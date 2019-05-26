Определился чемпион мира по хоккею

В финальном матче чемпионата мира по хоккею в Словакии сборная Финляндии одержала победу над Канадой, сообщают информационные агентства.

Матч завершился со счетом 3:1 в пользу Финляндии, пишет «Чемпионат».

Финляндия в третий раз в истории завоевала золото ЧМ, передает РИА «Новости».

Хоккеистов поздравили президент и премьер-министр Финляндии Саули Ниинисте и Юха Сипиля.

При этом канадец Марк Стоун признан самым ценным игроком турнира.

Из 50 матчей друг с другом Канада побеждала в 36, Финляндия – в 12, еще две игры завершились вничью передает ТАСС.

Напомним, российская сборная по хоккею проиграла команде Финляндии в полуфинале ЧМ, а в матче за третье место обыграла сборную Чехии.