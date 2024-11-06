  • Новость часаТрамп объявил о победе на выборах президента США
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    При каком условии может заработать уцелевшая нитка «Северного потока»
    Трамп пообещал прекратить все войны
    Американист: В прямом эфире происходит коллапс Демпартии США
    Захарова назвала «главную боль Америки»
    Трамп набрал 277 голосов выборщиков и победил на выборах
    Республиканцы лишили демократов контроля над сенатом США
    Трамп назвал Маска супергением и предложил возглавить аудит правительства
    WP: Трампу принесла успех ставка на мужской электорат
    Медведев заявил о нежелании Трампа тратить деньги на «токсичную Украину»
    Мнения
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Почему американский бигтех вдруг полюбил Трампа

    Республиканцы становятся «партией прогресса», представляющей интересы технологических корпораций и привлекающей поддержку с их стороны. Молодые республиканцы «технологического призыва» отходят от представлений о внешней политике эпохи Рейгана.

    0 комментариев
    Игорь Макаров Игорь Макаров У устойчивости России к западным санкциям есть три причины

    Фактически санкционеры сделали то, чего российские власти не могли добиться предыдущие три десятилетия: ограничили отток капитала из страны. Это естественным образом конвертировалось в рост инвестиций. В основном отсюда и аномальное ускорение экономического роста.

    9 комментариев
    Анна Долгарева Анна Долгарева Человек, переживший войну, не должен быть удобным

    Некоторые люди – и я в том числе – слишком нежные, чтобы постоянно сталкиваться с реалиями войны. В итоге мы имеем ощутимое количество людей, которые сталкиваются с теми или иными психологическими проблемами. В основном с депрессией.

    5 комментариев
    6 ноября 2024, 11:09 • Новости дня

    Макрон поздравил Трампа с победой на выборах в США

    Макрон выразил готовность к сотрудничеству с Трампом после его победы на выборах

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Франции Эммануэль Макрон направил поздравления Дональду Трампу в связи с его победой на президентских выборах в США, выразив готовность к дальнейшему сотрудничеству.

    Президент Франции Эммануэль Макрон поздравил Дональда Трампа с победой на президентских выборах в США, передает ТАСС. Это заявление Макрон сделал на своей странице в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ).

    «Поздравляю вас, президент Дональд Трамп», – написал французский лидер, добавив, что готов к сотрудничеству, как это было в течение предыдущих четырех лет первого срока правления Трампа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Дональд Трамп стал победителем на президентских выборах в США, отметив, что «социализм» в Америке стал негативным термином, а премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поздравил Дональда Трампа с победой на выборах, отметив, что это событие крайне важно для всего мира.

    6 ноября 2024, 03:33 • Новости дня
    Стали известны данные exit poll по выборам президента США в колеблющихся штатах
    Стали известны данные exit poll по выборам президента США в колеблющихся штатах
    @ Aimee Dilger/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Опубликованы данные exit poll компании Edison research об уровне поддержки кандидатов в президенты США в колеблющихся штатах: Аризоне, Висконсине, Джорджии, Мичигане, Неваде, Пенсильвании и Северной Каролине.

    В Аризоне о поддержке кандидата от республиканцев Дональда Трампа заявили 46% избирателей, столько же выразили поддержку кандидату от демократов Камале Харрис. При этом exit poll в 2020 году давал Трампу 48%, а кандидату от демократов Джо Байдену – 49%.

    В Висконсине, по данным exit poll, Трамп получает 44% голосов (в 2020 году – 43%), Харрис – 47% (у Байдена было 50%), передает РИА «Новости».

    В Джорджии о поддержке Трампа заявили 46% избирателей, Харрис – 49%. В 2020 году Трамп также набирал 46%, Байден – 50%.

    В Мичигане 45% избирателей заявили, что симпатизируют Трампу, 48% – Харрис. Трамп сохранил поддержку на прежнем уровне, а вот Байдена в 2020 году поддерживал 51%.

    В Неваде exit poll дает Трампу 47% (в 2020 году было 48%); у Харрис – 44%, Байден в 2020 году набирал 52%.

    В Пенсильвании Трамп также сохранил результат 2020 года – 47%. Харрис вновь получила меньшую поддержку, чем Байденв в 2020 году – 46% и 50% соответственно.

    В Северной Каролине о симпатиях к Трампу заявили 43% избирателей (в 2020 году было 47%). О поддержке Харрис сообщили 48% избирателей (Байден в 2020 году в exit poll набирал 50%).

