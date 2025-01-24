Боксера Поветкина дисквалифицировали на четыре года за допинг

ITA дисквалифицировало боксера Александра Поветкина на четыре года и аннулировало результаты

Tекст: Евгения Караваева

Согласно решению ITA , наказание для Поветкина будет действовать до 20 октября 2028 года. Результаты Поветкина с 28 сентября 2014 года по 9 сентября 2024 года аннулировали. Боксер принял решение не оспаривать это заключение, передает ТАСС.

Поветкин был временно отстранен еще 21 октября 2023 года на основании информации из базы данных московской антидопинговой лаборатории. Нарушение антидопинговых правил зафиксировано 25 октября 2014 года. За день до этого он победил камерунца Карлоса Такама в бою за серебряный чемпионский пояс Всемирного боксерского совета (WBC). В его допинг-пробе обнаружили остарин – вещество, применяемое для увеличения мышечной массы и улучшения производительности.

В мае 2016 года в пробе боксера был найден мельдоний, из-за чего отменился бой с чемпионом мира по версии WBC Деонтеем Уайлдером. В декабре того же года из-за обнаружения остарина не состоялся поединок с канадцем Бермейном Стиверном.

Поветкин, которому 45 лет, завоевал множество титулов, включая звание чемпиона Олимпийских игр 2004 года и регулярного чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации. В 2021 году он завершил карьеру.

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