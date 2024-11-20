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    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Таро – это попытка попасть в духовный мир с черного хода

    Попытки залезть в духовный мир с черного хода, узнать будущее, которое принадлежит только Богу – это акт неверия. Хуже того, такие попытки открывают человека для воздействия падших духов. А с чисто мирской точки зрения тарология – это торговля услугами, которые заведомо не могут быть оказаны.

    11 комментариев
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Лев Толстой как зеркало специальной военной операции

    Фактически Толстой первым из великих прозаиков выступил в защиту народа, отбивающего атаку Запада. И он был услышан. С тех пор эту речь повторяли в самых разных уголках планеты. Мало-помалу все зулусы завели своего Толстого. В этом смысле он может считаться первым писателем БРИКС и всего многополярного мира.

    12 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Какое будущее у «Большой двадцатки»

    G20 – это одновременно символ уже ушедшей эпохи и полигон, где новый мир отрабатывает свои навыки глобальной политики. Ожидаемой в прошлом смерти «Большой двадцатки» не произошло, к разочарованию ее создателей. Наоборот, она внезапно обрела новый смысл.

    2 комментария
    20 ноября 2024, 23:06 • Новости дня

    Контр-адмирал США призвал к диалогу с Россией и Китаем

    Контр-адмирал Томас Бьюкенен заявил о важности диалога США с Россией, Китаем и КНДР

    Tекст: Максим Попов

    Контр-адмирал Томас Бьюкенен заявил о важности диалога США с Россией, Китаем и КНДР, чтобы избежать ядерной войны.

    Высокопоставленный представитель Стратегического командования США, контр-адмирал Томас Бьюкенен, на мероприятии в Вашингтоне призвал США к активному диалогу с такими странами, как Россия, Китай и Северная Корея, передает ТАСС. Бьюкенен подчеркнул, что «никто не хочет ядерной войны», и отметил важность обсуждения общих ценностей.

    По мнению контр-адмирала, диалог с потенциальными противниками должен вести не только Государственный департамент США, но и другие американские ведомства. Он выразил уверенность в том, что постоянное вовлечение конкурентов в содержательные переговоры может принести положительные результаты и снизить напряженность в международных отношениях.

    Также Бьюкенен заявил, что Китай в настоящее время демонстрирует беспрецедентные темпы роста своих ядерных сил. Если Пекин продолжит наращивать свой ядерный потенциал, то уже к концу нынешнего десятилетия может обладать более чем одной тысячей ядерных боеголовок.

    Напомним, 17 ноября на полях саммита АТЭС в Лиме президент Джо Байден заявил, что отношения между США и КНР должны оставаться на уровне соперничества, а не перерастать в конфликт. Он отметил, что такие разговоры предотвращают просчеты и гарантируют безопасное сосуществование.

    20 ноября 2024, 04:05 • Новости дня
    WP: Байден санкционировал поставку противопехотных мин на Украину

    Washington Post: Байден разрешил поставку противопехотных мин на Украину

    WP: Байден санкционировал поставку противопехотных мин на Украину
    @ Mihir Melwani/ Keystone/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Президент США Джо Байден одобрил поставку противопехотных мин на Украину, что противоречит прежней политике ограничения их применения, сообщила The Washington Post.

    По информации издания, это решение обосновано необходимостью предотвратить возможный прорыв российских войск на востоке Украины. Американские чиновники подчеркнули, что мины планируется использовать исключительно на территориях, которые Вашингтон считает украинскими, передает ТАСС.

    Как отметили обозреватели, это решение противоречит ранее принятой политике Байдена. В 2022 году администрация объявила об ограничении применения противопехотных мин, фактически отказываясь от их использования за пределами Корейского полуострова. Новый шаг вызвал неоднозначную реакцию, учитывая предыдущие заявления о необходимости минимизации использования такого типа вооружения.

    Источники WP указывают на то, что поставка мин является временной мерой и рассматривается как «исключение», обусловленное текущей ситуацией на Украине.

