Риттер объявил о прекращении сотрудничества с RT из-за санкций США

Tекст: Антон Антонов

Риттер заявил, что из-за действий американских властей продолжение его работы как «внешнего автора RT и Sputnik» оказалась невозможным. Он также вынужден прекратить «участие в интервью и других совместных проектах с другими российскими СМИ».

Как подчеркнул Риттер, он занимался «законной журналистикой». «Тем не менее, я полностью привержен соблюдению законов США и поэтому немедленно прекращаю все контрактные отношения с RT и Sputnik», – приводит его слова РИА «Новости».

Риттер выразил российским коллегам благодарность за профессионализм, который они демонстрировали последние несколько лет.

Напомним, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что санкции США против российских СМИ станут основанием для принятия «симметричных и/или асимметричных» ответных мер в отношении американских СМИ.