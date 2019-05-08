Назван капитан сборной России по хоккею на ЧМ-2019

Главный тренер национальной сборной Илья Воробьев заявил, что капитаном сборной России на ЧМ по хоккею в Словакии будет нападающий клуба НХЛ Los Angeles Kings Илья Ковальчук.

«Ковальчук – капитан сборной России», – сказал Воробьев, сообщает РИА «Новости».

Напомним, чемпионат мира по хоккею пройдет с 10 по 26 мая в словацких городах Братислава и Кошице. На групповом этапе соперниками сборной России будут команды Швеции, Чехии, Швейцарии, Норвегии, Латвии, Австрии и Италии.

Первый матч Россия – Норвегия пройдет 10 мая.

Ранее был назван состав сборной России на ЧМ-2019.