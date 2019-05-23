Российские хоккеисты всухую побеждают сборную США после первого периода

В четвертьфинальном матче на Чемпионате мира по хоккею сборная России со счетом 2:0 обыгрывает американскую команду.

Шайбами отметились Никита Гусев в самом начале встречи и Михаил Сергачев во второй половине периода после розыгрыша большинства. Встречу транслирует Первый канал.

На ваш взгляд Победит ли сборная России на ЧМ по хоккею? Да

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Напомним, россияне выиграли все матчи группового этапа чемпионата мира и заняли первое место в своей группе.