Выделение многонационального и многоконфессионального характера России никак не подчеркивает ее уникальность или какие-либо конкурентные преимущества. В одной системе оценок это выглядит очевидной констатацией факта, характерного для всех государств, а в других системах – весьма спорным и неочевидным утверждением.11 комментариев
WADA потребовало компенсацию от фигуристки Валиевой
WADA связалось с Валиевой по поводу компенсации за отклоненную апелляцию
Всемирное антидопинговое агентство обратилось к Камиле Валиевой с требованием компенсации после отклонения ее апелляции в швейцарском суде по делу о дисквалификации за допинг.
Как сообщило ТАСС, Всемирное антидопинговое агентство (WADA) связывается с представителями известной российской фигуристки Камилы Валиевой для обсуждения выплаты компенсации.
Это связано с решением Федерального суда Швейцарии, который в октябре 2024 года отклонил апелляцию спортсменки на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о дисквалификации из-за положительной допинг-пробы.
Напомним, Валиева была дисквалифицирована в январе 2024 года на четыре года, начиная с конца 2021 года, после того как в ее анализах был обнаружен запрещенный препарат триметазидин. На момент сдачи пробы фигуристке было всего 15 лет, что давало ей статус защищенного лица. Федерация утверждала, что препарат мог попасть в ее организм случайно, через десерт, приготовленный на загрязненной поверхности.
Из-за допингового скандала сборная России лишилась золота командного турнира на Олимпиаде в Пекине и была награждена бронзой. Валиева также потеряла награды, включая медали чемпионатов Европы и России за несколько лет.
Ранее боксер Александр Поветкин получил четырехлетнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил. Также Международное агентство допинг-тестирования (ITA) дисквалифицировало российского боксера Григория Дрозда на четыре года, аннулировав его результаты с 2014 по 2024 год.