    Издание напоминает, что Байден, будучи кандидатом в президенты, подверг жесткой критике 45-го президента США Дональда Трампа за то, что его администрация сняла ограничения на использование противопехотных мин. Демократ называл это решение безрассудным.

    Позднее эту информацию подтвердили в Пентагоне.

    Напомним, в начале ноября сообщалось, что ВСУ усыпали Курскую область минами «Лепесток».

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    20 ноября 2024, 20:25 • Новости дня
    Карлсон о решении Байдена по ATACMS: Все мы очень близки к тому, чтобы быть убитыми
    Карлсон о решении Байдена по ATACMS: Все мы очень близки к тому, чтобы быть убитыми
    @ Alex Brandon/AP/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Американский журналист Такер Карлсон выразил мнение, что решение США разрешить Украине использовать ракеты ATACMS для ударов вглубь России может привести к угрозе для жизни граждан США.

    Как сообщает РИА «Новости», Карлсон выразил свою обеспокоенность, отметив, что президент Джо Байден начал «горячую войну» с Россией, что ставит американцев под угрозу.

    «Президент–«хромая утка» только что начал горячую войну с самой опасной страной в мире. Все мы очень близки к тому, чтобы быть убитыми. Но почему-то республиканец на должности спикера палаты представителей даже не касается этой темы ни в публичном поле, ни на совещаниях с представителями руководства. Что происходит?», - написал Карлсон в своем микроблоге.

    Ранее газета New York Times сообщила, что Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов по территории России. Согласно источникам, первые такие удары, вероятно, будут нанесены с помощью ракет ATACMS. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель уточнил, что разрешение касается ударов по РФ в радиусе 300 км.

    Позднее российское Минобороны заявило, что ВСУ атаковали Брянскую область шестью ракетами, из которых пять были сбиты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Украина в среду впервые использовала дальнобойные ракеты Storm Shadow для удара по целям вглубь российской территории. Администрация США одобрила применение этих ракет, однако британское правительство не планирует официально объявлять об этом.

    Президент Турции Тайип Эрдоган предупредил, что разрешение США на использование ракет ATACMS с территории Украины может привести к эскалации конфликта и поставить мир на грань новой крупной войны.

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    9 ноября 2024, 15:28 • Видео
    Кто больше всех выиграет от победы Трампа

    Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

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    20 ноября 2024, 10:36 • Новости дня
    Источник The Washington Post подтвердил удар ракетами ATACMS по Брянской области

    The Washington Post: Украина впервые применила ракеты ATACMS по Брянской области России

    Источник The Washington Post подтвердил удар ракетами ATACMS по Брянской области
    @ EyePress News/Reuters

    На фоне неопределенности в преддверии возвращения Дональда Трампа на пост президента США, Украина впервые выпустила ракеты американские ATACMS по общепризнанной территории России, поразив склад боеприпасов в Брянской области, пишет американская The Washington Post.

    Украина впервые выпустила американские ракеты ATACMS по общепризнанной территории России, нанеся удар по оружейному складу в Брянске. Российское Министерство обороны заявило, что пять из шести выпущенных ракет были сбиты, а шестая повреждена, однако украинские официальные лица сообщили, что удар вызвал пожар на складе в Карачеве.

    Американский официальный представитель, пожелавший остаться анонимным, подтвердил The Washington Post факт первого использования Украиной ракет ATACMS против России. Ракеты ATACMS позволяют Киеву поражать военную технику и персонал на больших расстояниях, укрепляя позиции Украины в случае переговоров о завершении войны после вступления Дональда Трампа в должность президента США.

    Удар произошел на фоне усиления конфликта и изменяющейся позиции администрации Байдена, которая ранее запрещала использовать эти ракеты для ударов по территории России. Однако недавнее развертывание более 10 тысяч северокорейских войск в поддержку России побудило США пересмотреть эту политику, разрешив удары по российским целям за пределами Украины, полагает WP. Отметим, что о размещении северокорейских военных  в Курской области заявляли власти США, Украины и Южной Кореи. Москва и Пхеньян эти заявления опровергали.

