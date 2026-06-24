Еще сравнительно недавно звучали утверждения, что время дронов проходит, что вот-вот появится оружие, которое удалит их со сцены. Однако пока их роль только усиливается – и скорее всего, надолго. Это значит, что необходимо использовать все доступные и адекватные средства борьбы с ними.5 комментариев
Путин: Россия входит в четверку государств, которые могут делать свои двигатели
Россия входит в четверку стран, способных самостоятельно осуществлять полный производственный цикл выпуска авиационных двигателей, заявил президент Владимир Путин на совещании по вопросам развития авиации в Летно-исследовательском институте имени М.М. Громова.
В ходе совещания глава государства отметил достижения отечественного авиастроения, сообщается на сайте Кремля. «Россия входит в четверку государств, способных обеспечить, как я уже сказал, весь производственный цикл по выпуску авиационных двигателей», – подчеркнул российский лидер.
«Это один из ключевых показателей технического, научного, индустриального суверенитета страны. Немногие страны обладают такими уникальными компетенциями. Россия в их числе», – добавил президент.
Путин заявил, что работы по развитию отечественного авиастроения хотелось бы вести быстрее и в более крупных масштабах, однако уже достигнутые результаты он назвал важным успехом. По словам главы государства, один из опытных летчиков-испытателей, с которым он общался, отметил, что санкции способствовали созданию рынка для российских производителей. Это, как подчеркнул президент, позволило восстановить и укрепить инженерные школы, а также создало условия для дальнейшего развития отрасли.
В конце мая глава Росавиации Дмитрий Ядров анонсировал скорую выдачу сертификата на новейший отечественный авиадвигатель ПД-8.
Незадолго до этого госкорпорация «Ростех» завершила серию масштабных испытаний данной силовой установки.
Ранее Владимир Путин заявил о превосходстве российской авиатехники над западными аналогами.