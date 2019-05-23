Хоккеисты из США во втором периоде сократили до минимума отставание от России

По итогам двух периодов матча сборных России и США в 1/4 финала чемпионата мира по хоккею счет 2:1 в пользу россиян; американцы сумели отыграть одну шайбу перед заключительным отрезком встречи.

Шайбу у сборной США забросил Шей на 23 минуте встречи. Игру транслирует Первый канал.

По итогам первого периода россияне вели со счетом 2:0, шайбы забросили Никита Гусев и Михаил Сергачев.