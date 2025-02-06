WADA потребовало компенсацию от фигуристки Валиевой

WADA связалось с Валиевой по поводу компенсации за отклоненную апелляцию

Tекст: Максим Попов

Как сообщило ТАСС, Всемирное антидопинговое агентство (WADA) связывается с представителями известной российской фигуристки Камилы Валиевой для обсуждения выплаты компенсации.

Это связано с решением Федерального суда Швейцарии, который в октябре 2024 года отклонил апелляцию спортсменки на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о дисквалификации из-за положительной допинг-пробы.

Напомним, Валиева была дисквалифицирована в январе 2024 года на четыре года, начиная с конца 2021 года, после того как в ее анализах был обнаружен запрещенный препарат триметазидин. На момент сдачи пробы фигуристке было всего 15 лет, что давало ей статус защищенного лица. Федерация утверждала, что препарат мог попасть в ее организм случайно, через десерт, приготовленный на загрязненной поверхности.

Из-за допингового скандала сборная России лишилась золота командного турнира на Олимпиаде в Пекине и была награждена бронзой. Валиева также потеряла награды, включая медали чемпионатов Европы и России за несколько лет.

Ранее боксер Александр Поветкин получил четырехлетнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил. Также Международное агентство допинг-тестирования (ITA) дисквалифицировало российского боксера Григория Дрозда на четыре года, аннулировав его результаты с 2014 по 2024 год.











