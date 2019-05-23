Россия победила США в четвертьфинале ЧМ по хоккею

Российские хоккеисты вышли в полуфинал чемпионата мира благодаря победе над сборной США со счетом 4:3.

В третьем периоде российские хоккеисты забросили еще две шайбы, отличились Кирилл Капризов и Максим Григоренко. У американцев голы забили Хэнифин и Дебринкэт. Трансляцию матча вел Первый канал.

Итоговый счет – 4:3.

Gusev Kaprizov odd man rush makes it 3-1 for @russiahockey Fun Fact: Gusev has had a hand in every Russia goal this game. #IIHFWorlds #RUSUSA



Stay up to the minute with game action with the IIHF App: https://t.co/PDQtNtuJxc https://t.co/yImldTg3TU pic.twitter.com/xlgWFJSiFw — IIHF (@IIHFHockey) 23 мая 2019 г.

Соперник сборной России по полуфиналу определится позже.

1:07 in and @russiahockey is on the board thanks to a nice rebound Nikita Gusev! #IIHFWorlds



Stay up to the minute with game action with the IIHF App:

https://t.co/PDQtNtuJxc

https://t.co/yImldTg3TU pic.twitter.com/DxIfoq17oX — IIHF (@IIHFHockey) 23 мая 2019 г.

В первом периоде россияне вышли вперед благодаря голам Никиты Гусева и Михаила Сергачева, во втором периоде американцы отыграли одну шайбу.