Путин назвал важным и острым вопрос авиастроения в России

Tекст: Валерия Городецкая

«Что касается авиастроения – это вопрос острый для нас, важный. У нас хорошие традиции авиастроения и боевого авиастроения, и гражданского», – отметил глава государства. «Итоги года с Владимиром Путиным» транслирует «Россия-24».

Президент заявил, что гражданская авиация зачастую развивалась на базе военно-транспортной, однако к военным самолетам всегда применялись иные подходы.

Глава государства отметил, что России сейчас определенно необходимы собственные современные самолеты. «Сейчас нам точно совершенно нужны наши современные отечественные самолеты», – отметил Путин. Он также указал на то, что рост цен на авиабилеты во многом связан с нехваткой отечественных лайнеров на рынке.

Президент напомнил, что отказ западных компаний от сотрудничества с Россией в авиационной отрасли вынуждает страну развивать собственное производство.

Во время встречи Путин отдельно назвал самолет МС-21 конкурентоспособной машиной для международного рынка. Кроме того, он подчеркнул необходимость для России таких грузовых самолетов, как Ан-124 «Руслан» и модернизированный Ил-76.

«Нужны ли такие самолеты, как «Руслан»? В целом, да и Ил-76 модернизированный нужен – будем развивать, все нужно, очень важно. И потом, это высокотехнологичное производство, требующее очень большой кооперации такого же технологического уровня. Здесь есть вопросы, которые требуют дополнительных решений и вопросов дополнительных много, но обязательно всем этим будем заниматься», – сказал президент.

Он также обратил внимание на продолжение программ поддержки закупки общественного транспорта для российских регионов. «У нас целая программа существовала, и мы продолжаем эту работу по поддержке закупок для нужд регионов, различных регионов Российской Федерации, общественного транспорта. Это всегда рассматривалась и как мера поддержки автопрома. И в той или другой форме мы обязательно будем это продолжать», – сказал Путин.

