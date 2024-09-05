  • Новость часаМосква предупредила США об ответе на санкции против «России сегодня»
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    Люди, раздающие медицинские советы, не имея на это ни права, ни компетенции – увы, реальность. Это часть более общей проблемы, стоящей перед всем миром – по крайней мере, миром, подключенным к глобальной Сети.

    21 комментарий
    Илья Ухов Илья Ухов Обстановка вокруг России напоминает об ангельском покровительстве

    У нас тоже много проблем, и шапкозакидательством заниматься опасно, враг очень силен и он давит, давит и давит. Но воспринимать это надо в общем контексте борьбы, в том числе и на духовном поприще. Которая никогда не прекращается.

    4 комментария
    Джомарт Алиев Джомарт Алиев У ЕГЭ должна быть альтернатива

    Чем среди прочего была сильна советская система высшей школы? Своей вариативностью. Не поступил в этом году – поработаешь годик и попробуешь в следующем. Для мальчиков – послужишь в армии, а по окончании службы будешь поступать на льготных условиях. Сегодня возможностей в разы меньше – только ЕГЭ.

    6 комментариев
    5 сентября 2024, 06:28 • Новости дня

    Посол Антонов обвинил США в попытке «выжечь основу» связей с Россией

    Посол Антонов раскритиковал санкции США против медиагруппы «Россия сегодня»

    Посол Антонов обвинил США в попытке «выжечь основу» связей с Россией
    @ Посольство России в США/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов прокомментировал введение американских санкций в отношении медиагруппы «Россия сегодня» за якобы имевшие место попытки оказать влияние на выборы в США.

    Антонов предположил, что Демпартия «уже сейчас» стремится «переложить часть вины за свои промахи в ходе электоральной борьбы на Россию». Для этого демократы пытаются опорочить российские СМИ, которые могут предложить «небольшой «глоток» настоящей правды об истинной американской политике».

    «По существу, чиновники придают дополнительный импульс агрессивной фазе «охоты на ведьм» с инакомыслием», – приводятся слова Антонова в Telegram посольства.

    Он полагает, что Белый дом «запутался» – жалуется на «вмешательство в электоральные процессы» и при этом утверждает, что «данная акция никак не связана с предстоящими выборами президента».

    Антонов обвинил США в попытке «зачистить» информационное пространство от «неудобной» правды и «сгустить атмосферу русофобии», чтобы «внешним фактором» оправдать собственные неудачи.

    Он заверил, что в России «уважали и будут уважать выбор американского народа», Москва не вмешивается во внутренние дела США. Россия требует отменить ограничения на работу российских журналистов.

    Антонов подчеркнул, что Москва «никогда не ставила знак равенства» между «мудрым народом» США и властями страны, которые хотят «полностью выжечь основу» российско-американских связей.

    Напомним, Министерство финансов США объявило о введении санкций в отношении медиагруппы «Россия сегодня» и пяти ее дочерних компаний (РИА «Новости», RT, «ТВ-Новости», Ruptly и Sputnik). Сообщается, что власти США вносят указанные СМИ в список иностранных миссий, предпринимают шаги по введению визовых ограничений и объявляют о вознаграждении в размере до 10 млн долларов за информацию о вмешательстве в американские выборы.

    Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби при этом заявил, что новые санкции не связаны с предстоящими в США президентскими выборами, передает ТАСС.

    4 сентября 2024, 13:35 • Новости дня
    Лавров потребовал не шутить с красными линиями России
    Лавров потребовал не шутить с красными линиями России
    @ EVGENIA NOVOZHENINA/EPA/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    У США пропадает ощущение взаимного сдерживания с Россией, это опасно, шутить с красными линиями не стоит, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    «Они [США] должны понимать, что не надо шутить про наши красные линии. И они прекрасно знают, где они проходят», – указал Лавров.

    Говоря о перспективах поставок Киеву ракет для самолетов F-16, министр отметил, что Вашингтон уже перешел за тот порог, который сам для себя обозначил, а президент Украины Владимир Зеленский этим пользуется, передает ТАСС.