    Официальные лица США заявили, что новая политика направлена на сдерживание Северной Кореи от отправки дополнительных войск в помощь России. В то время как администрация Байдена подвергается критике за «слишком позднюю» поддержку Украины, Россия выразила возмущение новой политикой, обвиняя США и НАТО в пересечении «красных линий».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Украина располагает около 50 американскими ракетами ATACMS, которые остаются в дефиците из-за ограниченных поставок, и Пентагон официально не предоставлял никаких цифр. Владимир Зеленский на пресс-конференции с премьер-министром Дании заявил о получении разрешения от США на использование ракет ATACMS для ударов по российской территории. Владимир Путин утвердил обновленную ядерную доктрину России, согласно которой ядерный ответ возможен, если угроза суверенитету России создается обычными вооружениями и неядерными государствами при поддержке ядерных.


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    Допускаете ли вы вероятность мировой ядерной войны после разрешения Байдена наносить ракетные удары вглубь России?



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    Коментарии (15)
    20 ноября 2024, 13:36 • Новости дня
    The Times: США разрешили использовать Storm Shadow для ударов вглубь России
    The Times: США разрешили использовать Storm Shadow для ударов вглубь России
    @ Lewis Joly/AP/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Администрация США одобрила применение британских ракет Storm Shadow для ударов вглубь России, при этом британское правительство не планирует официально об этом заявлять, пишет The Times.

    По данным источников на Даунинг-стрит, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и его правительство не будут делать официальные заявления по этому поводу, передает ТАСС.

    The Times указывает, что Лондон на протяжении нескольких месяцев добивался от Вашингтона разрешения на использование Storm Shadow для ударов по России. Хотя данные ракеты британские, их применение требует американских систем наведения для обеспечения успешности атак.

    При этом соратники Стармера заявили, что одобрение ударов ракетами Storm Shadow не изменит общий ход конфликта на Украине.

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский подтвердил разрешение США на удары Украины ракетами ATACMS вглубь России.

    Газета New York Times при этом писала, что решение Джо Байдена одобрить удары по России ракетами ATACMS с украинской территории вряд ли изменит конфликт на Украине.

    Коментарии (17)
    20 ноября 2024, 12:13 • Новости дня
    США не увидели подготовки России к ядерному удару

    В США заявили об отсутствии признаков подготовки России к ядерному удару

    США не увидели подготовки России к ядерному удару
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Американские чиновники заявили, что не наблюдают признаки подготовки России к применению ядерного оружия в конфликте на Украине, несмотря на обновление ядерной доктрины РФ, которое для США не стало неожиданностью.

    Агентство Associated Press отмечает, что Соединенные Штаты не обнаружили признаков, свидетельствующих о подготовке России к применению ядерного оружия в контексте текущих событий на Украине.

    Американские чиновники подтверждают, что обновление ядерной доктрины России было ожидаемо и не стало неожиданностью для Вашингтона, сообщает ТАСС.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что обновленная ядерная доктрина России допускает возможность ядерного ответа в случае использования Украиной западных неядерных ракет против России или Белоруссии.

    Глава СВР Сергей Нарышкин указал, что Россия расширила перечень оснований для использования ядерного оружия, что делает невозможной победу над ней в военных столкновениях.

    Президент Сербии Александр Вучич выразил мнение, что президент РФ Владимир Путин не будет колебаться с применением ядерного оружия, если безопасность России окажется под угрозой.


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    20 ноября 2024, 02:31 • Новости дня
    CNN: Чиновники подтвердили удар ракетами ATACMS в Брянской области

    CNN: Удар по Брянской области 19 ноября нанесли ракетами ATACMS производства США

    CNN: Чиновники подтвердили удар ракетами ATACMS в Брянской области
    @ Defense Ministry/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Удар по Брянской области 19 ноября был осуществлен с применением дальнобойных ракет ATACMS производства США, сообщили два американских чиновника телеканалу CNN.

