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Завод в Калининградской области начал приглашать на работу граждан Индии
Рыбоперерабатывающий комплекс «За Родину» в Калининградской области начал приглашать на работу граждан Индии
В Калининградской области рыбоперерабатывающий комплекс «За Родину» начал привлекать граждан Индии для работы, чтобы компенсировать дефицит рабочей силы, сообщил глава предприятия Сергей Лютаревич.
«Мы начали практику – завозить индусов. <...> У нас филиалов много по всей России, и везде очень сложно по рабочим ресурсам, поэтому иностранцы нужны», – приводит слова Лютаревича «Новый Калининград» .
Лютаревич объяснил, что компания вынуждена приглашать иностранных работников, так как в регионе наблюдается дефицит трудовых ресурсов, передает РБК.
Он подчеркнул, что ситуация с экономикой и налогами в регионе осложнилась бы, если бы не было возможности нанимать иностранцев.
По его словам, сейчас мигрантов из Узбекистана и Таджикистана, ранее работавших в области, в аэропорту «разворачивают и отправляют домой».
Александр Иванов, владелец агрофирмы «Натурово», на встрече указал на необходимость государственной поддержки для бизнеса в привлечении новых работников. Он подчеркнул, что после ужесточения миграционных требований нехватка трудовых ресурсов в регионе стала более острой.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре Следственный комитет России начал проверку в связи с приемом в школу Калининграда детей мигрантов, не владеющих русским языком. Кроме того, сообщалось, что в Калининграде выступали с инициативой увеличить время нахождения в браке для получения гражданства.