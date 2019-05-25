Сборная России по хоккею проиграла финской команде в полуфинале чемпионата мира

Российская сборная по хоккею проиграла команде Финляндии в полуфинале чемпионата мира со счетом 0:1.

Российская сборная проиграла финской команде со счетом 0:1, шайбу забросил на 51-й минуте матча Марко Анттила, передает ТАСС.

Всего на матче в Братиславе присутствовало 9085 зрителей, игра проходила на арене имени Ондрея Непелы.

Соперник финнов в финале определится на матче Канада – Чехия, который также пройдет в субботу.

Сборная России сыграет за бронзовую медаль с командой, которая проиграет во втором полуфинале, матч за третье место и финал турнира состоятся 26 мая.

Напомним, в предыдущем матче сборная России обыграла США в четвертьфинале мирового первенства со счетом 4:3.