    По информации телеканала, два неназванных американских чиновника подтвердили использование ракет ATACMS при ударе по Брянской области России 19 ноября, сообщила «Газета.ru».  

    Удар пришелся на 1000-й день с начала активных боевых действий на Украине.

    Напомним, 19 ноября Минобороны сообщило, что ВСУ выпустили шесть ракет ATACMS по Брянской области. Как отметили военные, в результате противоракетного боя пять ракет были сбиты с помощью комплексов С-400 и «Панцирь», еще одна ракета была повреждена. При этом Пентагон отказался комментировать заявление Минобороны о сбитых ракетах ATACMS.


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    20 ноября 2024, 17:31 • Новости дня
    В США предположили скорые переговоры Путина и Трампа по Украине

    Bloomberg: Путин и Трамп могут вскоре начать переговоры по Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Победивший на выборах президента США Дональд Трамп вскоре может инициировать переговоры с президентом России Владимиром Путиным по вопросу урегулирования конфликта на Украине, пишет Bloomberg.

    Автор колонки Bloomberg Андреас Клут предположил, что после разрешения Джо Байдена на удары дальнобойными американскими ракетами вглубь территории России Трамп может использовать этот шаг как дополнительное преимущество на переговорах, передает РИА «Новости».

    «Дональд Трамп скоро будет вести переговоры с Владимиром Путиным по Украине», – пишет Клут.

    Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил о готовности президента Владимира Путина к переговорам по Украине, включая возможные контакты с избранным президентом США Дональдом Трампом.

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    20 ноября 2024, 19:42 • Новости дня
    В США подтвердили разрешение Украине на использование противопехотных мин

    Министр обороны США подтвердил разрешение Украине на использование противопехотных мин

    В США подтвердили разрешение Украине на использование противопехотных мин
    @ IMAGO/piemags/Reuters

    Tекст: Ольга Иванова

    Министр обороны США Ллойд Остин подтвердил разрешение Украине использовать поставляемые противопехотные мины, подчеркнув необходимость ответственного их размещения.

    Как передает Associated Press, это решение связано с изменением тактики российской стороны. Остин подчеркнул, что американские власти предупредили Украину о необходимости ответственного подхода к выбору мест для размещения мин, пишет «Белта».

    По данным CNN, Остин отметил, что это решение было принято в том числе в контексте изменяющихся условий на поле боя и успехов ВС России.

    Ранее The Washington Post писала, что президент США Джо Байден одобрил поставку противопехотных мин на Украину, что противоречит прежней политике ограничения их применения.

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    20 ноября 2024, 04:28 • Новости дня
    Кремль обвинил Запад в использовании Украины для поражения России

    Tекст: Максим Попов

    Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Запад использует Украину как инструмент для стратегического поражения России, комментируя разрешение на удары дальнобойным оружием.

    «Западные политики продолжают свою линию на то, чтобы нанести стратегическое поражение нашей стране и, конечно, они используют Украину как инструмент в своих руках для достижения этих целей», – приводит РИА «Новости» слова Пескова. Он отметил, что эти действия подрывают возможность мирного урегулирования и ведут к дальнейшей эскалации напряженности.

    Официальный представитель Кремля добавил, что Россия продолжает следить за развитием ситуации и предпринимать необходимые меры для обеспечения своей безопасности. В контексте заявлений Запада о возможных ударах по российской территории, он подчеркнул, что такие действия рассматриваются как серьезная угроза.

    Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский подтвердил разрешение США на удары Украины ракетами ATACMS вглубь России.

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    20 ноября 2024, 18:14 • Новости дня
    Западные СМИ назвали имя изучающего конфликт на Украине генерала КНДР

    Tекст: Денис Тельманов

    Северная Корея отправила в Россию генерал-полковника Ким Ен Бока вместе с 500 офицерами. Генерал, по данным WSJ, не будет применять участия в боях, но изучит информацию о ведении боевых действий на Украине.

