Названы причины поражения российской сборной в полуфинале ЧМ по хоккею

Главный тренер сборной России Илья Воробьев по хоккею рассказал об ошибках спортсменов в игре с финской командой.

«Игру их вратаря (Кевина Ланкинена) мы разбирали. Финны вышли кусаться, биться. Этому можно было противопоставить только голы. У финнов очень хорошая система, мы же делали ошибки, слабо сыграли в атаке и обороне», – сказал Воробьев, передает ТАСС.

«У финнов очень цепкая команда, играющая в обороне, все ловят на себя. Американцы – талантливая быстрая команда, которая в атаке хотела играть», – сравнил тренер финскую и американскую сборную.

Он добавил, что сборная вскоре настроится на матч за бронзовые медали, который предстоит в сыграть в воскресенье.

По мнению бывшего главного тренера сборной России, ныне тренирующего московское «Динамо» Владимира Крикунова, российская сборная по хоккею проиграла в полуфинале чемпионата мира финнам, так как не смогла пробить глухую оборону противника.

«Финны обыграли нас только за счет организации игры – они всегда так играют, я сам им когда-то примерно также проигрывал в полуфинале Олимпиады в Турине. Финны давно нащупали этот момент, играют против нас от обороны, и нашего нападения не хватило, чтобы ее пробить. Надо было заставлять финнов идти в атаку, а они играли плотно, все закрыли перед воротами, отдав нам углы. Мы бросаем с флангов – там вратарь», – рассказал Крикунов.

Он добавил, что российская команда сыграла тактически неграмотно, спортсменам «не хватило мощи».

«Во втором периоде наша игра просела на 20%, и счет 0:1 - это результат того, что наши нападающие попали в глухую оборону соперника», – отметил эксперт.

Крикунов отметил, что лучшим вариантом для сборной России была бы встреча за третье место с канадцами, несмотря на то, что те очень схожи по игре на сборную Чехии.

«Но наши ребята после сегодняшнего, скорее всего, будут морально опустошены – все ехали в Словакию за золотом. И если соперником будет сборная Канады, наша сборная лучше соберется к этому матчу», – пояснил Крикунов.

Министр спорта Павел Колобков признался, что расстроился из-за проигрыша российской команды.

«Наши ребята весь чемпионат мира показывали красивый хоккей, прекрасно выглядели во всех матчах, но сегодня финны были сильнее. Уверен, что завтра сборная России в матче за «бронзу» покажет яркую игру», – сказал министр, передает РИА «Новости».

Напомним, российская сборная по хоккею проиграла команде Финляндии в полуфинале чемпионата мира со счетом 0:1.

Соперник российской команды за третье место определится в субботу, после матча между чехами и канадцами, который начнется в 20.15 мск.