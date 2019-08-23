НХЛ высказалась о возможности Кузнецова играть в лиге

Нападающий российской сборной по хоккею Евгений Кузнецов, судя по всему, не будет дисквалифицирован в НХЛ, так как найденный в его крови кокаин не является в лиге запрещенным веществом, это следует из заявления организации.

«В отличие от IIHF, кокаин не считается препаратом, улучшающим работоспособность хоккеиста, и не является запрещенным веществом в НХЛ», – цитирует Дейли Sports.ru.

Он добавил, что Кузнецов добровольно обратился за помощью в рамках программы, предусмотренной соглашением, и согласился проходить регулярное тестирование.

«Кузнецов дал согласие на встречу с комиссионером НХЛ Гэри Беттмэном, чтобы обсудить ситуацию и оценить его поведение перед началом тренировочного лагеря», – заключил вице-комиссар НХЛ.

Федерация хоккея России на своем сайте заявила, что хоккеисты сборной России, находятся под постоянным наблюдением специалистов, потому употребление запрещенных веществ в расположении сборной «исключено».

Сам Кузнецов согласился с дисквалификацией за кокаин от Международной федерации хоккея на льду (IIHF), передает ТАСС со ссылкой на его заявление.

«Недавно IIHF уведомила меня, что из-за положительного теста на запрещенное вещество я буду отстранен от международных соревнований на четыре года. Я принял это наказание. Я всегда гордился выступлением за сборную, представлять свою страну всегда было близко моему сердцу, не участвовать в играх за национальную команду четыре года – это очень тяжело. Я разочаровал многих близких мне людей, включая мою семью, товарищей по команде и друзей», – сказал Кузнецов в своем заявлении.

Напомним, нападающего сборной России по хоккею Евгения Кузнецова дисквалифицировали на четыре года за употребление кокаина.

Ранее в сети распространялась видеозапись, где Кузнецов запечатлен в номере с порошком белого цвета на столе. Сам спортсмен заявил, что «никогда не употреблял наркотики и не собирается увлекаться этим».