    Лавров напомнил, что координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби призывал очень осторожно подходить к наращиванию поддержки Украины, чтобы не спровоцировать третью мировую войну, потому что будет жалко Европу.

    Таким образом, отметил министр, у США существует генетическая убежденность, что их никто не тронет.

    «Это разрушает все те принципы, на которых зиждутся еще советско-американские договоренности о стратегической стабильности, которые затем были переподтверждены, развиты уже с Российской Федерацией», – сказал Лавров.

    При этом глава МИД убежден, что в США есть умные люди, имеющие определенное влияние. Он выразил надежду, что интересы России будут учтены.

    Ранее издание Financial Times сообщало, что Киев передал США список целей в России для ударов дальнобойными ракетами.

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    4 сентября 2024, 06:57 • Новости дня
    Песков назвал причину уточнения ядерной доктрины России

    Песков назвал деструктивные действия Запада причиной уточнения ядерной доктрины России

    Песков назвал причину уточнения ядерной доктрины России
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Россия уточняет подход к ядерной доктрине в связи с вызовами, которые спровоцированы странами коллективного Запада, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «Этой актуализации ядерной доктрины требует нынешняя повестка дня и требует, собственно, то положение дел, которое возникло, наверное, как следствие действий коллективного Запада», – приводит слова Пескова ТАСС.

    В частности, как заявил Песков, речь идет об отказе Запада от диалога с Россией, «продолжении линии по наступлению на интересы и безопасность Российской Федерации, провоцировании продолжения горячей войны на Украине».

    Песков подчеркнул, что такие действия Запада не могут остаться без последствий. Он заявил, что «это все учитывается в Москве, анализируется» и «ляжет в основу» предложений, которые будут сформулированы в рамках уточнения ядерной доктрины.

    Пресс-секретарь президента заявил, что Россия должна «обеспечить свои национальные интересы, застраховаться от всех возникающих рисков». По его словам, требуется «обеспечить надежное, безопасное будущее для следующих поколений».

    Песков считает, что США оказывают деструктивное влияние в Европе «с точки зрения безопасности», являясь, «собственно, запевалой в процессе провоцирования напряженности». Они давят на страны Европы, вынуждая европейские государства «тратить больше денег, большую долю своего ВВП на военные цели». Сами же США «получают потом экономические дивиденды от всей этой ситуации», сказал Песков.

    Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что российское руководство размышляет об изменении ядерной доктрины страны. В Госдуме пояснили, что может измениться время для принятия решения о применении ядерного оружия. Также указывалось, что Россия может изменить доктрину в плане условий применения ядерного оружие.

    Сейчас Россия, согласно ядерной доктрине, оставляет за собой право применить ядерное оружие в ответ на применение против нее или ее союзников ЯО и других видов оружия массового поражения, а также в случае, если под угрозу поставлено само существование государства. При этом ядерное сдерживание осуществляется непрерывно в мирное время, а также в период непосредственной угрозы агрессии и в военное время, вплоть до начала применения ЯО.

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    4 сентября 2024, 11:44 • Видео
    Путин в Монголии разозлил Украину

    Визит президента России Владимира Путина в Монголию вывел из себя руководство Украины, где пообещали «поработать с партнерами» и «наказать» монголов, от которых почему-то ждали ареста главы российского государства по ордеру МУС. Но ждали, разумеется, напрасно.

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    3 сентября 2024, 06:41 • Новости дня
    Посол России рассказал о полученном украинскими чиновниками обещании от США

    Посол Антонов: Умеров и Ермак во время поездки в США могли получить дополнительную поддержку

    Tекст: Вера Басилая

    Министр обороны Украины Рустем Умеров и глава офиса украинского президента Андрей Ермак во время недавней поездки в США пытались настроить американские власти на ужесточение политики в отношении Москвы и просили «ракеты, боеприпасы, деньги», они могли получить дополнительную поддержку Вашингтона, заявил посол России в США Анатолий Антонов.

