  • Новость часаЛавров: Запад давно решил дать Киеву возможность бить вглубь России
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    Отрицание Ялты 2.0 было бы абсолютно правильным и верным – если бы не одно большое но. У США уже нет выбора – им рано или поздно придется принять эту новую систему и садиться за стол переговоров с другими великими державами.

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    Андрей Полонский Андрей Полонский Самое главное сейчас – честность

    Честность – не только первый и самый элементарный шаг на пути к справедливости, но и необходимое требование нашей победы. Мы готовы простить многое, но только не вранье. Но прежде всего надо самим перестать врать. В том числе себе.

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    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов 11 сентября – важнейший по последствиям день XXI века

    «Несокрушимая свобода» положила конец романтическому глобализму с надеждой на единые правила, уважение к правам человека и малых стран, «невиданную личную свободу» и «свободу информации». Свобода проиграла «безопасности», а безопасность трансформировалась в контроль и принуждение.

    3 комментария
    12 сентября 2024, 11:54 • Новости дня

    Член СПЧ Кабанов: Фиктивные браки являются способом легализации радикалов

    Член СПЧ Кабанов: Фиктивные браки являются способом легализации радикалов
    @ Александр Авилов/Агентство «Москва»

    Tекст: Олег Исайченко

    Инициатива Госдумы с предупреждением заключения фиктивных браков для получения гражданства станет эффективной при двух условиях. Во-первых, время нахождения в браке надо увеличить до пяти лет, а во-вторых, миграционным подразделениям необходимо вернуть функцию оперативно-розыскной деятельности, сказал газете ВЗГЛЯД член СПЧ Кирилл Кабанов.

    «Фиктивные браки во всем мире, в том числе и в России, во многом являются механизмом легализации радикалов», – отметил Кирилл Кабанов, член СПЧ, председатель Национального антикоррупционного комитета. Он напомнил, что с инициативой увеличить время нахождения в браке для получения гражданства ранее выступали как в СПЧ, так и в российских регионах, в том числе в Калужской области и Калининграде. 

    «Сейчас этот вопрос был поднят в Госдуме на фоне ужесточения миграционного законодательства. На мой взгляд, идея правильная, и ее нужно поддерживать», – добавил собеседник. Впрочем, по мнению правозащитника, мера станет действительно эффективной лишь при нескольких условиях.

    «Во-первых, время нахождения в браке для получения гражданства нужно увеличить до пяти лет, – считает Кабанов. – За это время супруги доказывают, что они ведут общее хозяйство, сформировали семью и родили детей». Во-вторых, полагает он, миграционным подразделениям необходимо вернуть функцию оперативно-розыскной деятельности.

    «Один из ключевых вопросов – кто будет проверять, является ли брак настоящим или формальным? Главное управление по вопросам миграции важно перевести из области оказания услуг в систему государственной безопасности», – акцентировал член СПЧ. Как считает правозащитник, эти меры позволят пресечь проникновение в страну преступников.

    «Люди, которые пытаются получить гражданство незаконным путем, как правило, уже имеют судимость. Для заключения фиктивного брака требуются деньги, и порой немалые. На такое идут не обычные трудяги, а те, кто связан с криминалом, или радикалы, которых сегодня не принимают в странах Средней Азии», – пояснил спикер.

    Кабанов также обратил внимание, что параллельно в Госдуме обсуждают вопрос об ограничении возможности мигрантам привозить в страну свои семьи. Сейчас, по словам правозащитника, особо ценные специалисты приезжают в Россию с членами семьи, а расходы на их содержание на себя берет бизнес, который пригласил их к себе. «Иная картина с другими мигрантами. Зачастую они работают «в черную», но при этом вместе с членами семьи претендуют на социальные блага», – уточнил спикер.

    «Возникает вопрос – что ценного в экономике производят трудовые мигранты? Да, они строят миллионы квадратных метров жилья, но в этом секторе задействованы всего 13%. Разве можно считать доставку и такси-сервисы флагманами экономики?» – рассуждает правозащитник.

    «Вместе с тем мы получаем дополнительные угрозы в виде терроризма и радикализма, расходы на безопасность, в отдельных случаях формируются этнические анклавы. Этим и вызваны инициативы, которые сейчас обсуждает Госдума», – заключил Кабанов.