    Напомним, на общенациональном уровне, по данным exit poll компании Edison research, Харрис поддерживают 48% избирателей, Трампа – 44%. При этом портал RealClearPolitics сообщал, что в большинстве колеблющихся штатов большей поддержкой пользуется Трамп.

    На ваш взгляд
    Кто победит на президентских выборах в США?



    Результаты
    32 комментария


    Коментарии (0)
    6 ноября 2024, 10:15 • Новости дня
    Трамп набрал 277 голосов выборщиков и победил на выборах президента США

    Fox News: Трамп набрал 277 голосов выборщиков и победил на выборах президента США

    Трамп набрал 277 голосов выборщиков и победил на выборах президента США
    @ Evan Vucci/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп обеспечил себе победу на выборах президента США, заручившись поддержкой 277 выборщиков, сообщил телеканал Fox News.

    Трамп победил на выборах президента США, набрав 277 голосов выборщиков. Этот результат превышает необходимый для победы минимум в 270 голосов, передает ТАСС со ссылкой на Fox News.

    Трамп победил в ключевых штатах США и стал лидером гонки, также сообщалось, что он планирует обратиться к своим сторонникам в Палм-Бич во Флориде.

    Команда кандидата в президенты США от демократов Камалы Харрис выражала беспокойство из-за первых результатов выборов в США.

    Коментарии (15)
    5 ноября 2024, 18:30 • Видео
    Выборы в США и Молдавии: главное

    В США выбирают президента, рейтинги популярности Дональда Трампа и Камалы Харрис примерно равны. А в Молдавии официальные итоги выборов уже подведены: Майя Санду проиграла внутри страны, но стала президентом диаспоры.

    Коментарии (0)
    6 ноября 2024, 10:20 • Новости дня
    Американист: В прямом эфире происходит коллапс Демпартии США

    Американист Дудаков оценил предварительные итоги выборов президента США

    Американист: В прямом эфире происходит коллапс Демпартии США
    @ Thomas Slusser/AP/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Камала Харрис растеряла немалую поддержку среди испаноязычного электората, афроамериканцев и молодежи. В прямом эфире происходит коллапс коалиции Демпартии. Однако для них еще могут быть хорошие новости, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Согласно предварительным данным, следующим президентом США становится Дональд Трамп.

    «Дональда Трампа официально начали признавать победителем выборов. Согласно предварительным данным, он «забрал» Джорджию и Северную Каролину. Кроме того, у республиканца есть преимущество в других ключевых штатах: Висконсин, Пенсильвания, Мичиган, Аризона», – отметил американист Малек Дудаков.

    Он также указал на неутешительные для Камалы Харрис результаты. «Кандидат от демократов выступила не лучшим образом, растеряв немалую поддержку среди испаноязычного электората, афроамериканцев и молодежи. Мы наблюдаем коллапс коалиции Демпартии в прямом эфире», – подчеркнул собеседник.

    При этом политолог напомнил, что на предвыборную кампанию демократа было потрачено 1,9 млрд долларов. «Деньги далеко не всегда приводят кандидата к победе на выборах, особенно если тот является крайне неуспешным и неталантливым политиком, как Харрис», – уточнил спикер. Однако для Демпартии есть и хорошие новости.

    «Да, они проиграли президентскую гонку и борьбу за Сенат – в верхней палате американского Конгресса большинство получает Республиканская партия. При этом у демократов есть неплохие шансы взять большинство в Палате представителей и назначить своего спикера – Хакима Джеффриса», – уточнил он.

    «В таком случае Конгресс будет разделен, и в нижней палате демократы смогут создавать Трампу проблемы, мстить ему за то, что он вернулся в президентское кресло. И это явная ложка дегтя в бочке меда республиканцев», – заключил Дудаков.

    Ранее в США закрылся последний на территории страны избирательный пункт Адъяк, находящийся на Алеутских островах (архипелаг на Аляске). Таким образом голосование на всеобщих выборах в Соединенных Штатах завершилось. Reuters прогнозирует, что на Аляске большинство голосов получит кандидат в президенты от республиканцев.

    По данным на 10.00 мск, Трамп получает 277 голосов выборщиков, обеспечивая себе победу на выборах президента США. У Харрис 226 голосов, передает Fox News. Кандидат от республиканцев лидирует во всех семи колеблющихся штатах: в Северной Каролине, Джорджии, Пенсильвании, Висконсине, Неваде, Мичигане и Аризоне.