    «Циничная цель Вашингтона остается прежней – навредить Российской Федерации с помощью своего оружия, которое вкладывается в украинские руки», – цитирует ТАСС Антонова.

    Посол России не исключил, что во время этой поездки Ермак и Умеров получили дополнительные обещания в поддержке военных действий против России, которое в скором времени будет оформлено в виде пакета военной помощи Украине.

    Ранее Ермак и Умеров во время визита в США рассказали шефу Пентагона Ллойду Остину о ситуации на поле боя в зоне специальной военной операции России на Украине.

    Кроме того, Умеров сообщил, что Украина передала США список целей в России, по которым Киев хочет нанести удары американским оружием.

    Напомним, официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что США сейчас не планируют снимать ограничения для вооруженных сил Украины на удары «вглубь России» американским оружием.

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    4 сентября 2024, 06:37 • Новости дня
    США призвали Монголию заявить России о поддержке суверенитета Украины

    Глава пресс-службы Госдепа Миллер в связи с визитом Путина в Монголию призвал Улан-Батор «выполнять международные обязательства»

    США призвали Монголию заявить России о поддержке суверенитета Украины
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    США «понимают, в каком положении находится Монголия», но призывают ее «выполнять международные обязательства», заявил глава пресс-службы Госдепа Мэттью Миллер.

    Комментируя визит президента России Владимира Путина в Монголию, которая является участником Международного уголовного суда, Миллер заявил, что Улан-Батору следует «придерживаться принципов Устава ООН», в том числе в вопросах, которые касаются «суверенитета и территориальной целостности», передает ТАСС.

    «Мы понимаем, в каком положении находится Монголия, оказавшаяся между двумя гораздо более крупными соседями», – заявил он. Однако, отметил Миллер, необходимо, чтобы Монголия «продолжала поддерживать верховенство закона во всем мире».

    США намерены «и дальше поддерживать Монголию», но той нужно «выполнять свои международные обязательства». Как заявил Миллер, если Монголия собирается «общаться с Россией», то должна «ясно дать понять» Москве, что «поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины».

    Напомним, Путин совершил официальный визит в Монголию. Он принял участие в торжествах, посвященных 85-летию совместной победы советских и монгольских вооруженных сил над японскими милитаристами на реке Халхин-Гол, возложил цветы к первому в мире памятнику Жукову в Улан-Баторе.

    Российский лидер провел переговоры с руководством Монголии. Путин назвал перспективным сотрудничество с Монголией в газовой сфере, отметил рост товарооборота и заявил о развитии российско-монгольских отношений по всем направлениям.

    Украина пообещала «работать с партнерами» над тем, чтобы наказать Монголию за визит президента России. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у Москвы нет проблем с Улан-Батором по поводу того, что Монголия является участницей МУС.

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    4 сентября 2024, 22:57 • Новости дня
    Стали известны подробности санкций США против российских медиа

    Представитель Госдепа Миллер заявил о требовании США к «России сегодня» отчитываться о сотрудниках и имуществе

    Стали известны подробности санкций США против российских медиа
    @ imago stock&people/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Медиагруппа «Россия сегодня» и ее дочерние компании должны будут отчитываться о сотрудниках и имуществе в США, сообщил официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер. Кроме того, американский Минфин выпустил специальную лицензию, регулирующую транзакции со СМИ в России.

    «Департамент определил, что «Россия сегодня» и дочерние компании – РИА «Новости», ТВ-Новости, Ruptly и Sputnik – должны функционировать как иностранные миссии, поскольку их контролирует правительство Российской Федерации», – приводит РИА «Новости» слова Миллера.

    Он сообщил, что указанные компании должны будут информировать Госдеп «о работающем в США персонале и имуществе». Кроме того, Миллер сказал, что американская сторона не собирается раскрывать, в отношении кого вводятся визовые ограничения в связи с санкциями против «России сегодня».

    Миллер утверждает, что визовые ограничения распространяются только на тех ее сотрудников, которые, как считают в Вашингтоне, нарушили американское законодательство: «Объявленные нами меры касаются не российских журналистов, а сотрудников организаций, вовлеченных в преступную деятельность, определенную минюстом», – передает ТАСС.