    Как сообщает The Wall Street Journal, Северная Корея направила в Россию одного из десяти высших должностных лиц страны – генерал-полковника Ким Ен Бока. Это произошло на фоне недавнего подписания соглашения о военном сотрудничестве между Москвой и Пхеньяном. Ожидается, что генерал не будет участвовать в боях, его основная задача заключается в сборе информации.

    В своей родной стране Ким Ен Бок не является публичной фигурой, но занимает высокую должность заместителя начальника Генштаба сухопутных войск. Он командовал крупным подразделением спецназа, насчитывающим около 200 тыс. человек, подготовленным для выполнения секретных миссий.

    По данным южнокорейского Института оборонного анализа, отправка Ким Ен Бока в Россию может свидетельствовать о доверии Пхеньяна к нему, так как его участие в российской миссии рассматривается как важная дипломатическая инициатива.

    Южнокорейские источники заявляют, что в Курской области сейчас находятся 10,9 тыс. северокорейских военных, а также были отправлены самоходные гаубицы и реактивные системы залпового огня. Москва и Пхеньян официально опровергают размещение этих сил.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что пункт о взаимной военной помощи в договоре с КНДР является нормальной международной практикой для стран с общей границей. Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил о возрастании вероятности вооруженного конфликта на Корейском полуострове, подчеркивая необходимость модернизации армии страны.

    Министерство обороны США считает, что растущее сотрудничество России, Китая, КНДР и Ирана может вынудить США столкнуться с несколькими ядерными противниками.

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    20 ноября 2024, 05:11 • Новости дня
    Песков: Горячая линия между Кремлем и Белым домом не используется

    Tекст: Максим Попов

    Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что горячая линия связи между Кремлем и Белым домом, созданная после Карибского кризиса, сейчас не используется, а контакты по специальной защищенной линии отсутствуют.

    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил об отсутствии использования горячей линии связи между Кремлем и Белым домом. Песков ответил отрицательно на вопрос о задействовании этого канала связи в настоящее время, передает ТАСС.

    Песков пояснил, что между президентами России и США существует специальная защищенная линия для коммуникации, включая видеосвязь. Однако, по его словам, в данный момент по этой линии нет никаких контактов, даже экстренных.

    Согласно данным с сайта Кремля, последний телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Джо Байденом состоялся 12 февраля 2022 года. Обсуждались гарантии безопасности для России и ситуация вокруг Украины, а также двусторонние отношения между РФ и США.

    Горячая линия Вашингтон – Москва была создана после Карибского кризиса для экстренных переговоров лидеров СССР и США и начала свою работу 30 августа 1963 года.

    До этого Песков заявил, что что Запад использует Украину как инструмент для стратегического поражения России.

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    20 ноября 2024, 01:54 • Новости дня
    SpaceX осуществила шестой тестовый запуск космического челнока Starship

    SpaceX провела тестовый запуск Starship с возвратом ускорителя

    Tекст: Максим Попов

    Американская компания SpaceX успешно провела шестой тестовый запуск космического корабля Starship, целью которого стал возврат ускорителя Super Heavy на стартовую площадку и проведение экспериментов с теплозащитой.

    Как отмечается в сообщении компании, среди ключевых задач полета были возврат ракетного ускорителя Super Heavy на стартовую площадку и повторное включение двигателя Raptor в условиях космоса, передает РИА «Новости».

    В рамках миссии также проведена серия экспериментов с теплозащитой, чтобы оценить ее эффективность в условиях космического полета. Кроме того, командой SpaceX была отработана маневрирование для безопасного возврата корабля на Землю, в акваторию Индийского океана.

    Это уже шестой тестовый запуск Starship, который компания осуществила с целью совершенствования своих технологий. Первый подобный запуск состоялся в апреле 2023 года, но тогда через несколько минут после старта корабль начал неконтролируемое вращение и был разрушен.

