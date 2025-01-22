Чемпионку мира по самбо россиянку Посылкину отстранили за допинг

Tекст: Дмитрий Зубарев

Олеся Посылкина, двукратная чемпионка мира по самбо, подозревается в нарушении антидопинговых правил, сообщает ТАСС. В ее допинг-пробе был обнаружен фуросемид, мочегонное средство, которое, хотя и не считается допингом, может использоваться для сокрытия использования запрещенных веществ. Поэтому применение фуросемида запрещено правилами антидопинга.

С 4 декабря 2024 года Посылкина временно отстранена от соревнований. В настоящее время идет разбирательство по ее делу, чтобы определить, действительно ли имело место нарушение антидопинговых правил. На момент отстранения спортсменке исполнялось 26 лет.

Кроме того, стоит отметить, что в ноябре 2024 года Посылкина одержала победу на чемпионате мира, проходившем в Казахстане. Также она выиграла мировое первенство в 2022 году в Киргизии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российский штангист Александр Иванов был дисквалифицирован на полтора года и лишен золотой медали чемпионата мира 2013 года после аннулирования всех его результатов с 2012 по 2023 год из-за допинговых нарушений, а российский хоккеист Максим Макаров получил 20-месячную дисквалификацию из-за обнаруженного в его допинг-пробе морфина, и его наказание началось с декабря 2023 года и закончится в августе 2025-го.