    При этом из обнародованного в среду заявления американского Минфина следует, что под санкции попали главред «России сегодня» и RT Маргарита Симоньян, а также ряд топ-менеджеров. Симоньян названа «центральной фигурой в усилиях российского правительства по оказанию вредоносного влияния».

    В санкционный список включены Елизавета Бродская, Антон Анисимов, Андрей Кияшко, Константин Калашников, Елена Афанасьева, Алексей Геращенко, Анастасия Ермошкина, Александр Неженцев и Владимир Табак.

    Отметим, что Калашникову и Афанасьевой, которые находятся в России, в США предъявлены обвинения в сговоре с целью нарушения закона о регистрации иностранных агентов и отмывания средств.

    Минфин США в среду выпустил специальную лицензию, которая разрешает операции по получению и передаче телекоммуникационных данных с участием России. Поясняется, что «транзакции, происходящие в обычном порядке или необходимые с целью получения или передачи телекоммуникационных данных с участием Российской Федерации, которые запрещены Положением о санкциях в отношении вредоносной иностранной деятельности, разрешены».

    Однако без специального разрешения недопустимы операции с «Первым каналом», «Россией-1», НТВ, компанией «Алгоритм», журналом «Новое Восточное обозрение» и АНО «Диалог».

    Напомним, Министерство финансов США объявило о введении санкций в отношении медиагруппы «Россия сегодня» и пяти ее дочерних компаний (РИА «Новости», RT, «ТВ-Новости», Ruptly и Sputnik).

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    2 сентября 2024, 12:54 • Новости дня
    Politico: Гимн Украины «вшили» в ПО, предназначенное для проведения выборов в США
    Politico: Гимн Украины «вшили» в ПО, предназначенное для проведения выборов в США
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Проверка программного обеспечения (ПО) для составления списка избирателей, которое будет использоваться в штате Нью-Гэмпшир на выборах президента США в 2024 году, обнаружила, что в его базу данных вшит гимн Украины, сообщила газета Politico со ссылкой на власти штата.

    По ее информации, власти Нью-Гэмпшира заказали у IT-компании ReversingLabs проверку программы на наличие вирусов и выяснили, что один из работавших над обеспечением программистов вшил в базу данных гимн Украины, передает ТАСС. Также проверка обнаружила, что ПО подключено к серверам за пределами Соединенных Штатов и использует находящийся в открытом доступе код.

    В публикации говорится, что власти не сочли это «правонарушением», а ответственная за ПО компания устранила проблемы. По словам источника Politico, властям «удалось предотвратить катастрофу», так как хакеры могли использовать уязвимости для редактирования списков избирателей, а также задействовать гимн Украины для распространения теорий заговора относительно грядущих выборов.

    Как подчеркивает Politico, находки представляют собой лишь часть более широкой проблемы с ПО для выборов, поскольку подрядчики «не контролируются в достаточной степени», а штаты и округа США «урезаны в ресурсах и экспертизе».

    Ранее эксперты рассказали об ораторских приемах демократов для «гипноза» избирателей.

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    4 сентября 2024, 22:26 • Новости дня
    США предъявили обвинения двум сотрудникам RT

    Прокуратура в США предъявила двум сотрудникам RT обвинения в нарушении закона об иноагентах и отмывании средств

    Tекст: Антон Антонов

    Сотрудникам RT Константину Калашникову и Елене Афанасьевой, которые находятся в России, в США предъявлены обвинения в сговоре с целью нарушения Закона о регистрации иностранных агентов (FARA) и отмывания средств, сообщил американский министр юстиции США Меррик Гарленд.

    «Утром прокуратура Южного округа штата Нью-Йорк обнародовала обвинения в адрес базирующихся в России сотрудников RT Константина Калашникова и Елены Афанасьевой», – приводит слова Гарленда ТАСС.

