Сборная России завоевала бронзу чемпионата мира по хоккею

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26 мая, воскресенье  |  Последнее обновление — 20:31  |  vz.ru
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Новый ледокол даст России гигантские преимущества в Арктике

Новый ледокол станет одной из основ российского влияния в АрктикеФото: vk.com/baltzav
На Балтийском заводе в Санкт-Петербурге 25 мая спущен на воду третий атомный ледокол проекта 22220 «Урал». Это событие является знаковым для российского присутствия в Арктике. Ледоколы данного проекта обеспечат нашей стране принципиально важные геополитические преимущества и многократно окупят свою огромную стоимость. Каким образом?  Подробности...
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Главные выводы из резонансных дел миллиардеров-полковников

Одна из немногих фотографий Кирилла Черкалина, найденная журналистамиФото: Экстренный вызов 112/Youtube
Борьба с коррупцией носит системный характер и затрагивает все ведомства, невзирая на чины и звания – об этом напомнили в Кремле. Поводом стало громкое дело полковника Черкалина из «банковского» отдела ФСБ: при обыске было найдено более 12 млрд рублей только наличными. Дело Черкалина имеет огромное значение, являясь прямым продолжением громкого дела полковника Захарченко. Подробности...
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В чем виноваты школьники с БДСМ-выпускного

От видео из приморской школы перевозбудились по всей странеФото: кадр из видео
Заклеенные изолентой соски несовершеннолетних в очередной раз взбудоражили общественность. Кто-то требует принять срочные меры, кто-то – принять меры к тем, кто требует принятия мер. Журналисты нашли повод поговорить об альтернативных сексуальных практиках, ворчуны – о моральном облике подрастающего поколения. За всем этим в школьном БДСМ-инциденте не разглядели главного. Подробности...
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Кто вооружил наступающих в Сирии боевиков

Бронетехнику боевикам поставляет Турция, сообщает западная прессаФото: Hosam Katan/Reuters
Боевики в Идлибе устраивают танковые атаки и обстреливают сирийскую армию из ракетных систем залпового огня. По данным западных СМИ, тяжелая техника и другие серьезные вооружения идут к джихадистам потоком из Турции. Чтобы остановить наступление армии Асада, Турция провоцирует ссору с Москвой? Или же сообщения о поставках оружия – «фейк-ньюс» и месть Запада за российско-турецкую сделку по С-400? Подробности...
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«Суперджет» сгорел при посадке

Благодаря профессиональным действиям экипажа большинство пассажиров удалось спастиФото: кадр из видео
В воскресенье вылетевший из Шереметьево в Мурманск самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» загорелся в воздухе, после чего пилоты совершили аварийную посадку в столичном аэропорту. Большинство пассажиров удалось спасти, но есть погибшие и раненые. Предварительной причиной инцидента называется отказ автоматики после удара молнии. Подробности...
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Война Трампа с Huawei проверит обороноспособность России

Дмитрий Комиссаров, генеральный директор компании «Новые облачные технологии»
Страна, размером с Россию и с ее амбициями, без собственной микроэлектроники не выживет. Сейчас начинается эпоха IoT, которая сулит нам множество угроз. Пока России удается соблюдать баланс сил на принципе ядерного сдерживания. Подробности...
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Российские офицеры платят миллионы за подлодки и самолеты

Никита Коваленко, политический обозреватель
Следственный комитет ввел довольно странную практику: судиться с российскими офицерами за нанесение материального ущерба и заводить на них уголовные дела. Порядок в армии – основа всего. Но методы вызывают вопросы. Подробности...
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Тереза Мэй покинула театр абсурда

Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Тереза Мэй уходит побежденной. Она не смогла решить поставленную перед собой задачу, и слезы на ее глазах во время заявления об отставке – свидетельство того, насколько серьезно она воспринимает свое поражение. Что будет дальше? Подробности...
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      Тереза Мэй со слезами на глазах объявила об отставке

      Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в пятницу объявила о своей скорой отставке с поста лидера Консервативной партии и, соответственно, с поста главы правительства. Свои полномочия она сложит 7 июня. Во время своей речи Мэй не смогла сдержать слез.
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      Экс-шоумен Владимир Зеленский вступил в должность президента Украины. В первой речи в новом качестве он назвал всех украинцев президентами, пообещал добиться мира в Донбассе, приведя в пример сборную Исландии по футболу, и распустил Раду
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      Грампи Кэт - самая сердитая кошка интернета и героиня многочисленных мемов умерла 14 мая на руках у своей хозяйки в возрасте семи лет. Причиной смерти стала инфекция мочевого пузыря. Настоящая кличка кошки - Соус Тардар
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            Сборная России завоевала бронзу чемпионата мира по хоккею

            26 мая 2019, 19:39

            Текст: Анна Инсарова

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            Российская команда обыграла сборную Чехии матче за третье место чемпионата мира по хоккею, который проходит в Словакии.

            Сборная России победила в серии буллитов со счетом 3:2. В составе российской сборной шайбы забросили Михаил Григоренко (14-я минута) и Артем Анисимов (21), победный буллит реализовал Илья Ковальчук, передает ТАСС.

            В команде Чехии отличились Михал Ржепик (14) и Доминик Кубалик (19).

            Матч прошел в Братиславе. Его посетили 9085 зрителей.

            Напомним, российская сборная по хоккею проиграла команде Финляндии в полуфинале чемпионата мира со счетом 0:1. Главный тренер сборной России Илья Воробьев рассказал об ошибках в игре с финской командой.


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