    В Госдуме рассматривают возможность увеличить срок брака, необходимый для получения разрешения на временное проживание (РВП) в России. Об этом сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

    По его словам, сейчас обсуждается возможность увеличения срока с одного года до двух лет. «Мы будем этот вопрос еще дополнительно обсуждать. Может быть, не два года, может быть, три года, может быть, четыре года», – сказал спикер Госдумы.

    Володин отметил, что цель инициативы – борьба с фиктивными браками, которые заключаются для получения российского гражданства. Ранее спикер Госдумы заявил, что в нижней палате парламента готовят законопроект, запрещающий трудовым мигрантам привозить с собой семьи.

    Между тем глава фракции «Единая Россия» Владимир Васильев пояснил, что инициатива ЛДПР касательно запрета въезда семей мигрантов является ответом на запрос избирателей.

    11 сентября 2024, 15:21 • Новости дня
    При попытке захвата буровой вышки РФ в Черном море уничтожены восемь катеров ВСУ

    Минобороны: Сорвана попытка ВСУ захватить российскую буровую вышку в Черном море

    При попытке захвата буровой вышки РФ в Черном море уничтожены восемь катеров ВСУ
    @ Юрий Смитюк/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли восемь катеров и до 80 военнослужащих в результате безуспешной попытки захватить российскую буровую вышку в Черном море, сообщило Минобороны.

    По информации ведомства, Главное управление разведки Минобороны Украины организовало операцию по захвату российской буровой вышки, передает ТАСС. Для выполнения этой задачи был направлен морской десант, состоящий из 14 американских катеров Willard Sea Force с украинскими военнослужащими сил специальных операций.

    Силами Черноморского флота операция была сорвана. В результате были потоплены восемь морских катеров и уничтожено до 80 украинских военнослужащих.

    «Еще шесть украинских катеров ретировались, даже не сделав попыток забрать остававшихся в воде раненых украинских военнослужащих», – сообщило Минобороны.

    Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил о подготовке Украиной нападения с Черного моря.

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    11 сентября 2024, 15:48 • Новости дня
    Захарова: За ударом по Раменскому стоят США и Британия

    Представитель МИД Мария Захарова обвинила США и Великобританию в причастности к атаке на Раменское

    Tекст: Денис Тельманов

    США и Великобритания стоят за атакой на Раменское, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

    «Мы прекрасно понимаем, что киевский режим – это всего лишь инструмент, что за ним, его руками водят, безусловно, Вашингтон и Лондон», – сказала она, передает ТАСС.

    Напомним, в ночь на вторник беспилотник атаковал городской округ Раменское в Подмосковье.

    В результате атаки пострадали несколько человек. 25-летнего мужчину с черепно-мозговой травмой доставили вертолетом в НИИ скорой помощи им. Склифосовского. Еще четверо пострадавших были госпитализированы с ожогами и отравлением продуктами горения.

    Всего в ночь на вторник над Московской областью было сбито 20 беспилотников.

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    11 сентября 2024, 20:56 • Видео
    Камала Харрис наконец-то себя показала

    Первые и, вероятно, последние дебаты между Дональдом Трампом и Камалой Харрис не завершились так, как рассчитывали сторонники Трампа – полным разгромом «глупой Камалы». Итог более чем неожиданный: несмотря на колоссальную разницу между ними, Харрис, как оказалось, во многом похожа на Трампа – у них одинаковые недостатки.

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    11 сентября 2024, 14:14 • Новости дня
    В ЕС заявили о готовности к жизни без российского газа
    В ЕС заявили о готовности к жизни без российского газа
    @ Michael Kappeler/DPA/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Евросоюз подготовился к тому, чтобы отказаться от поставляемого через украинскую территорию газа из России, заявила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.

    «ЕС готов жить без российского природного газа, транзит которого осуществлялся через Украину», – сказала Симсон на пресс-конференции в Брюсселе, передает РИА «Новости».

    При этом объем импортируемого в ЕС российского газа «все еще впечатляющий», несмотря на то, что он снизился с 45% в 2021 году до 15% в 2023 году, заявила еврокомиссар.

    Она добавила, что европейские компании не намерены прекращать закупки российского природного газа, пока это не запрещено санкциями.

    Напомним, контракт на поставки российского газа в европейские страны через Украину истекает в конце 2024 года. Киев неоднократно заявлял, что не будет его продлевать.

