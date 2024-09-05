Москва предупредила США об ответе на санкции против «России сегодня»

Захарова предупредила США об ответных мерах со стороны Москвы в связи с санкциями против «России сегодня»

Tекст: Антон Антонов

«Попытки выдворения российских журналистов с территории США, создание неприемлемых условий для их работы или любых иных форм воспрепятствования их деятельности, в том числе с задействованием визового инструментария, станут основанием для принятия симметричных и/или асимметричных ответных мер в отношении американских СМИ», – приводит слова Захаровой РИА «Новости».

Захарова на полях Восточного экономического форума заявила, что США нарушили обязательства в сфере обеспечения свободного доступа к информации и плюрализма СМИ. По ее словам, США «переплюнули сами себя», поскольку на сей раз «даже американские власти не смогли полностью озвучить те меры, которые приняты». Как отметила Захарова, никто до конца не понимает, против каких журналистов или главных редакторов введены санкции.

По словам Захаровой, в действиях США есть «и русофобия, и нападение на свободу слова, и дискриминация», а также «грязнейшие американские игры глубинного государства для манипуляции в рамках электорального цикла».

Она считает, что действия американских властей являются доказательством «необратимой деградации демократического государства в США и его трансформации в тоталитарную неолиберальную диктатуру».

Захарова заявила, что нападки на российские СМИ «с привлечением крупнейших мейнстримных западных изданий» являются результатом операций спецслужб Запада по «стерилизации от инакомыслия» информпространства – пока «национального», но «в перспективе» и «глобального». Она заявила, что новая версия «охоты на ведьм» вызвана желанием ввести «общество в состояние перманентного стресса», развить в нем «фобии лабораторного происхождения» и сформировать «образ скрытого внешнего врага, назначив на эту роль Россию».

«Правдивая информация о положении дел в мире, предоставляемая RT, МИА «Россия сегодня» и другими российскими ресурсами, остается востребованной», – сказала Захарова.

Напомним, посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, комментируя введение американских санкций в отношении медиагруппы «Россия сегодня», заявил, что Демпартия США «уже сейчас» стремится «переложить часть вины за свои промахи в ходе электоральной борьбы на Россию».