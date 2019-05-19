Российские хоккеисты одержали шестую подряд победу на ЧМ

Матч шестого тура группового этапа чемпионата мира по хоккею завершился победой сборной России над соперниками из Швейцарии.

Россияне победили со счетом 3:0 (1:0, 1:0, 1:0), пишет «Чемпионат».

Шайбы в ворота противника забросили Артем Анисимов и Никита Кучеров, который оформил дубль.