Овечкин вступился за дисквалифицированного за употребление наркотиков Кузнецова

Нападающий сборной России и клуба НХЛ Washington Capitals Александр Овечкин призвал поддержать Евгения Кузнецова, который ранее был дисквалифицирован Международной федерацией хоккея за употребление кокаина.

«Он станет лучше. Когда вы совершаете ошибку, то вы сразу стараетесь прийти в норму, я виделся с ним, он в отличной форме. Это очень сложно, он ошибся, но мы должны поддержать его, быть на его стороне. Не надо «бросать его под автобус» или что-то подобное», – сказал Овечкин изданию USAToday, передает ТАСС.

Также хоккеист рассказал о подготовке к сезону в НХЛ. «Я изменил свои летние тренировки, сконцентрировавшись на скорости. Меньше занимался с тяжелыми весами в тренажерном зале, хочу стать быстрее», – отметил Овечкин.

Напомним, в конце августа нападающего сборной России по хоккею Евгения Кузнецова дисквалифицировали на четыре года за употребление кокаина. Тогда олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов заявил, что Кузнецов опозорил российский хоккей и всю страну.

После дисквалификации Кузнецов был лишен медали чемпионата мира 2019 года, где в составе сборной России стал бронзовым призером.

Россиянин выступает в НХЛ в составе Washington Capitals с 2014 года. В 2018 году в составе клуба он стал обладателем Кубка Стэнли.

Спортивный юрист Артем Пацев пояснил газете ВЗГЛЯД, что Кузнецов сможет продолжить играть в НХЛ, если лига этого захочет.