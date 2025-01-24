FIAS допустила российскую самбистку Посылкину к соревнованиям

FIAS вернула российской самбистке Олесе Посылкиной право на участие в соревнованиях

Tекст: Дмитрий Зубарев

FIAS исключила Олесю Посылкину из списка спортсменов, временно отстраненных за подозрение в нарушении антидопинговых правил, сообщает ТАСС.

В документе, размещенном на сайте FIAS, указано, что больше никакие ограничения на Посылкину не распространяются и она может продолжать участие в соревнованиях.

Анна Анцелиович, руководитель спортивной практики «Клевер консалт» и адвокат, защищающий интересы Посылкиной, подтвердила, что информация о спортсменке была удалена с официального сайта федерации. «Олеся Посылкина не находится во временном отстранении, и она уже тренируется, готовясь к важным соревнованиям», – заявила Анцелиович.

Посылкина, которой сейчас 26 лет, завоевала золотую медаль на чемпионате мира по самбо в ноябре 2024 года в Казахстане. Она также побеждала на мировом первенстве в 2022 году в Киргизии и продолжает активно готовиться к новым состязаниям.

Как писала газета ВЗГЛЯД, двукратная чемпионка мира по самбо Олеся Посылкина подозревается в нарушении антидопинговых правил после обнаружения запрещенного вещества фуросемида в ее допинг-пробе, взятой после победы в Казахстане.