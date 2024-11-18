Экс-разведчик Скотт Риттер заявил, что США находятся в состоянии войны с Россией из-за одобрения ударами ATACMS

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, США находятся в состоянии войны с Россией после одобрения американским президентом Джо Байденом ударов ракетами ATACMS вглубь российской территории, сообщает ТАСС.

По его мнению, США стали «непосредственными участниками вторжения на российскую территорию», так как помогали Киеву спланировать операцию в Курской области.

Риттер утверждает, что решение администрации Байдена связано с растущим чувством отчаяния у Украины, НАТО и США. Он отметил, что конфликт достиг критической точки, когда победа России становится практически неизбежной. Бывший разведчик также подчеркнул, что Украина и западные страны обеспокоены возможными результатами выборов в США, особенно победой Дональда Трампа, который, по мнению Риттера, стремится остановить конфликт на Украине и предотвратить его эскалацию.

Таким образом, нынешняя политика США в отношении Украины и России, по мнению Риттера, может привести к дальнейшим осложнениям.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Илон Маск указал на то, что Россия может предпринять «зеркальный ответ» на решение США по передаче ракет ATACMS Украине. В Раде призвали Киев быть осторожнее с решением Джо Байдена из-за возможных изменений политики США в случае победы Дональда Трампа на выборах.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о переходе США в «фазу безумия и мести» после последних действий администрации Байдена.