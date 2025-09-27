Можно ли удивляться нынешним секс-скандалам в Великобритании и США? Современные политики Запада лишь продолжают дело своих прадедов. Единственное их отличие в том, что они уже не едут на Восток, а подобно миллиардеру Эпштейну занимаются сексуальной эксплуатацией у себя дома.2 комментария
В РУСАДА объявили о приостановке разбирательства по иску WADA
Российское антидопинговое агентство и WADA приостановили рассмотрение спора в CAS из-за продвижения изменений в российском законодательстве о спорте.
Как передает ТАСС, Российское антидопинговое агентство и Всемирное антидопинговое агентство договорились временно приостановить разбирательство в Спортивном арбитражном суде по делу о несоответствии РУСАДА Всемирному антидопинговому кодексу. Генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова отметила, что ситуация с изменениями в федеральный Закон о спорте сдвинулась с места, и в Государственной думе уже прошло первое чтение соответствующих поправок. Логинова заявила: «Ситуация с внесением изменений в федеральный Закон о спорте сдвинулась с места, в Госдуме состоялось первое чтение – это значительный шаг вперед». По ее словам, сейчас российская сторона приняла решение проработать вопрос доработки федерального закона, и это позволило сторонам согласовать приостановку арбитражной процедуры в ожидании возможных изменений в законодательстве. Она также добавила, что второе и третье чтения запланированы на сентябрь-октябрь, и если они не состоятся, процесс в CAS может возобновиться в ноябре. Первоначально слушания по иску WADA были назначены на 18 и 19 сентября этого года.
