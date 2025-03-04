Украинское общество и, тем более, его «творческая элита» сами себя довели до состояния, близкого к безумию. Пытаясь искоренить русский язык, они ввергли свою страну и свой народ в глубочайший провинциализм, по сути, отказавшись от всех предыдущих достижений украинской же культуры.22 комментария
WADA рассказала о последствиях невозврата медалей Валиевой
WADA: Последствия невозврата медалей Валиевой решатся органами, их вручавшими
Вопрос о последствиях невозврата медалей фигуристкой Камилой Валиевой решат организации, которые их вручали, сообщило WADA.
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) сообщило, что вопрос возможных последствий невозврата медалей и призовых российской фигуристкой Камилой Валиевой будет решаться организациями, вручавшими эти награды, передает ТАСС.
Это заявление связано с решением Спортивного арбитражного суда (CAS), который лишил Валиеву золота чемпионата Европы 2022 года, а также медалей и наград на чемпионатах России и отдельных этапах турниров за нарушение антидопинговых правил.
В заявлении WADA говорится: «Вопрос о том, приведет ли невозврат медалей/призовых к каким-либо последствиям в соответствии с правилами руководящих органов соответствующих соревнований, является вопросом для этих органов». Медаль чемпионата Европы была вручена Валиевой Международным союзом конькобежцев (ISU), а награды внутренних соревнований – Федерацией фигурного катания на коньках России.
Валиева была дисквалифицирована на четыре года за нарушение антидопинговых правил, и ее дисквалификация истечет 25 декабря 2025 года. Теперь ее судьба и последствия невозврата наград остаются на усмотрение организаций, занимавшихся вручением этих медалей.
Ранее Валиева подала новую апелляцию в Федеральный суд Швейцарии после отказа в предыдущем иске по делу о дисквалификации за нарушение антидопинговых правил.
Всемирное антидопинговое агентство обратилось к Камиле Валиевой с требованием компенсации после отклонения ее апелляции в швейцарском суде по делу о дисквалификации за допинг.
Депутат Госдумы Светлана Журова считает, что фигуристка Камила Валиева обязана вернуть медали после решения Спортивного арбитражного суда из-за обнаружения у нее запрещенных веществ в микродозах.