    Калашникова и Афанасьеву обвиняют в том, что они якобы принимали участие в схеме по передаче 10 млн онлайн-комментаторам в США. За эти деньги, по версии американской прокуратуры, в соцсетях среди американцев должны были «продвигаться пророссийская пропаганда и дезинформация».

    Власти «изъяли 32 интернет-домена», которые, как утверждается, были задействованы «в злонамеренной кампании влияния под руководством российского правительства». США связывают домены с Агентством социального проектирования, ГК «Структура» и АНО «Диалог», против которых введены санкции.

    Расследование ведет ФБР. Максимальное наказание за нарушение FARA – пять лет лишения свободы, за отмывание средств – 20 лет.

    Напомним, министерство финансов США объявило о введении санкций в отношении медиагруппы «Россия сегодня» и пяти ее дочерних компаний (РИА «Новости», RT, «ТВ-Новости», Ruptly и Sputnik).

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    2 сентября 2024, 21:33 • Новости дня
    Маск обвинил Харрис во лжи

    Илон Маск обвинил Камалу Харрис во лжи

    Tекст: Денис Тельманов

    Американский юизнесмен Илон Маск обвинил претендующую на высший государственный пост вице-президента США Камалу Харрис во лжи.

    Предприниматель полагает, что кандидат в президенты США от Демократической партии вполне может стать «коммунистическим диктатором», сообщает ТАСС

    «Вы лжете», – написал он в блоге, комментируя публикацию Харрис, где та пообещала, что Демократическая партия «не позволит» кандидату в президенты от Республиканской партии Дональду Трампу «стать диктатором» в случае победы на выборах.

    Маск также написал, что «Камала обещает стать диктатором в первый же день», он сопроводил публикацию «фото» Харрис в шинели красного цвета и фуражке с серпом и молотом.

    Ранее сообщалось, что Харрис решила добиться запрета испытаний противоспутникового оружия.

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    4 сентября 2024, 02:16 • Новости дня
    США не стали пересматривать ограничения для Украины на удары по России

    Пресс-секретарь Белого дома Жан-Пьер заявила об отсутствии изменений в политике США по вопросу ударов ВСУ по России

    США не стали пересматривать ограничения для Украины на удары по России
    @ Bonnie Cash/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    США не изменяли политику, касающуюся украинских ударов по России – ограничения на удары американским оружием вглубь российской территории остаются в силе, следует из слов пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

    Жан-Пьер ответила на вопрос о том, могут ли США изменить свою позицию и позволить Украине использовать их оружие для ударов вглубь России. «Ничего не поменялось и процесса изменений не происходит», – приводит РИА «Новости» слова пресс-секретаря Белого дома.

    Напомним, Reuters заявило, что Вашингтон близок к соглашению о том, чтобы дать Украине крылатые ракеты большой дальности JASSM в течение нескольких месяцев.

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    3 сентября 2024, 21:15 • Новости дня
    Захарова назвала «криминальным» задержание самолета президента Венесуэлы

    Tекст: Денис Тельманов

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выступила с резкой критикой действий США, задержавших самолет президента Венесулы, сравнив их с деятельностью персонажа романа Чарльза Диккенса Билла Сайкса.

    «Вашингтон действует в стиле Билла Сайкса – злобного и безжалостного криминального авторитета из романа про Оливера Твиста», – передает слова Захаровой ТАСС.

    По ее словам, в Москве считают крайне важным, чтобы образ мышления Сайкса не смог возобладать в мировых делах. «Поддерживаем наших боливарианских друзей в их законных требованиях вернуть украденное у венесуэльского государства», – отметила Захарова.

    Он также подчеркнула, что в России солидарны с венесуэльцами в их решимости «и далее твердо отстаивать независимость и суверенитет».

    Ранее сообщалось, что США наложили арест на самолет венесуэльского лидера Николаса Мадуро, который, как считает Вашингтон, был куплен в обход американских санкций. По данным CNN, в понедельник воздушное судно Мадуро перенаправили из Доминиканской Республики во Флориду.

