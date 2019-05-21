Россия выиграла все матчи группового этапа ЧМ по хоккею

Заключительный матч группового этапа чемпионата мира по хоккею завершился победой сборной России над соперниками из Швеции.

Россия победила со счетом 7:4 и в 1/4 финала встретится с США, которые проиграли заключительный матч группового этапа Канаде (0:3), пишет «Чемпионат».

Из группы В Россия выходит с первого места, набрав 21 очко. США в группе А заняли четвертое место (14 очков).

В 1/4 финала пройдут также матчи, Чехия – Германия, Финляндия – Швеция и Канада – Швейцария, передает ТАСС.