Российского хоккеиста Макарова дисквалифицировали за морфин в пробе

Российского хоккеиста Макарова дисквалифицировали на 20 месяцев за обнаружение морфина в пробе

Tекст: Мария Иванова

Макаров получил дисквалификацию на 20 месяцев за нарушение антидопинговых правил, передает ТАСС. В его допинг-пробе был обнаружен морфин. Наказание вступило в силу 21 декабря 2023 года и завершится 21 августа 2025 года.

Макаров, 30-летний воспитанник петербургской школы хоккея, начал карьеру в Молодежной хоккейной лиге, где выступал за ярославский «Локо» с 2011 по 2014 год. Далее он играл в Высшей хоккейной лиге, представляя такие команды, как «Рязань», петербургские «СКА-Нева» и «Динамо», «Молот-Прикамье» из Перми, а также китайские клубы «Куньлунь Хэйлунцзян» и «Ценг Тоу».

В 2018 году Макаров переехал во Францию и начал играть за клуб «Шамбери», где в десяти матчах забил девять голов и отдал шесть результативных передач. В 2020 году он присоединился к команде «Марсель», за которую провел 59 матчей, забросив 43 шайбы и отдав 29 голевых передач. Дисквалификация стала серьезным ударом для его карьеры, поскольку он активно и успешно играл за французский клуб.

Напомним, ранее Александр Овечкин призвал поддержать Евгения Кузнецова, который был дисквалифицирован Международной федерацией хоккея за употребление кокаина.

В прошлом году четырехкратный чемпион России в беге на короткие дистанции Александр Хютте, которого задерживали по подозрению в хранении наркотиков, был приговорен к двум годам лишения свободы за избиение мужчины в парадной дома.