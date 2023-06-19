Чемпиона России по бегу Хютте приговорили за избиение прохожего

Суд в Петербурге приговорил чемпиона России по бегу Хютте к двум годам колонии за избиение прохожего

Четырехкратный чемпион России в беге на короткие дистанции Александр Хютте приговорен к двум годам лишения свободы за избиение мужчины в парадной дома, сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Александра Хютте признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, его отправили в колонию общего режима на два года, передает ТАСС.

В мае прошлого года Хютте в лифте одного из домов по Приморскому проспекту ударил кулаком в лицо мужчину, затем в общем коридоре восьмого этажа нанес еще несколько ударов по разным частям тела.

Свою вину фигурант признал частично. В пользу потерпевшего суд взыскал с Хютте 40 тыс. рублей материального ущерба и еще 450 тыс. рублей за моральный вред.

Хютте является четырехкратным чемпионом России в беге на короткие дистанции, в 2011 году стал победителем командного чемпионата Европы.

В 2021 году Александр Хютте был задержан по подозрению в хранении наркотиков в Петербурге.

В апреле 2017 года Спортивный арбитражный суд (CAS) на четыре года дисквалифицировал многократного чемпиона России по бегу, информатора Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) по вопросам допинга в российской сборной Александра Хютте.

Ранее суд отправил футболиста «Спартака» Промеса на 18 месяцев в тюрьму за нападение на брата.