    Помимо этого, Fox News прогнозирует, что Республиканская партия получат не менее 51 места в Сенате Конгресса США и тем самым получит контроль над этим органом. В Палате представителей демократы пока забирают 160 мест, в то время как республиканцы обеспечивают себе 186 кресел, для большинства необходимо набрать 218 портфелей.

    По мнению опрошенных газетой ВЗГЛЯД экспертов, независимо от того, кто именно станет победителем президентской гонки, новому главе Белого дома будет крайне трудно собрать в своих руках всю полноту президентской власти.

    Коментарии (3)
    6 ноября 2024, 06:56 • Новости дня
    New York Times оценила вероятность победы Трампа на выборах в 75%
    New York Times оценила вероятность победы Трампа на выборах в 75%
    @ Annabelle Gordon/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп одержит победу на выборах с вероятностью 75%, пишет New York Times.

    По прогнозу New York Times, Трамп сможет заручиться голосами 295 выборщиков. Его соперница Камала Харрис, по оценке издания, получит 243 голоса, передает ТАСС.

    Ведущий политический аналитик New York Times Нэйт Кон заявил, что Трамп имеет значительное преимущество на выборах президента США, лидируя в ключевых штатах Пенсильвания, Мичиган и Висконсин, передает РИА «Новости».

    По прогнозам телеканала Fox News, сейчас республиканец набирает голоса 211 выборщиков, Харрис – 117.

    Напомним, редколлегия New York Times опубликовала материал с призывом голосовать против Трампа на выборах. В статье говорилось, что Трамп не способен эффективно руководить страной и представляет угрозу для демократии. NYT также заявляла о возможном «когнитивном» угасании Трампа.

    На ваш взгляд
    Кто победит на президентских выборах в США?



    Результаты
    32 комментария


    Коментарии (6)
    6 ноября 2024, 08:16 • Новости дня
    Штаб Харрис обеспокоен первыми результатами выборов в США

    ABC: Штаб Харрис обеспокоен первыми результатами выборов в США

    Штаб Харрис обеспокоен первыми результатами выборов в США
    @ Jacquelyn Martin/AP/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Команда кандидата в президенты США от демократов Камалы Харрис выражает беспокойство из-за первых результатов выборов в США, сообщает канал ABC.

    По данным канала, в начале вечера сторонники демократов были в приподнятом настроении, однако ситуация изменилась, когда они начали следить за эфиром канала CNN, передает ТАСС.

    Согласно информации Associated Press, в штате Нью-Мексико Харрис получает пять голосов выборщиков, набрав 51,7% голосов после обработки 77% бюллетеней, при том, что кандидат от республиканцев Дональд Трамп собрал 46,3% голосов, передает РИА «Новости».

    В штате Вирджиния Харрис лидирует с 51,1% голосов, в то время как Трамп получает 47,2% после подсчета 83% бюллетеней. Таким образом, Харрис увеличивает количество своих выборщиков, добавляя 13 голосов к общему числу.

    Отмечается, что Харрис имеет 205 голосов выборщиков, в то время как Дональд Трамп заручился поддержкой 230 выборщиков. Для победы на выборах требуется минимум 270 голосов из общего количества в 538.

    Как ранее писала газета ВЗГЛЯД, Трамп одержал победу в первом ключевом колеблющемся штате Северная Каролина, получив 16 голосов выборщиков. Fox News сообщил о победе Трампа в 18 штатах на выборах в США.


    Коментарии (5)
    6 ноября 2024, 07:37 • Новости дня
    Fox News: Республиканцы лишили демократов контроля над сенатом, набрав 50 мест
    Fox News: Республиканцы лишили демократов контроля над сенатом, набрав 50 мест
    @ Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Республиканская партия США получает 50 мест в сенате, что лишает Демократическую партию контроля над верхней палатой конгресса, сообщает Fox News.

    Республиканская партия США набрала 50 мест в сенате, что обеспечивает республиканцам половину мест в верхней палате американского конгресса и лишает Демократическую партию контроля над ней, так как демократы пока получают только 42 кресла по прогнозу, передает РИА «Новости».

    Известно, что республиканцы также лидируют на выборах в палату представителей США. Согласно прогнозу Fox News, они обеспечивают себе 159 кресел из 435 возможных, в то время как демократы получают 103 кресла.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Fox News сообщил о победе Дональда Трампа в 18 штатах на выборах в США.

