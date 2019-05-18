Сборная России победила латвийцев и вышла в четвертьфинал ЧМ по хоккею

Российская сборная по хоккею победила латвийскую команду со счетом 3:1 в Братиславе и досрочно вышла в четвертьфинал турнира чемпионата мира.

Забитыми шайбами в российской команде отличились Дмитрий Орлов (21-я минута), Никита Гусев (24), Никита Кучеров (33), передает ТАСС.

Латвийцы забили гол на 11-й минуте, автором выступил Оскарс Цибульскис.

Всего на встрече в Братиславе присутствовало 9084 зрителя.

Российская сборная этой победой гарантировала выход в четвертьфинал ЧМ. Напомним, российские хоккеисты обыграли чехов (3:0),норвежцев (5:2), австрийцев(5:0) и итальянцев (10:0).