Bloomberg: Путин посетит Индию, несмотря на попытки изоляции России

Tекст: Максим Попов

По данным агентства, президент России примет участие в переговорах с индийским премьер-министром Нарендрой Моди. Это станет ответным визитом после двух поездок Моди в Россию. Запланированная поездка Путина подчеркивает сохраняющиеся тесные отношения между двумя странами, несмотря на международное давление, передает ТАСС.

Отмечается, что пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков подтвердил, что после визитов Нарендры Моди в Россию начнется подготовка к поездке российского лидера в Индию. Однако детали и сроки визита пока не уточняются. Тем не менее, данное событие демонстрирует, что Россия продолжает активно участвовать в международных отношениях, не смотря на попытки ее изоляции.

Накануне стало известно, что Путина поблагодарил Моди за содействие в урегулировании конфликта на Украине.