    Коментарии (0)
    6 ноября 2024, 10:38 • Новости дня
    Трамп объявил о победе на выборах президента США

    Дональд Трамп объявил о победе на выборах президента США и пообещал «золотую эпоху»

    Трамп объявил о победе на выборах президента США
    @ Rick Bowmer/AP/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Кандидат от республиканцев Дональд Трамп в ходе выступления перед сторонниками во Флориде объявил о своей победе на президентских выборах, подчеркнув, что его успех не имеет прецедентов в истории страны.

    По его словам, достигнутый результат стал «политической победой, которую прежде не знала история США», передает РИА «Новости».

    Трамп назвал себя 47-м президентом страны и выразил уверенность, что его управление станет «поистине золотой эпохой» в американской истории.

    Он также сообщил, что на этих выборах планирует набрать более 315 голосов выборщиков, что обеспечит ему однозначную победу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп одержал победу на президентских выборах в США, получив поддержку 277 выборщиков.

    Коментарии (11)
    6 ноября 2024, 01:50 • Новости дня
    Опубликованы данные exit poll по поддержке Харрис и Трампа на выборах в США

    Reuters опубликовало данные exit poll по поддержке Харрис и Трампа на общенациональном уровне на выборах в США

    Опубликованы данные exit poll по поддержке Харрис и Трампа на выборах в США
    @ Jeremy Hogan/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Как следует из данных exit poll компании Edison research, кандидата в президенты США от демократов Камалу Харрис на общенациональном уровне поддерживают 48% избирателей, кандидата от республиканцев Дональда Трампа – 44%, сообщает Reuters.

    По предварительным данным, поддержка Харрис составила 48%, то есть на 4 процентных пункта меньше, чем было у Джо Байдена в 2020 году, передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.

    Поддержка Трампа на общенациональном уровне упала на 2 процентных пункта с 2020 года – с 46% до 44%.

    NBC со ссылкой на данные exit poll также сообщает, что в пользу Харрис высказались 48% респондентов, при этом 50% опрошенных заявили, что не поддерживают ее. Оставшаяся часть опрошенных затруднилась ответить на вопрос. По отношению к Трампу 54% опрошенных американцев сказали, что не поддерживают его, 44% выразили поддержку.

    CNN после опроса американских избирателей в рамках exit poll сообщает, что избиратели Республиканской партии более лояльны к Трампу, чем избиратели Демократической партии – к Харрис. Около 75% избирателей по всей стране, включая около 80% избирателей Трампа и 66% избирателей Харрис, говорят, что их голоса были в основном отданы в поддержку кандидата, а не против оппонента.

    Как следует из данных exit poll телеканала CBS News, 88% избирателей Харрис уверены, что выборы проводятся честно. Среди сторонников Трампа так думают только 47% респондентов, 52% не уверены в честности проведения президентских выборов.

    Напомним, в США проходят выборы президента страны. Трамп заявил, что его ждет «большая победа». При этом он говорил, что в случае проигрыша готов признать поражение, если выборы пройдут честно.

    На ваш взгляд
    Кто победит на президентских выборах в США?



    Результаты
    32 комментария


    Коментарии (3)
    5 ноября 2024, 12:50 • Новости дня
    Дробницкий: Судьба выборов в США решится в шести штатах

    Политолог Дробницкий: Судьба выборов в США решится в шести штатах

    Дробницкий: Судьба выборов в США решится в шести штатах
    @ XinHua/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Если бы выборы были честными, то следовало бы говорить о высоких шансах Трампа на победу за счет преимущества в ключевых штатах. Но очевидно, что демократы используют админресурс, в том числе при подсчете голосов, сказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий. Напомним, 5 ноября в США стартуют президентские выборы.

    «Судьба выборов в США решится в штатах Пенсильвания, Мичиган, Висконсин, и на юге – Джорджия, Невада и Аризона. При этом даже попытки честного опроса не дают однозначного результата гонки», – отметил американист Дмитрий Дробницкий. Впрочем, по оценкам собеседника, общая картина для Дональда Трампа с 2016 года несколько улучшилась. Этому способствовали провальные четыре года Джо Байдена.