    Позднее стало известно, что ракетный ускоритель Super Heavy космического корабля Starship успешно приводнился обратно на площадке запуска в Мексиканском заливе.

    Ранее сообщалось, что старт первого управляемого космического челнока Starliner компании Boeing на МКС отложили на неопределенный срок.

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    20 ноября 2024, 01:03 • Новости дня
    Генерал сообщил о возможном увеличении ядерного арсенала США

    Глава Стратегического командования США заявил о необходимости обсуждения увеличения ядерного арсенала

    Tекст: Максим Попов

    Американский генерал Энтони Коттон подтвердил необходимость обсуждения возможного увеличения ядерного арсенала США в контексте текущей международной обстановки.

    Как передает ТАСС, глава Стратегического командования США Энтони Коттон заявил, что Соединенные Штаты должны рассмотреть вопрос об увеличении размера своего ядерного арсенала. Причиной стала необходимость обеспечить достаточный уровень риска для России и Китая, а также других потенциальных противников.

    Коттон сослался на недавнюю публикацию в The Wall Street Journal, в которой говорилось, что Дональд Трамп может принять решение об увеличении ядерного арсенала. По информации издания, у будущего президента будет несколько подготовленных вариантов для усиления всех частей ядерной триады.

    Коттон отметил, что эти планы соответствуют докладам Комиссии по стратегическим силам США и отражают текущую геополитическую обстановку. Он также подчеркнул, что пересмотр ядерной стратегии необходим для поддержания боеготовности США в условиях многополярного мира.

    До этого Пентагон заявил о возможности одновременной угрозы от России, Китая, КНДР и Ирана.

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    20 ноября 2024, 12:55 • Новости дня
    Песков сообщил о выборе нового посла России в США

    Песков: Кремль выбрал нового посла России в США, ожидается скорое назначение

    Tекст: Мария Иванова

    Кремль завершил выбор кандидатуры нового посла России в США, его назначение ожидается в ближайшее время после завершения необходимых процедур.

    Кремль определил кандидатуру нового посла России в США, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он уточнил, что в настоящий момент выполняются необходимые процедуры для утверждения кандидатуры и подготовки указа о назначении, сообщает ТАСС.

    «Можно в обозримой перспективе ожидать такое назначение», – заявил Песков журналистам. Он подчеркнул, что процесс утверждения идет по плану, в скором времени будет издан официальный указ.

    Пока имя нового посла не разглашается, но ожидания связаны с высокой значимостью данного назначения в контексте российско-американских отношений.

    Ранее сообщалось, что на должность посла России в США рассматривается один кандидат, который проходит процесс оформления в соответствии с утвержденным порядком, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Россия не будет препятствовать назначению нового посла США в Москве, заявлял министр иностранных дел Сергей Лавров.

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    20 ноября 2024, 18:38 • Новости дня
    Пентагон выделил Украине новую военную помощь

    США объявили о новом пакете военной помощи Украине на 275 млн долларов

    Tекст: Денис Тельманов

    Украина получит от США новый пакет военной помощи на 275 млн долларов, который включает боеприпасы и артиллерийские снаряды для систем HIMARS.

    Как сообщает РИА «Новости», Пентагон в среду огласил выделение Украине нового транша военной помощи на 275 млн долларов. В состав пакета войдут боеприпасы для HIMARS, артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм, минометные мины калибра 60 мм и 81 мм.

    Кроме того, помощь включает противотанковые ракеты TOW, комплексы Javelin и AT-4, беспилотные аппараты, стрелковое оружие, инженерное оборудование и средства защиты от химической, биологической, радиологической и ядерной угроз. Это будет уже семидесятый транш помощи Украине от администрации Байдена с августа 2021 года.

    Пентагон подчеркнул, что новые поставки направлены на удовлетворение срочных потребностей Украины в безопасности и обороне. США также продолжают сотрудничать с союзниками в рамках контактной группы по поддержке оборонных нужд Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, администрация США одобрила применение британских ракет Storm Shadow для ударов вглубь России, при этом британское правительство не планирует официально об этом заявлять, писала The Times.