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    4 сентября 2024, 21:08 • Новости дня
    США ввели санкции против медиагруппы «Россия сегодня»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство финансов США объявило о введении санкций в отношении медиагруппы «Россия сегодня» и пяти ее дочерних компаний.

    Речь идет о РИА «Новости», RT, «ТВ-Новости», Ruptly и Sputnik, следует из заявления американского Минфина, передает РИА «Новости». Ограничения распространяются в том числе на главреда RT Маргариту Симоньян и ряд топ-менеджеров телеканала.

    Власти США вносят указанные СМИ в список иностранных миссий, предпринимают шаги по введению визовых ограничений и объявляют о вознаграждении в размере до 10 млн долларов за информацию о вмешательстве в американские выборы, отмечает ведомство.

    В августе США ввели санкции против 400 человек и юрлиц из России и вне ее.

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    4 сентября 2024, 07:48 • Новости дня
    Песков: Россия учитывает, что ВСУ захотят наносить удары вглубь территории

    Песков: Россия учитывает, что ВСУ захотят наносить удары вглубь территории страны

    Tекст: Александра Юдина

    Украина уже наносит удары по России американским оружием, украинская сторона будет пытаться делать это и вглубь российской территории, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Очевидно, что украинцы будут это делать, это все учитывается нашей стороной», – передает ТАСС его слова.

    При этом представитель Кремля заверил, что Москва внимательно отслеживает актуальную обстановку, «фундаментально ничего не изменится».

    Ранее в Белом доме заявили, что США не изменяли политику, касающуюся украинских ударов по России – ограничения на удары американским оружием вглубь российской территории остаются в силе.

    Однако Reuters заявило, что Вашингтон близок к соглашению о том, чтобы дать Украине крылатые ракеты большой дальности JASSM в течение нескольких месяцев.

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    4 сентября 2024, 07:19 • Новости дня
    Песков заявил об «охоте на ведьм» в США

    Tекст: Александра Юдина

    Практика преследования инакомыслящих в современных США стала «охотой на ведьм», выразил мнение пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Это охота на ведьм. Соединенные Штаты во времена маккартизма уже переживали такой черный период в своей истории – погоня за инакомыслящими, когда их бросали в тюрьмы и пытали», – передает ТАСС его слова.

    Песков добавил, что в отличие от маккартизма 1940-1950-х годов в современном мире это происходит в Америке «более красочно и изощренно».

    Представитель Кремля отметил, что в России могут только посочувствовать и выразить слова поддержки «тем, кто подвергается такому давлению, в том числе и Дмитрию Саймсу».

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    5 сентября 2024, 03:45 • Новости дня
    США пригрозили третьим странам санкциями за помощь России

    Минфин США пригрозил санкциями третьим странам за сотрудничество с Россией в обходе рестрикций

    США пригрозили третьим странам санкциями за помощь России
    @ Chuck Myers/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Финансовые учреждения в третьих странах должны осознавать значительные санкционные риски, связанные с содействием попыткам России обойти санкции, заявил Минфин США.

    США заявили, что Россия для обхода санкций создает «новые зарубежные филиалы и дочерние компании» своих «финансовых институтов». По мнению США, Россия стала чаще использовать третьи страны, чтобы получать поставки для оборонно-промышленного комплекса, передает ТАСС.

    Минфин США призвал иностранные регулирующие органы и финансовые учреждения к осторожности при работе «с новыми зарубежными филиалами или дочерними компаниями российских финансовых учреждений». Подчеркивается, что речь идет и о новых «филиалах или дочерних компаниях российских финансовых учреждений, которые сами не подпали под санкции».

    Вашингтон считает создание филиалов или дочерних компаний российских финансовых учреждений «тревожным сигналом о попытке обхода санкций».

    «Все иностранные финансовые учреждения, которые работают с такими филиалами или дочерними компаниями, включая обслуживание счетов, перевод средств и предоставление других финансовых услуг, таких как обработка платежей, торговое финансирование и страхование, должны осознавать значительные санкционные риски», – говорится в заявлении Минфина США.