    «Если бы выборы были честными, то следовало бы говорить о высоких шансах Трампа на победу за счет преимущества в ключевых штатах. Но очевидно, что демократы используют админресурс, в том числе при подсчете голосов. Вместе с тем я сомневаюсь, что им удастся сделать все так массово и беспардонно, как в 2020-м году. У республиканцев на этот случай есть целый план сопротивления», – уточнил он.

    Политолог охарактеризовал выборы в США как «гонку на грани». «Возможно, во многих штатах окончательный результат не будет известен и спустя сутки. Фактически речь может идти о непризнании выбора половины Америки», – прогнозирует эксперт. На этом фоне Дробницкий напомнил о штурме Капитолия. Сейчас, по его мнению, ситуация может быть несколько иной.

    «Четыре года назад события вокруг Капитолия проходили фоном, и большинство республиканских избирателей – несмотря на подтасовку итогов – все же признали Байдена. Сейчас, если Камале Харрис «накидают» голосов, это воспримется как очередное нарушение со стороны Демпартии, но «слоны» вряд ли вновь пойдут на штурм», – полагает американист.

    «Другое дело, что возможно неподчинение республиканских штатов федеральному центру. То есть расползание государственного управления начнется практически сразу. Ситуация в Соединенных Штатах окажется тяжелой», – прогнозирует Дробницкий. То же самое может произойти в случае победы Трампа: федеральные служащие начнут устраивать саботажи, всячески затрудняя работу переходной администрации.

    «Неподчинение породит попытки репрессий и сопротивления. То есть если в прошлый раз была вспышка, после которой все закончилось, пусть и посадками на разные сроки, сейчас мы увидим постепенное нарастание неприятия сторон. Непонятно, как они будут собирать госуправление: что при Трампе, у которого фактически нет лояльных федеральных служащих, что при Харрис, когда никто за пределами федерального округа Колумбия, Массачусетса, Нью-Йорка и Калифорнии не будет считать ее президентом», – рассуждает американист.

    Дробницкий подчеркивает: это и станет гражданской войной. «Речь о расползании конфликта. Президент США не может обладать полнотой власти до тех пор, пока он не зачистит страну под себя. Это процесс небыстрый и непростой. Но любая сторона, победившая на выборах, постарается это сделать», – заключил Дробницкий.

    Напомним, 5 ноября в США стартуют президентские выборы. В первом проголосовавшем городе Диксвилл-Нотч кандидаты Камала Харрис и Дональд Трамп получили по три голоса каждый, что подчеркивает напряженность предстоящей избирательной гонки. Голосование завершилось через несколько минут после начала, и результаты были объявлены практически сразу.

    По традиции, зародившейся в 1960 году, жители Диксвилл-Нотча первыми в стране приходят на участки. Это голосование всегда привлекает внимание, хотя его итоги редко предсказывают финальный результат президентских выборов в США. В 2016 году избиратели здесь поддержали Хиллари Клинтон, но президентом стал Дональд Трамп. А в 2020 году победу в Диксвилл-Нотче получил Джо Байден.

    Заключительный опрос NBC News показал равную поддержку Дональда Трампа и Камалы Харрис в преддверии выборов. Оба кандидата получили по 49% голосов зарегистрированных избирателей, лишь 2% остаются неопределившимися. При этом в опросе PBS News Камала Харрис опережает Дональда Трампа на четыре процентных пункта – 51% против 47%.

    Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо не исключил, что на выборах в США возможны манипуляции, аналогичные тем, что произошли на выборах 2020 года. «Глубинное государство и лагерь Камалы Харрис могут повторить подобные действия», – считает политик. Он указал на поддержку кандидатуры Камалы Харрис со стороны Евросоюза.

    Политолог Дмитрий Суслов ранее заявил, что результаты предстоящих выборов президента США могут быть оспорены проигравшей стороной, что может привести к массовым протестам и даже новым попыткам захвата Капитолия. В Вашингтоне уже установлены защитные сооружения у Белого дома и резиденции вице-президента Камалы Харрис в ожидании беспорядков, связанных с президентскими выборами.

    Коментарии (5)
    6 ноября 2024, 09:43 • Новости дня
    Трамп победил в ключевых штатах США и стал лидером гонки

    AP: Трамп победил на выборах в Северной Каролине и Джорджии и лидирует в пяти штатах

    Трамп победил в ключевых штатах США и стал лидером гонки
    @ Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Кандидат в президенты США Дональд Трамп одержал победу в Северной Каролине и Джорджии, сохраняя лидерство в Пенсильвании, Мичигане, Аризоне, Висконсине и Неваде, сообщает агентство Associated Press.

