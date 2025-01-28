Бывшего чемпиона мира Дрозда дисквалифицировали за допинг

ITA дисквалифицировало российского боксера Григория Дрозда на четыре года за допинг

Tекст: Дмитрий Зубарев

Российский боксер Григорий Дрозд был дисквалифицирован на четыре года Международным агентством допинг-тестирования (ITA), передает ТАСС. Срок дисквалификации завершится 8 сентября 2028 года, а все его результаты с 28 сентября 2014 года по 9 сентября 2024-го были аннулированы.

Ранее ITA временно отстранило Дрозда начиная с 9 сентября 2024 года, основываясь на данных московской антидопинговой лаборатории. Нарушение антидопинговых правил произошло 28 сентября 2014 года. Днем ранее в Москве он выиграл титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) у польского боксера Кшиштофа Влодарчика.

Григорий Дрозд, которому сейчас 45 лет, завершил свою профессиональную карьеру в конце 2017 года. В 2014-2015 годах он владел чемпионским поясом WBC, успев защитить его один раз.

Как писала газета ВЗГЛЯД, россиянин Григорий Дрозд выиграл титульный бой против поляка Кшиштофа Влодарчика и стал чемпионом мира по боксу в тяжелом весе по версии WBC. В 2009 году Дрозд одолел в Москве американца Дарнелла Уилсона техническим нокаутом, сохранив три чемпионских пояса – WBO Asia-Pacific, WBC Asia и PABA.