтения ни одной из партий, и именно в них решается исход голосования. Для победы в выборах кандидат должен заручиться поддержкой 270 выборщиков.

    Ранее Трамп планировал обратиться к своим сторонникам в Палм-Бич во Флориде.

    Трамп одержал победу в первом ключевом колеблющемся штате Северная Каролина, получив 16 голосов выборщиков.

    Команда кандидата в президенты США от демократов Камалы Харрис выражала беспокойство из-за первых результатов выборов в США.

    Коментарии (8)
    5 ноября 2024, 23:11 • Новости дня
    Захарова назвала «главную боль Америки»

    Захарова указала на беспрецедентный внутренний раскол в США и готовность американцев «бить друг друга»

    Захарова назвала «главную боль Америки»
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В США наблюдается беспрецедентный внутренний раскол, стране нужно найти способ сделать так, чтобы сами американцы приняли результаты президентских выборов, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

     «Я думаю, что сейчас главная боль Америки как нации и народа – каким-то образом, в первую очередь сделать так, чтобы эти результаты приняло само американское общество, учитывая опыт прошлых выборов», – заявила Захарова RT.

    По ее мнению, как бы ни закончились выборы, гражданам США нужно будет «преодолеть внутренний эмоциональный раскол». Как подчеркнула Захарова, сейчас в США «люди буквально готовы нападать друг на друга, бить друг друга только за то, что другой человек носит символику или агитирует за политика, которому верят и доверяют», передает ТАСС.

    Такой накал противостояния оборачивается даже «уличными погромами». «И как это преодолевать, честно говоря, мне кажется, даже в Штатах никто не знает и не понимает, потому что это беспрецедентно», – сказала она.

    Напомним, Захарова заявила, что Москва не придает особого значения исходу президентских выборов в США, в этой стране существует двухпартийный консенсус относительно политики по отношению к России. При этом Россия отвергает обвинения американских спецслужб во вмешательстве в выборы в США.

    По мнению экспертов, независимо от того, кто именно станет победителем выборов в США, новому главе Белого дома будет крайне трудно собрать в своих руках всю полноту президентской власти. Не исключено, что результаты могут быть оспорены проигравшей стороной, это способно привести к массовым протестам и новым попыткам захвата Капитолия.

    На ваш взгляд
    Кто победит на президентских выборах в США?



    Результаты
    32 комментария


    Коментарии (4)
    Главное
    ВС России продвинулись на два километра на Запорожском фронте
    Спецназ «Ахмат» уничтожил украинский танк и 15 солдат ВСУ на юге Часова Яра
    В Курской области нашли тело солдата ВСУ в российской форме
    Киев скрыл потери после удара ВС России по «Мотор сич» в Запорожье
    Зеленский поздравил Трампа с победой и попросил о встрече
    Медведев заявил о нежелании Трампа тратить деньги на «токсичную Украину»
    В Домодедово задержали наемника ВСУ из Армении

    При каком условии может заработать уцелевшая нитка «Северного потока»

    Ожидания Европы не оправдались: цены на газ остаются высокими и продолжают расти, причем еще до начала отопительного сезона. На это влияет целый ряд факторов. В худшем случае ситуация может дойти до новых 1000 долларов за тысячу кубометров. Однако коллапс на газовом рынке Европы может дать шанс для запуска уцелевшей нитки «Северного потока – 2». Подробности

    Перейти в раздел

    Чем ответит молдавская оппозиция на жульничество Санду

    По итогам второго тура президентских выборов в Молдавии победила Майя Санду. Однако отрыв от Александра Стояногло, как и в первом туре, стал совсем незначительным и сомнительным по своей природе. Эксперты считают, что при таком серьезном расколе общества у оппозиции есть все шансы отыграться, однако для этого ей необходимо решить несколько задач. Подробности

    Перейти в раздел

    Зеленский оставил Украину без детей

    На Украине продолжается массовый отток школьников – теперь не только с очной формы обучения, но и дистанционной. Причем доля старшеклассников, которые не планируют поступать в украинские вузы, местами достигает 90%. В чем заключаются причины этой тенденции и что она означает на практике для будущего Украины? Подробности

    Перейти в раздел

    Как наследие СССР помогает Китаю строить могучий флот

    Впервые за всю историю военно-морские силы Народно-освободительной армии Китая (ВМС НОАК) проводят учения с участием обоих своих строевых авианосцев. И эти корабли, и многие самолеты на них – в значительной мере наследники советской военно-промышленной мощи. В каком-то смысле китайцы показывают то, что мог создать ВМФ СССР. И это действительно настоящая мощь, способная бросить вызов авианосцам ВМС США. Подробности

    Перейти в раздел

    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Выборы в США и Молдавии: главное

      В США выбирают президента, рейтинги популярности Дональда Трампа и Камалы Харрис примерно равны. А в Молдавии официальные итоги выборов уже подведены: Майя Санду проиграла внутри страны, но стала президентом диаспоры.

    • Почему власть Украины надеется на Трампа

      Одна из ведущих газет США The Washington Post со ссылкой на окружение Владимира Зеленского заявила, что в Киеве даже надеются на победу Дональда Трампа на выборах в США, несмотря на то, что он говорил об Украине. С чем связан такой оптимизм?

    • Кто в ЕС главнее Урсулы?

      Лидера Европейской народной партии Манфреда Вебера называют одним из наиболее влиятельных людей в ЕС, идейным врагом России и даже «вельзевулом». Внезапно у него начались проблемы с прокуратурой, дело пахнет обвинениями в коррупции. Что случилось? И почему этот человек так влиятелен?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

    • Как работает эшелонированная система ПВО России

      Россия выстроила многоуровневую систему противоракетной и противовоздушной обороны, защищающей небо от угроз с воздуха. Какие именно зенитно-ракетные комплексы приоритетно предназначены для поражения определенных воздушных целей ВСУ – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Зеленский вымаливает у США «Томагавки»

      «План победы над Россией», который глава киевского режима Владимир Зеленский представил руководству Белого дома, включает в себя просьбы о передаче Украине крылатых ракет «Томагавк». Даже западные СМИ признают, что это «абсолютно невыполнимая просьба» – подобного рода ракеты относятся к наиболее передовым видам вооружений и способны нести ядерное оружие.

    • Курская область стала ловушкой для ВСУ

      Украинская группировка в две тысячи человек заблокирована в Курской области, и в целом ВСУ потеряли над нею стабильное управление. Российские войска приступили к ликвидации этих подразделений. Так заканчивается авантюра киевского режима по вторжению на российскую территорию

    • Зеленский строит план своего спасения

      Если верить западным источникам, «план победы над Россией», который лидер киевского режима Владимир Зеленский привез в США, не убедил его ключевых союзников. Как пишет Bloomberg, в странах Запада «усиливается чувство пессимизма» по поводу перспектив конфликта. А значит, вместо плана победы Зеленскому впору готовить план побега – опять же на Запад.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............