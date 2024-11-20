Контр-адмирал США призвал к диалогу с Россией и Китаем

Контр-адмирал Томас Бьюкенен заявил о важности диалога США с Россией, Китаем и КНДР

Tекст: Максим Попов

Высокопоставленный представитель Стратегического командования США, контр-адмирал Томас Бьюкенен, на мероприятии в Вашингтоне призвал США к активному диалогу с такими странами, как Россия, Китай и Северная Корея, передает ТАСС. Бьюкенен подчеркнул, что «никто не хочет ядерной войны», и отметил важность обсуждения общих ценностей.

По мнению контр-адмирала, диалог с потенциальными противниками должен вести не только Государственный департамент США, но и другие американские ведомства. Он выразил уверенность в том, что постоянное вовлечение конкурентов в содержательные переговоры может принести положительные результаты и снизить напряженность в международных отношениях.

Также Бьюкенен заявил, что Китай в настоящее время демонстрирует беспрецедентные темпы роста своих ядерных сил. Если Пекин продолжит наращивать свой ядерный потенциал, то уже к концу нынешнего десятилетия может обладать более чем одной тысячей ядерных боеголовок.

Напомним, 17 ноября на полях саммита АТЭС в Лиме президент Джо Байден заявил, что отношения между США и КНР должны оставаться на уровне соперничества, а не перерастать в конфликт. Он отметил, что такие разговоры предотвращают просчеты и гарантируют безопасное сосуществование.