Посол Антонов обвинил США в попытке «выжечь основу» связей с Россией

Посол Антонов раскритиковал санкции США против медиагруппы «Россия сегодня»

Tекст: Антон Антонов

Антонов предположил, что Демпартия «уже сейчас» стремится «переложить часть вины за свои промахи в ходе электоральной борьбы на Россию». Для этого демократы пытаются опорочить российские СМИ, которые могут предложить «небольшой «глоток» настоящей правды об истинной американской политике».

«По существу, чиновники придают дополнительный импульс агрессивной фазе «охоты на ведьм» с инакомыслием», – приводятся слова Антонова в Telegram посольства.

Он полагает, что Белый дом «запутался» – жалуется на «вмешательство в электоральные процессы» и при этом утверждает, что «данная акция никак не связана с предстоящими выборами президента».

Антонов обвинил США в попытке «зачистить» информационное пространство от «неудобной» правды и «сгустить атмосферу русофобии», чтобы «внешним фактором» оправдать собственные неудачи.

Он заверил, что в России «уважали и будут уважать выбор американского народа», Москва не вмешивается во внутренние дела США. Россия требует отменить ограничения на работу российских журналистов.

Антонов подчеркнул, что Москва «никогда не ставила знак равенства» между «мудрым народом» США и властями страны, которые хотят «полностью выжечь основу» российско-американских связей.

Напомним, Министерство финансов США объявило о введении санкций в отношении медиагруппы «Россия сегодня» и пяти ее дочерних компаний (РИА «Новости», RT, «ТВ-Новости», Ruptly и Sputnik). Сообщается, что власти США вносят указанные СМИ в список иностранных миссий, предпринимают шаги по введению визовых ограничений и объявляют о вознаграждении в размере до 10 млн долларов за информацию о вмешательстве в американские выборы.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби при этом заявил, что новые санкции не связаны с предстоящими в США президентскими выборами, передает ТАСС.