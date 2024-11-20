Попытки залезть в духовный мир с черного хода, узнать будущее, которое принадлежит только Богу – это акт неверия. Хуже того, такие попытки открывают человека для воздействия падших духов. А с чисто мирской точки зрения тарология – это торговля услугами, которые заведомо не могут быть оказаны.11 комментариев
Контр-адмирал США призвал к диалогу с Россией и Китаем
Контр-адмирал Томас Бьюкенен заявил о важности диалога США с Россией, Китаем и КНДР
Контр-адмирал Томас Бьюкенен заявил о важности диалога США с Россией, Китаем и КНДР, чтобы избежать ядерной войны.
Высокопоставленный представитель Стратегического командования США, контр-адмирал Томас Бьюкенен, на мероприятии в Вашингтоне призвал США к активному диалогу с такими странами, как Россия, Китай и Северная Корея, передает ТАСС. Бьюкенен подчеркнул, что «никто не хочет ядерной войны», и отметил важность обсуждения общих ценностей.
По мнению контр-адмирала, диалог с потенциальными противниками должен вести не только Государственный департамент США, но и другие американские ведомства. Он выразил уверенность в том, что постоянное вовлечение конкурентов в содержательные переговоры может принести положительные результаты и снизить напряженность в международных отношениях.
Также Бьюкенен заявил, что Китай в настоящее время демонстрирует беспрецедентные темпы роста своих ядерных сил. Если Пекин продолжит наращивать свой ядерный потенциал, то уже к концу нынешнего десятилетия может обладать более чем одной тысячей ядерных боеголовок.
Напомним, 17 ноября на полях саммита АТЭС в Лиме президент Джо Байден заявил, что отношения между США и КНР должны оставаться на уровне соперничества, а не перерастать в конфликт. Он отметил, что такие разговоры предотвращают просчеты и гарантируют безопасное сосуществование.