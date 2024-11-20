G20 – это одновременно символ уже ушедшей эпохи и полигон, где новый мир отрабатывает свои навыки глобальной политики. Ожидаемой в прошлом смерти «Большой двадцатки» не произошло, к разочарованию ее создателей. Наоборот, она внезапно обрела новый смысл.2 комментария
Западу не удалось изолировать Россию на фоне сообщения о визите Путина в Индию
Bloomberg: Путин посетит Индию, несмотря на попытки изоляции России
Визит президента России Владимира Путина в Индию подчеркивает неудачу западных попыток изолировать Россию на международной арене, сообщило Bloomberg.
По данным агентства, президент России примет участие в переговорах с индийским премьер-министром Нарендрой Моди. Это станет ответным визитом после двух поездок Моди в Россию. Запланированная поездка Путина подчеркивает сохраняющиеся тесные отношения между двумя странами, несмотря на международное давление, передает ТАСС.
Отмечается, что пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков подтвердил, что после визитов Нарендры Моди в Россию начнется подготовка к поездке российского лидера в Индию. Однако детали и сроки визита пока не уточняются. Тем не менее, данное событие демонстрирует, что Россия продолжает активно участвовать в международных отношениях, не смотря на попытки ее изоляции.
Накануне стало известно, что Путина поблагодарил Моди за содействие в урегулировании конфликта на Украине.