    Трамп одержал победу в Северной Каролине и Джорджии, которые дают по 16 голосов выборщиков, передает РИА «Новости».

    Эти результаты укрепляют его позиции в гонке за президентское кресло, поскольку оба штата считаются решающими в текущем электоральном цикле, передает Associated Press.

    На данный момент Трамп также сохраняет лидерство в Пенсильвании, где по итогам подсчета 90% голосов он набирает 51,2% против 47,7% у кандидата от демократов Камалы Харрис. В Мичигане подсчитано 90% голосов, и Трамп лидирует с 52,3% против 46% у Харрис. В Аризоне, где подсчитано 51% голосов, у Трампа 49,9%, а у Харрис 49,2%.

    В Висконсине и Неваде, которые дают 10 и шесть голосов выборщиков соответственно, Трамп также удерживает лидерство. Эти штаты считаются «колеблющимися», так как их электорат не отдает предпочтения ни одной из партий, и именно в них решается исход голосования. Для победы в выборах кандидат должен заручиться поддержкой 270 выборщиков.

    Ранее Трамп планировал обратиться к своим сторонникам в Палм-Бич во Флориде.

    Трамп одержал победу в первом ключевом колеблющемся штате Северная Каролина, получив 16 голосов выборщиков.

    Команда кандидата в президенты США от демократов Камалы Харрис выражала беспокойство из-за первых результатов выборов в США.

    Коментарии (5)
    6 ноября 2024, 10:10 • Новости дня
    Маск в шутку опубликовал фото с раковиной в руках в Белом доме

    Илон Маск опубликовал фото с раковиной в Белом доме в Овальном кабинете

    Маск в шутку опубликовал фото с раковиной в руках в Белом доме
    @ Kirsty Wigglesworth/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Американский предприниматель Илон Маск опубликовал выполненное с помощью графического редактора фото, на котором он изображен в Белом доме с раковиной в руках.

    На шутливом фото Маск изображен в Овальном кабинете Белого дома с раковиной, передает ТАСС.

    Маск активно поддерживает кандидата в президенты США Дональда Трампа, который на данный момент набирает 267 голосов выборщиков. Для победы Трампу необходимо набрать 270 голосов.

    В своей публикации Маск заявил, что народ США дал Трампу «кристально четкий мандат на перемены».

    Подсчет голосов на президентских выборах еще не завершен, и результаты по-прежнему не объявлены официально.

    Ранее Илон Маск разыграл последний приз в 1 млн долларов в поддержку Дональда Трампа.

    Он считает, что в случае победы Камалы Харрис его соцсеть X (бывший Twitter, заблокирован в России) может быть заблокирована под предлогом борьбы с дезинформацией и разжиганием ненависти.

    Между тем Трамп победил в ключевых штатах США и стал лидером гонки.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему американский бигтех вдруг полюбил Трампа.

    Коментарии (5)
    5 ноября 2024, 23:11 • Новости дня
    Захарова назвала «главную боль Америки»

    Захарова указала на беспрецедентный внутренний раскол в США и готовность американцев «бить друг друга»

    Захарова назвала «главную боль Америки»
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В США наблюдается беспрецедентный внутренний раскол, стране нужно найти способ сделать так, чтобы сами американцы приняли результаты президентских выборов, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

     «Я думаю, что сейчас главная боль Америки как нации и народа – каким-то образом, в первую очередь сделать так, чтобы эти результаты приняло само американское общество, учитывая опыт прошлых выборов», – заявила Захарова RT.

    По ее мнению, как бы ни закончились выборы, гражданам США нужно будет «преодолеть внутренний эмоциональный раскол». Как подчеркнула Захарова, сейчас в США «люди буквально готовы нападать друг на друга, бить друг друга только за то, что другой человек носит символику или агитирует за политика, которому верят и доверяют», передает ТАСС.

    Такой накал противостояния оборачивается даже «уличными погромами». «И как это преодолевать, честно говоря, мне кажется, даже в Штатах никто не знает и не понимает, потому что это беспрецедентно», – сказала она.

    Напомним, Захарова заявила, что Москва не придает особого значения исходу президентских выборов в США, в этой стране существует двухпартийный консенсус относительно политики по отношению к России. При этом Россия отвергает обвинения американских спецслужб во вмешательстве в выборы в США.

