Фетисов: Кузнецов опозорил российский хоккей и всю страну

Нападающий сборной России и клуба НХЛ «Вашингтон» Евгений Кузнецов опозорил свою страну, заработав дисквалификацию за употребление кокаина, заявил олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов.

«В этой ситуации главное не то, сможет он играть в НХЛ или нет, а то, что он опозорил не только российский хоккей, но и страну. В нынешнее время, когда идет борьба за наш имидж, это просто ужасно. Я не понимаю, чем он думал, полное безобразие и безответственность», – заявил Фетисов, передает ТАСС.

Напомним, в пятницу нападающего сборной России по хоккею Евгения Кузнецова дисквалифицировали на четыре года за употребление кокаина.

В НХЛ также комментировали возможность дисквалификации российского спортсмена.