    Напомним, замглавы американского минфина Уолли Адейемо заявил, что США намерены преследовать государства, которые разрешают российским банкам открывать филиалы в их юрисдикциях якобы для обхода санкций. Западные СМИ пишут, что несмотря на санкции, с начала обострения ситуации на Украине Россия получила чипы для боевой электроники американского производства почти на 4 млрд долларов. Кроме того, сообщалось, что некоторые союзники США сочли вводимые Вашингтоном вторичные санкции превышением полномочий.

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    4 сентября 2024, 13:45 • Новости дня
    Песков: Дело России – наблюдать, кого выберет американский народ

    Tекст: Александра Юдина

    На выборах американского президента победит кандидат, за которого проголосует народ США, дело России – наблюдать за процессом, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Наше дело – не вмешиваться, наше дело – наблюдать», – передает РИА «Новости» его слова.

    Также представитель Кремля добавил, что в данный момент не наблюдается предпосылок для возобновления совместной работы с американскими властями.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что главным вопросом выборов президента США стала третья мировая война.

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    Кто вместо Газпрома получит доступ к украинской трубе

    Украина рассказала, каким видит продолжение транзита газа через свою территорию после окончания контракта с Газпромом через четыре месяца. Это возможно только если это будет не российский, а среднеазиатский газ. Почему Россия может согласиться на такой вариант и кто вместо Газпрома получит доступ к украинской трубе? Подробности

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    Зеленский чисткой министров решил «оживить труп» украинской власти

    На Украине более чем на 50% сменится состав кабмина. Первая часть министров уже покинула свои посты. Это событие вызвало недоумение на Западе: пока одни издания считают, что изменения призваны усилить централизацию власти, другие отмечают, что произошедшее может стать «началом конца» офиса Зеленского. Что на самом деле может означать «министропад» по-киевски? Подробности

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    Удар по Институту связи в Полтаве выбил у ВСУ ценный ресурс

    В результате удара по Институту связи в Полтаве противник одновременно лишился большого числа специалистов по связи и РЭБ. Как отмечают в экспертной среде, именно эти кадры сейчас ценятся особо, и от них во многом зависит ход современных боевых действий. Как России удалось нанести столь эффективный удар? Подробности

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    Финляндия завершает массовый грабеж российской недвижимости

    Сотни миллионов евро вложили обычные российские граждане в финскую экономику, покупая в этой стране квартиры и дачи. Они поверили в звучавшие долгие годы заверения о финской «безопасности и гостеприимстве». Новый закон, который вскоре будет внесен в финский парламент, показывает истинную цену таким обещаниям. Подробности

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    Ответом на обстрелы Белгорода станет охота на Vampire

    Белгород и Белгородский район попали под обстрел ВСУ. В результате погибли пять человек, более 40 получили ранения, в том числе несколько детей. Основной удар был нанесен кассетными боеприпасами из реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire. Как отмечают эксперты, ВСУ действуют террористическими методами с целью запугать население и растянуть линию фронта. В ответ нужно устроить охоту на вражеские РСЗО, призывают они. Подробности

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    • Путин в Монголии разозлил Украину

      Визит президента России Владимира Путина в Монголию вывел из себя руководство Украины, где пообещали «поработать с партнерами» и «наказать» монголов, от которых почему-то ждали ареста главы российского государства по ордеру МУС. Но ждали, разумеется, напрасно.

    • На земли России позарился Тайвань

      Если бы в Пекине правда хотели восстановить территориальную целостность Китая, то забрали бы назад российское Приамурье и другие территории, когда-то бывшие частью Китая, а не посягали бы на Тайвань. С таким заявлением выступил глава тайваньской администрации Лай Циндэ (Уильям Лай). Что ответить на подобную наглость?

    • Немцы проголосовали против властей и Украины

      Результаты выборов в Саксонии и Тюрингии – двух восточных землях Германии, которые прежде входили в ГДР – стали разгромными как для власти, так и для «ястребов», которые выступают за дальнейшее вооружение Украины и продолжение конфликта с Россией. Но есть нюанс.

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

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