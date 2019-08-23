Нападающего сборной России по хоккею дисквалифицировали из-за кокаина

Нападающего сборной России по хоккею Евгения Кузнецова дисквалифицировали на четыре года, заявили в Международной федерации хоккея на льду (IIHF).

Кузнецов был дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил, в его организме был найден кокаин, передает РИА «Новости».

Наркотик обнаружили в допинг-пробе хоккеиста, взятой 26 мая 2019 года на чемпионате мира.

Дисквалификация Кузнецова завершится 12 июня 2023 года.

Президент IIHF Рене Фазель заявил, что Кузнецов имеет право подать апелляцию на решение IIHF.

«Кузнецов еще может подать апелляцию на решение – о действиях игрока надо у него спрашивать, но я не знаю, есть ли в этом смысл. Он отказался от вскрытия пробы «Б» – это его решение», – сказал Фазель, передает ТАСС.

Ранее в сети распространялась видеозапись, где Кузнецов запечатлен в номере с порошком белого цвета на столе. Сам спортсмен заявил, что «никогда не употреблял наркотики и не собирается увлекаться этим».

Напомним, в 2016 году полузащитник московского футбольного клуба ЦСКА Роман Еременко был дисквалифицирован УЕФА на два года за употребление кокаина.