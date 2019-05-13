Российские хоккеисты всухую победили чехов

Сборная России по хоккею одержала победу в третьем матче на чемпионате мира в Словакии, обыграв чешских хоккеистов со счетом 3:0.

Встреча прошла в Братиславе. Россияне забросили по голу в каждом из периодов. Шайбами отметились Сергей Андронов (14-я минута), Никита Гусев (33) и Никита Зайцев (60 – в пустые ворота), передает РИА «Новости».

Ранее российские хоккеисты обыграли норвежцев (5:2) и австрийцев (5:0). 15 мая состоится встреча со сборной Италией.