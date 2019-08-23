Хоккеист Кузнецов лишен медали ЧМ-2019

Нападающий сборной России и клуба НХЛ Washington Capitals Евгений Кузнецов автоматически лишен бронзовой медали чемпионата мира 2019 года после его дисквалификации из-за положительной допинг-пробы на кокаин.

«Хоккеист Евгений Кузнецов автоматически лишается бронзовой медали чемпионата мира 2019 года после того, как организация дисквалифицировала спортсмена», – сообщил источник в Международной федерации хоккея РИА «Новости».

Ранее олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов заявил, что Кузнецов опозорил российский хоккей и всю страну.

Напомним, в пятницу нападающего сборной России по хоккею Евгения Кузнецова дисквалифицировали на четыре года за употребление кокаина. В НХЛ комментировали возможность дисквалификации российского спортсмена.

Спортивный юрист Артем Пацев пояснил газете ВЗГЛЯД, что Кузнецов сможет продолжить играть в НХЛ, если лига этого захочет.