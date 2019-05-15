Российские хоккеисты разгромили Италию со счетом 10:0

В матче группового этапа чемпионата мира по хоккею сборная России одержала самую крупную победу в своей истории.

Матч против итальянцев в Братиславе завершился со счетом 10:0, пишет «Чемпионат».

По дублю оформили Евгений Кузнецов и Евгений Дадонов, также голами отметились Никита Зайцев, Динар Хафизуллин, Александр Овечкин, Илья Ковальчук, Михаил Григоренко и Никита Кучеров, передает РИА «Новости».

Ни на одном из турниров (чемпионатах мира, Олимпийских игр, Евротуре) российские хоккеисты прежде не побеждали с таким разгромным счетом. При этом они повторили достижение советской сборной, которая на ЧМ-1991 победила команду США со счетом 12:2.

Чемпионат мира по хоккею проходит в Братиславе и Кошице с 10 по 26 мая.

Россия, у которой 12 очков, после четырех игр занимает первое место в группе.

Напомним, российские хоккеисты также обыграли норвежцев (5:2), австрийцев (5:0) и чехов (3:0). 18 мая россиянам предстоит игра с латвийцами.