    По мнению экспертов, независимо от того, кто именно станет победителем выборов в США, новому главе Белого дома будет крайне трудно собрать в своих руках всю полноту президентской власти. Не исключено, что результаты могут быть оспорены проигравшей стороной, это способно привести к массовым протестам и новым попыткам захвата Капитолия.

    На ваш взгляд
    Кто победит на президентских выборах в США?



    Результаты
    32 комментария


    Коментарии (4)
    6 ноября 2024, 00:56 • Новости дня
    Трамп заявил, что ожидает «большую победу»

    Трамп пожаловался на «массовое мошенничество» в Пенсильвании на выборах президента США

    Трамп заявил, что ожидает «большую победу»
    @ Matt Bishop/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что его ждет «большая победа», но пожаловался на «массовое мошенничество» на выборах в колеблющемся штате Пенсильвания.

    «Сегодня ночью нас ожидает большая победа», – заявил он в соцсети Truth Social. Трамп призвал всех сторонников Республиканской партии участвовать в голосовании и не покидать избирательные участки до тех пор, пока не проголосуют, передает РИА «Новости».

    «Республиканцы, дела у нас идут очень хорошо», – приводит его слова ТАСС.

    Трамп также отметил, что «много разговоров» слышно «о массовом мошенничестве в Филадельфии». «Правоохранительные органы на подходе!» – заявил он.

    Представительница предвыборного штаба кандидата в президенты США Дональда Трампа Каролин Ливитт в интервью NBC заявила, что тот навряд ли может преждевременно объявить о своей победе.

    Напомним, в США проходят президентские выборы. Сам Трамп проголосовал на избирательном участке в Палм-Бич во Флориде. После голосования он отметил: «Если я проиграю выборы, если это будут честные выборы, я первым признаю это».

    На ваш взгляд
    Кто победит на президентских выборах в США?



    Результаты
    32 комментария


    Коментарии (9)
    5 ноября 2024, 23:49 • Новости дня
    ФБР назвало Россию вероятным источником угроз минирования участков в США

    ФБР заявило о якобы поступивших из России угрозах минирования избирательных участков в США

    ФБР назвало Россию вероятным источником угроз минирования участков в США
    @ US Federal Bureau of Investigati/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    По версии ФБР, угрозы минирования избирательных участков в США поступили, предположительно, из России; доказательств этого заявления ведомство не предоставило.

    В заявлении ФБР говорится, что «многие» из угроз «по-видимому, исходят из российских доменов электронной почты». При этом, как подчеркнули в ведомстве, «ни одна из угроз не была признана достоверной», передает РИА «Новости».

    Напомним, американские СМИ сообщали, что в округе Фултон в Джорджии из-за угроз взрыва было временно прекращено голосование на двух участках. Позднее голосование продолжилось.

    По мнению экспертов, вне зависимости от результатов голосования на выборах президента США в стране сохраняется риск беспорядков.

    На ваш взгляд
    Кто победит на президентских выборах в США?



    Результаты
    32 комментария


    Коментарии (3)
    6 ноября 2024, 08:38 • Новости дня
    Мемкоин Харрис обвалился на 80% в ходе подсчета голосов на выборах в США

    Tекст: Александра Юдина

    Мемкоин кандидата в президенты США от демократов Камалы Харрис стремительно теряет в цене, обвалившись почти на 80%, в то время как мемкоин кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа, напротив, дорожает на 16%, следует из данных крупнейшего агрегатора CoinGecko.

    Так, мемкоин Харрис, выпущенный ради шутки, обвалился в цене на 79,8% и стоит теперь 0,002479 доллара. В это же время мемкоин Дональда Трампа показывает рост на 15,9%, достигнув отметки 3,97 доллара, передает РИА «Новости».

    По данным канала CNN, оптимизм в команде Трампа заметно возрос с началом подсчета голосов. В предвыборном штабе кандидата раздаются аплодисменты при каждом известии о победе в очередном штате над соперницей Харрис.

    Собравшиеся сторонники Трампа прибывают в его предвыборный штаб из частного клуба Мар-а-Лаго в Палм-Бич, штат Флорида.

    Как ранее писала газета ВЗГЛЯД, Трамп одержал победу в первом ключевом колеблющемся штате Северная Каролина, получив 16 голосов выборщиков.Fox News сообщил о победе Трампа в 18 штатах на выборах в США.

