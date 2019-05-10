Российская сборная обыграла команду Норвегии в матче на чемпионате мира по хоккею

Сборная России по хоккею разгромила сборную Норвегии в первом матче на чемпионате мира, который прошел на арене имени Ондрея Непелы в Братиславе.

Счет в матче на 9-й минуте открыл Евгений Дадонов. На 30-й минуте он забросил еще одну шайбу, передает ТАСС.

Также голы забили Артем Анисимов (15), Никита Кучеров (29) и Никита Гусев (42). В норвежской команде отличились Томас Ольсен (57) и Юнас Холес (58).



Матч прошел в присутствии 7698 зрителей.

Следующий матч сборная России сыграет 12 мая. Она встретится со сборной Австрии.

Ранее был назван состав сборной России на ЧМ-2019. Капитаном сборной стал нападающий клуба НХЛ Los Angeles Kings Илья Ковальчук.