    Ранее в США заявили о скорой «независимости» Европы от энергоресурсов из России.

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    11 сентября 2024, 15:42 • Новости дня
    Минобороны назвало «медийной операцией» Киева попытку ВСУ захватить буровую вышку
    Минобороны назвало «медийной операцией» Киева попытку ВСУ захватить буровую вышку
    @ Юрий Смитюк/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Попытка захвата российской буровой вышки в Черном море является медийной операцией киевского режима, приуроченной к приезду высоких представителей США и Европы, заявило Минобороны.

    Эта операция «захлебнулась в крови» и унесла жизни «многих десятков украинских военнослужащих», подчеркнули в российском оборонном ведомстве, передает ТАСС.

    Напомним, Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли восемь катеров и до 80 военнослужащих в результате безуспешной попытки захватить российскую буровую вышку в Черном море.

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    11 сентября 2024, 13:16 • Новости дня
    В Совфеде раскритиковали планы Байдена разрешить ВСУ удары американским оружием вглубь России

    Сенатор Долгов: Разрешение США на дальнобойные удары по России поднимет уровень эскалации еще на одну ступень

    В Совфеде раскритиковали планы Байдена разрешить ВСУ удары американским оружием вглубь России
    @ Антон Новодережкин/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Планы администрации Джо Байдена отменить ограничения для ВСУ стоит рассматривать как политический шаг. Тем не менее официальное разрешение Вашингтона поднимет уровень эскалации еще на одну ступень, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Долгов. Ранее стало известно о работе Белого дома над отменой запрета на дальнобойные удары по России.

    «Милитаристские планы администрации Джо Байдена обернутся очередной провокацией с очень серьезными последствиями, в том числе и для самих США», – считает сенатор Константин Долгов. Он связывает активизацию Белого дома по вопросу отмены ограничений для Украины с приближающимися президентскими выборами.

    «Шансы демократов на победу в ноябре невелики, поэтому они и развели демагогию. Это чисто политический шаг», – отметил парламентарий. При этом официальное разрешение Вашингтона на дальнобойные удары по России поднимет уровень эскалации еще на одну ступень, предупредил собеседник.

    «Впрочем, на мой взгляд, оно негласно действует уже сейчас. Противник использует в ходе атак на российские регионы беспилотники, в том числе поставленные из-за рубежа. Более того, ВСУ бьют по территории России западными ракетами. Для нас разницы между новыми и старыми регионами попросту не существует, это единая российская территория согласно Конституции», – подчеркнул Долгов.

    «Мы имеем дело с террористами и теми, кто поддерживает международный терроризм, – США и Европой. И Россия противостоит их политике», – указал сенатор. По его мнению, лучшим ответом Москвы на планы Вашингтона станет решение задач спецоперации и силовое подавление противника. 

    «Никакое оружие и решение Запада не изменит ход СВО. Другое дело, что жертв по вине США и Украины может быть больше», – уточнил собеседник. Он также напомнил о словах Владимира Путина о том, что Россия может поставлять оружие третьим странам. «Пришло ли сейчас время для этого – решит президент. Но такой ответ на действия Вашингтона вполне возможен», – заключил Долгов.

    Ранее Джо Байден подтвердил, что власти США прорабатывают вопрос о снятии ограничений на использование Украиной американского дальнобойного оружия для атак по целям на территории России.

    В свою очередь госсекретарь США Энтони Блинкен подчеркнул, что Вашингтону необходимо учитывать, могут ли ВСУ использовать «сложные системы», которые предоставляют западные союзники, и в состоянии ли они их обслуживать.

    «Все эти факторы должны учитываться при принятии решений. Но что я могу вам сказать, так это то, что мы адаптировали и скорректировали каждый шаг на этом пути, и мы продолжим – так что на данном этапе это (разрешение на дальнобойные удары по России) не исключено», – цитирует Блинкена «Интерфакс».   

    Корреспондент издания Axios накануне сообщила, что США в ближайшее время разрешат украинской армии использовать дальнобойные ракеты ATACMS для ударов по России. По ее информации, об этом по прибытии в Киев 11 сентября объявит Энтони Блинкен.

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    11 сентября 2024, 18:33 • Новости дня
    Вице-премьер Сербии решил посетить саммит БРИКС в Казани

    Вице-премьер Сербии Вулин решил посетить саммит БРИКС в Казани

    Вице-премьер Сербии решил посетить саммит БРИКС в Казани
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Сербский вице-премьер Александр Вулин намерен посетить саммит БРИКС, который состоится с 22 по 24 октября в Казани.

