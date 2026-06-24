Еще сравнительно недавно звучали утверждения, что время дронов проходит, что вот-вот появится оружие, которое удалит их со сцены. Однако пока их роль только усиливается – и скорее всего, надолго. Это значит, что необходимо использовать все доступные и адекватные средства борьбы с ними.5 комментариев
Путин призвал укреплять технологическую независимость отечественной авиаотрасли
Создание полной линейки военных и гражданских самолетов доказывает высокий уровень технического суверенитета страны, заявил президент России Владимир Путин.
«Что принципиально, способность самостоятельно создавать всю линейку военных и гражданских самолетов - это один из ключевых показателей технического, научного, индустриального суверенитета страны», – подчеркнул президент Владимир Путин на совещании по вопросам развития авиаотрасли, передает РИА «Новости».
Глава государства добавил, что лишь немногие государства обладают подобными уникальными компетенциями. Остальные участники рынка вынуждены прибегать к широкой международной кооперации для создания авиатехники.
По словам главы государства, наличие внутреннего рынка для отечественного авиастроения позволило существенно укрепить национальные инженерные школы. Президент призвал продолжать наращивать имеющийся потенциал и обеспечивать полную технологическую независимость отрасли.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент заявил о превосходстве российской авиатехники над западными аналогами.
В мае российский лидер призвал к самостоятельному производству критически важной продукции.
В конце прошлого года Владимир Путин назвал вопрос развития отечественного авиастроения особенно острым.