    Коментарии (0)
    Главное
    Рогов обнаружил британский след в планах ВСУ по захвату ЗАЭС
    ВСУ начали спешно рыть окопы к северу от Великой Новоселки
    В Курской области нашли тело солдата ВСУ в российской форме
    Киев скрыл потери после удара ВС России по «Мотор сич» в Запорожье
    Зеленский продлил мобилизацию и военное положение на Украине
    В Домодедово задержали наемника ВСУ из Армении
    Спикер польского Сейма обвинил Сикорского в разжигании конфликта с Россией

    При каком условии может заработать уцелевшая нитка «Северного потока»

    Ожидания Европы не оправдались: цены на газ остаются высокими и продолжают расти, причем еще до начала отопительного сезона. На это влияет целый ряд факторов. В худшем случае ситуация может дойти до новых 1000 долларов за тысячу кубометров. Однако коллапс на газовом рынке Европы может дать шанс для запуска уцелевшей нитки «Северного потока – 2». Подробности

    Перейти в раздел

    Чем ответит молдавская оппозиция на жульничество Санду

    По итогам второго тура президентских выборов в Молдавии победила Майя Санду. Однако отрыв от Александра Стояногло, как и в первом туре, стал совсем незначительным и сомнительным по своей природе. Эксперты считают, что при таком серьезном расколе общества у оппозиции есть все шансы отыграться, однако для этого ей необходимо решить несколько задач. Подробности

    Перейти в раздел

    Зеленский оставил Украину без детей

    На Украине продолжается массовый отток школьников – теперь не только с очной формы обучения, но и дистанционной. Причем доля старшеклассников, которые не планируют поступать в украинские вузы, местами достигает 90%. В чем заключаются причины этой тенденции и что она означает на практике для будущего Украины? Подробности

    Перейти в раздел

    Когда молдавский народ сможет убрать Санду

    России стоит «относиться с уважением к позиции молдавского народа – и без уважения к политическим шулерам». Такими словами политологи комментируют резкую риторику Кремля по поводу итогов прошедших в Молдавии выборов президента страны. И предсказывают, когда власть в стране может радикально смениться. Подробности

    Перейти в раздел

    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Выборы в США и Молдавии: главное

      В США выбирают президента, рейтинги популярности Дональда Трампа и Камалы Харрис примерно равны. А в Молдавии официальные итоги выборов уже подведены: Майя Санду проиграла внутри страны, но стала президентом диаспоры.

    • Почему власть Украины надеется на Трампа

      Одна из ведущих газет США The Washington Post со ссылкой на окружение Владимира Зеленского заявила, что в Киеве даже надеются на победу Дональда Трампа на выборах в США, несмотря на то, что он говорил об Украине. С чем связан такой оптимизм?

    • Кто в ЕС главнее Урсулы?

      Лидера Европейской народной партии Манфреда Вебера называют одним из наиболее влиятельных людей в ЕС, идейным врагом России и даже «вельзевулом». Внезапно у него начались проблемы с прокуратурой, дело пахнет обвинениями в коррупции. Что случилось? И почему этот человек так влиятелен?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

    • Как работает эшелонированная система ПВО России

      Россия выстроила многоуровневую систему противоракетной и противовоздушной обороны, защищающей небо от угроз с воздуха. Какие именно зенитно-ракетные комплексы приоритетно предназначены для поражения определенных воздушных целей ВСУ – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Зеленский вымаливает у США «Томагавки»

      «План победы над Россией», который глава киевского режима Владимир Зеленский представил руководству Белого дома, включает в себя просьбы о передаче Украине крылатых ракет «Томагавк». Даже западные СМИ признают, что это «абсолютно невыполнимая просьба» – подобного рода ракеты относятся к наиболее передовым видам вооружений и способны нести ядерное оружие.

    • Курская область стала ловушкой для ВСУ

      Украинская группировка в две тысячи человек заблокирована в Курской области, и в целом ВСУ потеряли над нею стабильное управление. Российские войска приступили к ликвидации этих подразделений. Так заканчивается авантюра киевского режима по вторжению на российскую территорию

    • Зеленский строит план своего спасения

      Если верить западным источникам, «план победы над Россией», который лидер киевского режима Владимир Зеленский привез в США, не убедил его ключевых союзников. Как пишет Bloomberg, в странах Запада «усиливается чувство пессимизма» по поводу перспектив конфликта. А значит, вместо плана победы Зеленскому впору готовить план побега – опять же на Запад.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............