    Об этом сам Вулин сообщил РИА «Новости». «Я приеду», – заявил он.

    В сентябре президент России Владимир Путин пригласил своего сербского коллегу Александра Вучича, с которым не общался почти три года, на саммит БРИКС в Казани. «Передайте привет президенту Вучичу. Мы ждем его на мероприятиях в рамках встречи лидеров БРИКС в Казани», – сказал глава Российского государства вице-премьеру Сербии Александру Вулину, с которым провел встречу на полях Восточного экономического форума.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Вучичу будет сложно отказаться от предложения, которое принимать он пока не хочет.

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    11 сентября 2024, 21:57 • Новости дня
    Караганов призвал к ответным ударам по странам Запада в случае ударов Украины по России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ответом на возможные украинские удары вглубь России должны быть удары по объектам на территории западных стран, заявил почетный председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике, научный руководитель факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики, политолог Сергей Караганов.

    «Если дрон опять прилетит по Кремлю, то почему бы для начала не нанести обычный ракетный удар по Рейхстагу? Пусть горит», – приводит «Коммерсант» слова Караганова. Он подчеркнул, что первые ответы России не должны быть ядерными.

    По мнению Караганова, первыми целями, по которым нужно нанести удар в случае атаки со стороны Украины, должны стать объекты в странах НАТО, играющих значимую роль в снабжении Киева, а «если это их не остановит, тогда идти дальше».

    Он также призвал дополнить ядерную доктрину России понятием «ядерная эскалация». Это предварительные шаги, которые должны убедить страны Запада, что Россия готова применить ядерное оружие, пояснил Караганов.

    В среду госсекретарь США Энтони Блинкен в Киеве обсудил вопрос об ударах дальнобойным оружием вглубь России.

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    11 сентября 2024, 14:58 • Новости дня
    МИД сообщил о новых фактах нарушения границы западными журналистами

    Tекст: Валерия Городецкая

    В России зафиксированы новые случаи нарушения границы страны представителями западных СМИ, сообщило Министерство иностранных дел.

    Правоохранительные органы выясняют, каким образом иностранные журналисты проникают на российскую территорию, добавили во внешнеполитическом ведомстве, передает РИА «Новости».

    Ранее австралийские и британские журналисты незаконно посетили Курскую область. МИД пообещал ответ на незаконное проникновение журналистов в Россию.

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    11 сентября 2024, 21:54 • Новости дня
    Кравцов высказался за запрет сайтов с готовыми домашними заданиями

    Глава Минпросвещения Кравцов высказался за запрет сайтов с готовыми домашними заданиями

    Кравцов высказался за запрет сайтов с готовыми домашними заданиями
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Сайты с готовыми домашними заданиями (ГДЗ) являются «в определенной степени преступлением», их необходимо запретить, считает глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

    Такое мнение министр высказал на XI Общероссийском родительском собрании, передает «Учительская газета». По словам Кравцова, создатели сайтов с ГДЗ «зарабатывают огромные деньги», а подобные ресурсы являются «одними из самых популярных в интернете».

    Он также сообщил, что в этом году на изучение математики, информатики, физики, химии и биологии на углубленном уровне в учебном плане заложено самое большое количество часов за всю историю школьного образования начиная с 1956 года.

    Кроме того, Кравцов рассказал о работе Минпросвещения над снижением разницы в зарплатах учителей в регионах России и напомнил, что с 1 марта следующего года вступит в силу закон, снижающий документационную нагрузку на образовательные организации и преподавателей.

    В феврале президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию предложил назначить доплаты педагогам-воспитателям и классным учителям.

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    11 сентября 2024, 20:37 • Новости дня
    Позицию Киева об ударах дальнобойным оружием вглубь РФ Блинкен доложит Байдену

    Блинкен в Киеве обсудил вопрос об ударах дальнобойным оружием вглубь России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский президент Джо Байден будет проинформирован о результатах обсуждения вопроса о разрешении Киеву наносить удары вглубь России дальнобойными ракетами, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.