    На фоне неопределенности в преддверии возвращения Дональда Трампа на пост президента США Украина впервые выпустила ракеты американские ATACMS по общепризнанной территории России, поразив склад боеприпасов в Брянской области, писала американская The Washington Post.

    Президент Турции Тайип Эрдоган предупредил, что разрешение США на использование ракет ATACMS с территории Украины может привести к эскалации конфликта и поставить мир на грань новой крупной войны, учитывая возможность ядерного ответа России.

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    Новая ядерная доктрина России призвана отрезвить НАТО

    Владимир Путин утвердил обновленную ядерную доктрину России. В документе обозначены потенциальные противники и условия реагирования. Теперь ядерный ответ возможен даже в том случае, если угроза суверенитету России создается обычными вооружениями и неядерными государствами при поддержке ядерных. Как отмечают эксперты, обновление доктрины произошло в результате безрассудства Запада по эскалации конфликта на Украине. Подробности

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    «Каждая минута была на адреналине»

    «Я постоянно созваниваюсь с родителями погибшего парня из Иркутска, он вместе с нами уходил добровольцем. Теперь они меня сыном зовут». Ветеран СВО Егор Гераськов рассказал газете ВЗГЛЯД о том, как переживает адаптацию к мирной жизни после ранения, от чего хочется плакать и в чем он видит смысл того, что вернулся домой живым. Подробности

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    Заявления о «российской диверсии» скрывают настоящих диверсантов на Балтике

    Западные политики и эксперты нашли новый повод для обвинений в адрес России – разрыв сразу двух подводных кабелей в Балтийском море. Звучат слова «диверсия», «гибридная акция», «российская активность». Однако в реальности самыми эффективными подводными диверсиями, в том числе с целью провокаций против СССР и России, занимались ВМС США. О чем идет речь? Подробности

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    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

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    • Кто больше всех выиграет от победы Трампа

      Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

    • Как Трамп поступит с Украиной

      Победа Дональда Трампа на выборах президента США должна стать черным днем для Киева. Однако Владимир Зеленский продолжает на что-то надеяться. Какой будет политика нового президента США в отношении Украины?

    • Благодаря каким людям Трамп победил Камалу

      Дональд Трамп победил на выборах президента США, причем победил гораздо более уверенно, чем в 2016 году. Этой победой он обязан конкретным людям, и лишь в последнюю очередь – самому себе.

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    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

    • Как работает эшелонированная система ПВО России

      Россия выстроила многоуровневую систему противоракетной и противовоздушной обороны, защищающей небо от угроз с воздуха. Какие именно зенитно-ракетные комплексы приоритетно предназначены для поражения определенных воздушных целей ВСУ – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

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    • Перед уходом с поста Байден ставит мир на грань ядерной катастрофы

      «Безумным» даже в Соединенных Штатах называют решение президента США Байдена позволить Украине наносить удары ракетами ATACMS вглубь территории России. Как неоднократно предупреждало российское руководство, такие удары будут рассматриваться как непосредственное участие стран НАТО в агрессии против нашей страны – со всеми вытекающими последствиями.

    • Трамп бумерангом возвращается в Белый дом

      Дональд Трамп стал 47-м президентом США. Его возвращение в Белый дом в некотором смысле оказалось удивительным, ведь на кампанию его главного оппонента – Камалы Харрис – были потрачены колоссальные средства. Впрочем, эксперты в один голос указывают: свою роль сыграли хаос в Демпартии и неправильная стратегия предвыборной кампании демократа.

    • Зеленский вымаливает у США «Томагавки»

      «План победы над Россией», который глава киевского режима Владимир Зеленский представил руководству Белого дома, включает в себя просьбы о передаче Украине крылатых ракет «Томагавк». Даже западные СМИ признают, что это «абсолютно невыполнимая просьба» – подобного рода ракеты относятся к наиболее передовым видам вооружений и способны нести ядерное оружие.

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