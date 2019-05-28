Хоккеист сборной России объяснил скандальное видео с белым порошком

Хоккеист сборной России Евгений Кузнецов прокомментировал скандальную видеозапись, на которой он находится в номере, где на столе можно увидеть порошок белого цвета.

Кузнецов подтвердил, что на видео запечатлен он. По словам хоккеиста, запись сделана «летом 2018 года в Вегасе», когда клуб НХЛ «Вашингтон Кэпиталз», в котором играет россиянин, выиграл Кубок Стэнли, пишет «Спорт-Экспресс».

Как заявил Кузнецов, он «просто зашел к знакомым в номер», а «когда увидел, что там у них происходит – незнакомые женщины, непонятные вещества на столе – позвонил другу и ушел оттуда как можно быстрее».

Хоккеист заверил, что «никогда не употреблял наркотики и не собирается увлекаться этим». Он выразил готовность «пройти медицинскую экспертизу».

«Я не всегда имею отношение к тому, что происходит рядом со мной», – пояснил спортсмен, выразив сожаление, что «кто-то решил словить хайп только сейчас – на поражении сборной».

Он подчеркнул, что к «прошедшему чемпионату мира» запись «не имеет никакого отношения».

Напомним, чемпионат мира выиграла сборная Финляндии. Второе место досталось Канаде, третье – России.