    На пресс-конференции в Киеве Блинкен заявил, что обсудил эту тему с коллегами из Британии и с Украины и намерен доложить о результатах Байдену, передает РИА «Новости». «Мы обсудили обстрелы дальнобойным оружием, а также ряд других вопросов, и, как я сказал вначале, я собираюсь продолжить эту дискуссию в Вашингтоне, чтобы доложить президенту о том, что я услышал», – сказал он.

    В среду госсекретарь США Блинкен и глава МИД Британии Лэмми прибыли в Киев. В украинскую столицу также прибыли президент Литвы Гитанас Науседа, премьер-министр Латвии Эвика Силиня, спикер Сената Чехии Милош Выстрчил, а также спикер парламента Молдавии Игорь Гросу.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Запад, вероятнее всего, уже принял решение разрешить Киеву бить по территории России дальнобойными ракетами, в СМИ идет формализация этого решения.

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    11 сентября 2024, 20:12 • Новости дня
    СК завел дело на грузинского наемника Гамсахурдию за преступления в Курской области

    СК подозревает грузинского наемника Гамсахурдию в убийствах, терроризме и других тяжких преступлениях в Курской области

    СК завел дело на грузинского наемника Гамсахурдию за преступления в Курской области
    @ кадр из видео

    Tекст: Денис Тельманов

    Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении грузинского наемника Ладо Гамсахурдии. Об этом сообщает ГВСУ СК РФ.

    «Главным военным следственным управлением в отношении грузинского наемника Ладо Гамсахурдии возбуждено уголовное дело», – говорится в сообщении ведомства, которое приводит РИА «Новости»

    По версии следствия, Гамсахурдия воевал на стороне ВСУ, вербовал наемников, а также участвовал в преступлениях против мирных жителей Курской области.

    Ранее другого грузинского наемника Мамуку Гацарелия осудили в ДНР за убийство троих военнослужащих Вооруженных сил России.

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    11 сентября 2024, 20:21 • Новости дня
    Глава Минприроды сообщил об исчерпании легкодоступных месторождений в России

    Глава Минприроды Козлов сообщил об исчерпании крупных и легкодоступных месторождений в России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Крупные и легкодоступные месторождения полезных ископаемых в России практически исчерпаны, сообщил министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

    По словам Козлова, геологи вынуждены работать во все более труднодоступных районах на Дальнем Востоке и в Сибири, а также продвигаться глубже в Арктическом регионе, передает ТАСС.

    При этом потенциал для новых открытий есть, подчеркнул министр. Он отметил, что на Дальнем Востоке и в Сибири изучено лишь 35% и 45% территорий соответственно. Дефицит геологического поиска может вызвать снижение добычи основных видов сырья, добавил Козлов. Он также подчеркнул, что почти все рентабельные запасы в России уже находятся под лицензиями.

    Кроме того, глава Минприроды указал на необходимости снизить зависимость от импорта сырья. По его словам, Россия импортирует 17 видов сырья, хотя запасы десяти из них имеются внутри страны. Он признал развивать технологии переработки сырья, а также создавать необходимую инфраструктуру в районах новых месторождений.

    Козлов также назвал ряд полезных ископаемых, запасы которых в России ограничены и требуют срочного наращивания геологоразведки. Среди них уран, хром, марганец, титан, плавиковый шпат, вольфрам и алюминий.

    Ранее советник руководителя Роснедр Дмитрий Олейник сообщил, что разработка Больше-Токмакского месторождения марганцевых руд в Запорожской области, по предварительным оценкам, позволит России полностью обеспечить себя этим стратегически важным сырьем.

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    11 сентября 2024, 19:04 • Новости дня
    Глава СПЧ выступил за прохождение службы в армии всех мужчин независимо от здоровья

    Tекст: Валерия Городецкая

    России необходимо вернуться к всеобщему призыву, чтобы каждый молодой человек независимо от состояния здоровья пошел через армию, заявил председатель Совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.

    «Считаю, необходимо увеличивать армию и вернуться к всеобщему призыву. У нас только треть или четверть молодых людей проходит через армию. Не поймите меня неправильно: я вовсе не призываю устроить мобилизацию и отправить всех на фронт. Но каждый молодой человек независимо от здоровья (пусть на кухне служит или писарем) должен пройти через армию», – сказал Фадеев, выступая с докладом на юридическом форуме в Белгородском госуниверситете, его слова приводятся в Telegram-канале СПЧ.

