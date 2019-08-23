Спортивный юрист: дисквалифицированный хоккеист Кузнецов сможет играть в НХЛ

Хоккеист сборной России и «Вашингтон Кэпиталс» Евгений Кузнецов, дисквалифицированный на 4 года за употребление наркотиков, сможет продолжить играть в НХЛ, если лига этого захочет, заявил газете ВЗГЛЯД спортивный юрист Артем Пацев.

В пятницу Международная федерация хоккея (IIHF) объявила, что Кузнецов будет дисквалифицирован на 4 года за употребление кокаина. Его дисквалификация завершится 12 июля 2023 года.

Согласно этому решению, россиянин не сможет играть на турнирах под эгидой IIHF – чемпионатах мира и Олимпиадах. НХЛ – независимая структура, и она может самостоятельно решать, дисквалифицировать ли игрока.

«В теории НХЛ не подчиняется (IIHF), но там нужно смотреть список запрещенных веществ – он у них просто другой. То есть, если НХЛ не захочет его дисквалифицировать, она может этого не делать. А формально может и дисквалифицировать. На чемпионатах мира и Олимпиадах он играть не сможет», – заявил Пацев.

НХЛ избирательно подходит к случаям, когда игроков уличали в употреблении наркотиков. Лига может как отправить хоккеиста на реабилитацию, так и дисквалифицировать. После заявления IIHF НХЛ объявила, что кокаина нет в списке запрещенных лигой веществ, однако игроку все равно предстоит побеседовать с комиссионером.

Ранее в сети распространялась видеозапись, где Кузнецов запечатлен в номере с порошком белого цвета на столе. Сам спортсмен заявил, что «никогда не употреблял наркотики и не собирается увлекаться этим».