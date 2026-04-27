Путин отметил солидарность партий и регионов по важным для России вопросам

Путин: Партии и регионы солидарны в важных для России вопросах

Tекст: Валерия Городецкая

«По ключевым, определяющим вопросам все парламентские партии, все регионы выступают солидарно с единых позиций, идет большая, слаженная работа», – сказал глава государства, передает РИА «Новости».

Говоря о предстоящих выборах в Госдуму, Путин подчеркнул, что даже при наличии острой конкуренции между кандидатами и партиями процесс выборов не должен отражаться на качестве и стабильности законотворческой деятельности.

Президент также подчеркнул, что парламент – это орган власти, а от власти россияне ожидают честного служения и реальных результатов.

Напомним, Путин в понедельник поздравил парламентариев с профессиональным праздником.

Ранее он призвал провести предвыборную кампанию в Госдуму строго по закону.