    Он также вспомнил, что осенью 2022 года, когда была объявлена частичная мобилизация, часть молодежи побежала за границу. «Прямо на самокатиках и в шортиках побежали на границу с Грузией, с Казахстаном. Многие из этих молодых людей закончили самые видные университеты, столичные университеты. Считается, что они получили хорошее образование. Но образование - это не только знания по профессии, это гораздо шире. Эти ребята не получили достойного образования, поскольку не понимают, как устроен мир и жизнь в этом мире», – подчеркнул Фадеев.

    Ранее Фадеев предложил не вносить иностранных наемников ВСУ в списки на обмен.

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    11 сентября 2024, 13:55 • Новости дня
    Рябков заявил, что Россия не пойдет на ультиматумы по Украине

    Tекст: Александра Юдина

    Замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что Москва не намерена идти на какие-либо ультиматумы по украинскому конфликту.

    По его словам, украинскому руководству необходимо трезво оценить ситуацию и отказаться от нереалистичных требований, передает RT.

    Дипломат подчеркнул, что Москва не намерена идти на уступки под давлением и будет продолжать отстаивать свою позицию.

    «Россия не поддастся ультиматумам, какими бы они ни были», – заявил Рябков.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров обвинил Запад в нежелании вести честные переговоры по украинскому вопросу.

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    11 сентября 2024, 15:14 • Новости дня
    Захарова призвала международные структуры к оценке преступлений ВСУ в России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Москва призывает международные структуры не игнорировать теракты, совершаемые украинскими военнослужащими на территории России, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Захарова подчеркнула, что все преступления ВСУ фиксируются российскими правоохранительными органами, причастные к их совершению будут привлечены к ответственности, передает ТАСС.

    «И мы призываем международные структуры не закрывать глаза на эти и другие преступления киевского режима, в том числе и в первую очередь террористического характера, и давать им точную оценку, не оставлять их без реакции», – заявила дипломат.

    Напомним, ВСУ обстреляли под Курском авто с эвакуирующимися женщинами и детьми.

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    Беспилотник-«дракон» станет разочарованием ВСУ

    Появляются подробности о характеристиках нового украинского беспилотника, который ВСУ начали применять в зоне спецоперации, – летающего огнемета. Аппарат успел получить и яркое прозвище, и упоминание в западной прессе – и был тут же успешно сбит российскими военными на территории Курской области. Как устроен этот БПЛА и насколько серьезную угрозу он представляет? Подробности

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    Почему энергетика Украины еще жива

    Крайне противоречивые заявления звучат с Украины по поводу предстоящей зимы. С одной стороны, говорится, что Харьков полностью остался без энергоснабжения. С другой, отвергается любой «апокалиптический сценарий». Какому из этих утверждений стоит верить, в каком реально состоянии находится украинская энергетика – и от чего зависит ее обвал? Подробности

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    Ответом на обстрелы Белгорода станет охота на Vampire

    Белгород и Белгородский район попали под обстрел ВСУ. В результате погибли пять человек, более 40 получили ранения, в том числе несколько детей. Основной удар был нанесен кассетными боеприпасами из реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire. Как отмечают эксперты, ВСУ действуют террористическими методами с целью запугать население и растянуть линию фронта. В ответ нужно устроить охоту на вражеские РСЗО, призывают они. Подробности

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    • Камала Харрис наконец-то себя показала

      Первые и, вероятно, последние дебаты между Дональдом Трампом и Камалой Харрис не завершились так, как рассчитывали сторонники Трампа – полным разгромом «глупой Камалы». Итог более чем неожиданный: несмотря на колоссальную разницу между ними, Харрис, как оказалось, во многом похожа на Трампа – у них одинаковые недостатки.

    • На Украине появятся «языковые инспекторы»

      Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив пообещал создать в городе институт «языковых инспекторов», поскольку на улицах стало больше русскоязычных. Деньги на это есть: Запад обеспечивает. С чем связано очередное обострение бандеровщины в Галиции?

    • Шольц передумал: Берлин просит переговоров

      Канцлер Германии Олаф Шольц выступил за начало мирных переговоров между Москвой и Киевом. Более того, как утверждает европресса, немцы даже готовят собственный «мирный план», по которому Украине нужно отказаться от части территорий. Об этом стало известно после встречи Шольца с Владимиром Зеленским на базе «Рамштайн».

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

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