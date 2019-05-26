Сборная России завоевала бронзу чемпионата мира по хоккею

Российская команда обыграла сборную Чехии матче за третье место чемпионата мира по хоккею, который проходит в Словакии.

Сборная России победила в серии буллитов со счетом 3:2. В составе российской сборной шайбы забросили Михаил Григоренко (14-я минута) и Артем Анисимов (21), победный буллит реализовал Илья Ковальчук, передает ТАСС.

В команде Чехии отличились Михал Ржепик (14) и Доминик Кубалик (19).

Матч прошел в Братиславе. Его посетили 9085 зрителей.

Напомним, российская сборная по хоккею проиграла команде Финляндии в полуфинале чемпионата мира со счетом 0:1. Главный тренер сборной России Илья Воробьев рассказал об ошибках в игре с финской командой.