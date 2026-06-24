Еще сравнительно недавно звучали утверждения, что время дронов проходит, что вот-вот появится оружие, которое удалит их со сцены. Однако пока их роль только усиливается – и скорее всего, надолго. Это значит, что необходимо использовать все доступные и адекватные средства борьбы с ними.5 комментариев
«Единая Россия» помогает пострадавшим от урагана на Урале
Активисты партии «Единая Россия» оказывают всестороннюю помощь жителям Кушвы в Свердловской области, которые пострадали от мощного урагана.
«В городе повреждены 124 частных дома, в том числе 32 строения разрушены полностью. На базе местного ДК открыт Центр гуманитарной помощи. Волонтерские группы занимаются обеспечением питьевой водой граждан, помогают в разборе завалов, расчистке дорог от поваленных деревьев. Дополнительно привезли банерную ткань и плотную пленку для укрытия крыш домов от дождя», – рассказал уполномоченный по волонтерской работе при ЧС Игорь Кастюкевич, сообщается на сайте «Единой России».
В Бугуруслане Оренбургской области из-за подтоплений открылся специальный волонтерский центр. В настоящее время 40 человек занимаются доставкой воды и продуктов, а также планируют работу в пунктах временного размещения. К ним вскоре присоединятся добровольцы из Бузулука.
Кастюкевич отметил, что волонтеры готовы оперативно помогать людям, предоставляя не только физическую, но и психологическую, а также юридическую поддержку. Напомним, 22 июня из-за обильных осадков на Урале затопило жилые дома и дороги, что привело к введению режима ЧС и эвакуации населения.
Ранее глава Свердловской области Денис Паслер пообещал выплатить компенсации владельцам поврежденного ураганом жилья.
В региональном управлении МЧС сообщили о 16 пострадавших в результате разгула стихии на Урале.
Власти ввели режим чрезвычайной ситуации в Кушвинском муниципальном округе.