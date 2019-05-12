Российские хоккеисты разгромили австрийцев

Сборная России по хоккею во втором матче на чемпионате мира в Братиславе обыграла команду Австрии, игра завершилась со счетом 5:0.

В первом периоде шайбу забросил Евгений Дадонов, во втором периоде – Никита Кучеров и Иван Телегин, в третьем периоде Евгений Дадонов оформил дубль, после чего Илья Ковальчук установил окончательный счет, передает РИА «Новости».

В понедельник россияне сыграют против сборной Чехии.

В первом матче сборная России обыграла норвежцев со счетом 5:2.

